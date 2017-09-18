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DS önümüzdeki yıl tamamen elektrikli bir SUV tanıtacak

Bu yılın başlarında DS7 Crossback modelini duyuran PSA Grubu, önümüzdeki sene de markaya ufak boyutlu tamamen elektrikli versiyon seçeneği olan bir SUV model kazandırmaya hazırlanıyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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PSA'nın İngiltere patronu Stéphane Le Guével, grubun bünyesindeki DS'nin DS7 Crossback modeli sonrası önümüzdeki yıl B-segmenti bir başka SUV model daha duyuracağını onayladı. Buna ek olarak ilerleyen yıllarda markanın 6 modellik serisinde 4 tane SUV model olacağını duyurdu.
Öncesinde her yıla yeni bir model duyuracağını söyleyen marka, bu yıl için DS7 Crossback'i duyururken, önümüzdeki yıl ise ufak SUV modelini duyuracak. 2021 yılına kadar iki model daha duyuracak olan markanın modellerinden birisi hibrit olacak.
Önümüzdeki yıl duyurulması planlanan ufak SUV'un dolaylı yoldan DS3 modelinin yerini alabileceği düşünülüyor. Ufak araç pazarının 3 kapılı modellerden ziyade ufak SUV modeller yönünde ilerlediğini belirten Le Guével, bu nedenle bu hamlenin marka açısından anlamlı olduğunu belirtiyor. Model ile ilgili biraz ipucu veren Le Guével, aracın DS7 Crossback'in ufak bir versiyonu gibi görünmeyeceğini onun yerine kendine has bir çizgiye sahip olacağını söylemiş.
Son olarak DS 7 Crossback gibi büyük modellerin prizli hibrit versiyonlara sahip olacağını söyleyen yönetici, Audi Q2 rakibi olacak ufak modelin tamamen elektrikli bir versiyona sahip olacağını belirtiyor.

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DH Misafiri 2 yıl
murooo19 ilk kez duymus olman imkansız aslınd citroen dir kendisi :D
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BekirTemel 2 yıl
DS5 zaten dsyi ds yaptı ds7 nokta koydu diyebiliriz, hayata at gözlüğüyle bakmayan her kişinin kabul edeceği gerçekler hocam bu meseleler, aslında biz farklı insanlar değiliz, ülkemiz fazla memur kafası, biz onlardan olmadığımız için sorun yok, dilerim en kısa zamanda isteğinize kavuşursunuz hocam, ds5 yeni modeller 120 bin küsür sanırım güzel fiyat güzel araç.
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lojistisyen 2 yıl BekirTemel
Haklısınız, almadan satmayı düşünenler çoğunlukta... Onlar da kendi içlerinde haklılar ne diyelim ki.
Ben paramın karşılığını maksimum seviyede alabileceğim, keyifli araçları seviyorum, 90 bine fiestanın satıldığı bir ülkede yaşıyoruz, bu piyasada ds5 bedava kesinlikle.
İnşallah hocam, araç uygun fiyattan girer de sizin de ds7 özleminiz biter
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Master_Evil 2 yıl
elektrikli versiyon buraya getirilmeyecektir bile, 2.0 dizel versiyonu satmayınca aracı satıştan kaldırabilirler
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BekirTemel 2 yıl
canım DS7, çok beklettin çok


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lojistisyen 2 yıl BekirTemel
Alma planları mı var hocam
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-Uzumaki Naruto- 2 yıl
Resimdeki gibi guzel bir tasarimla gelirse guzel olur cidden.
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xyz90 2 yıl
Tüm markalar elektrikliye yöneldi.Beklenenden daha cabuk yaygınlaşacak herhalde.
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Kerim5100 2 yıl
Fransızlar çok tutulmuyor SUV pazarında :/
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muroooo19 2 yıl
hayatımda ilk defa böyle bir araba markası duydum.
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Opus Diabolicum 2 yıl muroooo19
Citroen'in DS ürün grubunu PSA premium marka olarak DS adı altında piyasaya sürüyor artık. Başlı başına bir marka oldu yani.
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psa, ds ve
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