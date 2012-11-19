Intel CEO'su Paul Otellini, Mayıs 2013'te emekli oluyor





Intel'in 45 yıllık tarihindeki beşinci CEO'su olan Paul Otellini, emekli olacağını bugün resmen duyurdu. Yaklaşık 40 senedir yarı iletken devinde çalışmalarını sürdüren ve aynı zaman Google'ın yönetim kadrosunda yer alan Otellini'nin önümüzdeki altı ay içerisinde düzenlenecek bir hissedar buluşmasında yerini yeni bir yöneticiye devrederek CEO'luk görevinden çekileceği yayınlanan bir basın duyurusuyla bildirildi. Paul Otellini, bu altı aylık geçiş döneminde şirketin başkanı Andy Bryant ve yönetim ekibiyle birlikte çalışacak, ayrıca emekliliğinin ardından danışman olarak Intel'e katkı sağlamaya devam edecek.

2005'in ikinci çeyreğinden beri Intel'de CEO olarak görev alan Otellini, 2012 üçüncü çeyreğine kadar geçen süreçte firmasının ekonomik yönden rekor başarılar elde etmesinde büyük rol oynadı. Yürütülen faaliyetlerden toplam 107 milyar dolar nakit ve kazanç paylarından 23.5 milyar dolar elde eden Intel, Otellini'nin firmaya geçtiği dönemde 38.8 milyar dolar gelir bildirirken çeyrek bazındaki bu miktar içerisinde bulunduğumuz yılın dört aylık üçüncü zaman diliminde 54 milyar doları aştı. Bununla birlikte hisse başı yıllık kazanç 1.40$'dan 2.39$'a yükseldi. Basın açıklamasında, Ultrabook ile PC sektörü, akıllı telefon piyasasına, bulut teknolojilerine ve yarı iletken çip yenilikleriyle alakalı gelişmelere de dikkat çekildi.

Otellini'nin Mayıs 2013 gibi emekliye ayrılmasının ardından yerine geçecek yeni CEO, Intel'in yönetim kurulu tarafından belirlenecek. Şuan için mevcut CEO'sunun yerine geçecek bir yönetici belirleyemediği için şirket içi ya da dışından adayları değerlendirecek olan Santa Clara merkezli üretici, bugün ayrıca üç üst düzey yöneticinin terfi ettiğini açıkladı. Intel'in yazılım faaliyetlerinin başındaki isim olan Renee James, COO ve dünya geneli satış sorumlusu Brian Krzanich ile CFO Stacy Smith, üst düzey başkan yardımcılığı görevine getirildi.

Yaklaşık 8 yıl CEO'luk konumunda bulunan Paul Otellini, Intel'in en önemli yöneticilerinden biriydi. Dünyanın en iyi şirketlerinden birine önderlik etmenin kendisi için büyük bir ayrıcalık olduğunu ifade eden 62 yaşındaki işadamının Intel'deki görevinden çekilmesinin ardından Google'daki etkinliğini arttırıp arttırmayaca hususunda herhangi bir açıklamada bulunulmadı.

http://www.businesswire.com/news/home/20121119005831/en/Intel-CEO-Paul-Otellini-Retire