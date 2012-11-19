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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Intel CEO'su Paul Otellini, Mayıs 2013'te emekli oluyor

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Intel'in 45 yıllık tarihindeki beşinci CEO'su olan Paul Otellini, emekli olacağını bugün resmen duyurdu. Yaklaşık 40 senedir yarı iletken devinde çalışmalarını sürdüren ve aynı zaman Google'ın yönetim kadrosunda yer alan Otellini'nin önümüzdeki altı ay içerisinde düzenlenecek bir hissedar buluşmasında yerini yeni bir yöneticiye devrederek CEO'luk görevinden çekileceği yayınlanan bir basın duyurusuyla bildirildi. Paul Otellini, bu altı aylık geçiş döneminde şirketin başkanı Andy Bryant ve yönetim ekibiyle birlikte çalışacak, ayrıca emekliliğinin ardından danışman olarak Intel'e katkı sağlamaya devam edecek.
2005'in ikinci çeyreğinden beri Intel'de CEO olarak görev alan Otellini, 2012 üçüncü çeyreğine kadar geçen süreçte firmasının ekonomik yönden rekor başarılar elde etmesinde büyük rol oynadı. Yürütülen faaliyetlerden toplam 107 milyar dolar nakit ve kazanç paylarından 23.5 milyar dolar elde eden Intel, Otellini'nin firmaya geçtiği dönemde 38.8 milyar dolar gelir bildirirken çeyrek bazındaki bu miktar içerisinde bulunduğumuz yılın dört aylık üçüncü zaman diliminde 54 milyar doları aştı. Bununla birlikte hisse başı yıllık kazanç 1.40$'dan 2.39$'a yükseldi. Basın açıklamasında, Ultrabook ile PC sektörü, akıllı telefon piyasasına, bulut teknolojilerine ve yarı iletken çip yenilikleriyle alakalı gelişmelere de dikkat çekildi.
Otellini'nin Mayıs 2013 gibi emekliye ayrılmasının ardından yerine geçecek yeni CEO, Intel'in yönetim kurulu tarafından belirlenecek. Şuan için mevcut CEO'sunun yerine geçecek bir yönetici belirleyemediği için şirket içi ya da dışından adayları değerlendirecek olan Santa Clara merkezli üretici, bugün ayrıca üç üst düzey yöneticinin terfi ettiğini açıkladı. Intel'in yazılım faaliyetlerinin başındaki isim olan Renee James, COO ve dünya geneli satış sorumlusu Brian Krzanich ile CFO Stacy Smith, üst düzey başkan yardımcılığı görevine getirildi. 
Yaklaşık 8 yıl CEO'luk konumunda bulunan Paul Otellini, Intel'in en önemli yöneticilerinden biriydi. Dünyanın en iyi şirketlerinden birine önderlik etmenin kendisi için büyük bir ayrıcalık olduğunu ifade eden 62 yaşındaki işadamının Intel'deki görevinden çekilmesinin ardından Google'daki etkinliğini arttırıp arttırmayaca hususunda herhangi bir açıklamada bulunulmadı. 

http://www.businesswire.com/news/home/20121119005831/en/Intel-CEO-Paul-Otellini-Retire Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
E_Aydin35 6 yıl
Intel için bundan sonra hayırlısı olsun, Otellini başarılarla dolu bir kariyer yapmış Intel'de her adımda daha yükseğe çıkmayı başarabilmiş.. Yeni mimariler ve jenerasyonlara öncülük etmiş, yeni gelecek CEO bunları örnek alıp daha ileriye götürüp yeni fikir ve becerileri ekleyerek daha iyi işler çıkartıp Intel'in başarı çizelgesini ya üst seviyelere çıkartmaya devam eder, yada daha kısıtlı tecrübeleri ile olduğu yerde sayıp daha kötü durumlarada gelinebilir.
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Amedra 6 yıl
12 Angry Men

emekli olmanın şerefine en azından 1 günlük indirim yapsın

Nerde o günler.
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UnInvited_Guest 6 yıl
simaros
Gecen zırrrr bi telefon annem acti intelden ariyorlar pazartesi gelsin baslasin....

yok artık biz de abarttık ama çikolatasını abarttık sonra da kekini kabarttık...
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simaros 6 yıl
Gecen zırrrr bi telefon annem acti intelden ariyorlar pazartesi gelsin baslasin....
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osmanefeozkan 6 yıl
Umarım bu durum intelin performans konusunda amd karşısındaki ezici üstünlüğünü biraz da olsa azaltır.
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MxFxOx 6 yıl
bir Alex değil
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depeche35 6 yıl
Yaşamını detaylı okudum da ; bir konser piyanisti kadar ömrünü mesleğine adamış çalışkan birisi, helal olsun...
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12 Angry Men 6 yıl
emekli olmanın şerefine en azından 1 günlük indirim yapsın
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kingarthasilker 6 yıl
Emekli olduktan sonra amdde çalışsın birazcikta o kazansın dimi hem rekabet olur fiyatlar düşer
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