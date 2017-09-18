DS önümüzdeki yıl tamamen elektrikli bir SUV tanıtacak

PSA'nın İngiltere patronu Stéphane Le Guével, grubun bünyesindeki DS'nin DS7 Crossback modeli sonrası önümüzdeki yıl B-segmenti bir başka SUV model daha duyuracağını onayladı. Buna ek olarak ilerleyen yıllarda markanın 6 modellik serisinde 4 tane SUV model olacağını duyurdu.

Öncesinde her yıla yeni bir model duyuracağını söyleyen marka, bu yıl için DS7 Crossback'i duyururken, önümüzdeki yıl ise ufak SUV modelini duyuracak. 2021 yılına kadar iki model daha duyuracak olan markanın modellerinden birisi hibrit olacak.

Önümüzdeki yıl duyurulması planlanan ufak SUV'un dolaylı yoldan DS3 modelinin yerini alabileceği düşünülüyor. Ufak araç pazarının 3 kapılı modellerden ziyade ufak SUV modeller yönünde ilerlediğini belirten Le Guével, bu nedenle bu hamlenin marka açısından anlamlı olduğunu belirtiyor. Model ile ilgili biraz ipucu veren Le Guével, aracın DS7 Crossback'in ufak bir versiyonu gibi görünmeyeceğini onun yerine kendine has bir çizgiye sahip olacağını söylemiş.

Son olarak DS 7 Crossback gibi büyük modellerin prizli hibrit versiyonlara sahip olacağını söyleyen yönetici, Audi Q2 rakibi olacak ufak modelin tamamen elektrikli bir versiyona sahip olacağını belirtiyor.