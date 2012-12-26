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Intel, MWC 2013 fuarında yeni akıllı telefon platformunu tanıtabilir

6 yıl
658
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7
İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
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Yeni yılda hem mobil hem de masaüstü tarafında önemli geliştirmelerle karşımıza çıkacak olan Intel, CES 2013 fuarında muhtemelen Haswell mimarisi ve Atom ailesinin Bay Trail platformunu detaylandıracak. MWC 2013 fuarında ise firmanın akıllı telefon cephesindeki yenilikleri tanıtacağı belirtiliyor.

Telefon bileşenleri üreticilerinden elde edilen bilgilere göre, 25 Şubat'ta Barcelona'da gerçekleşecek Mobil Dünya Kongresi MWC 2013'te Intel yeni bir akıllı telefon işlemci platformu ile 22nm ve 14nm fabrikasyon sürecine sahip Atom işlemcilerini lanse edecek.

Bu yılı Medfield tabanlı Atom işlemcili Lenovo, Lava, Motorola gibi firmaların akıllı telefonlarıyla geçirirken, kaynaklar satışların hiç de iyi olmadığını belirtiyor. Lenovo K800 ve XOLO X90 modelleri 1.6GHz saat hızında çalışan tek çekirdekli Z2460 Atom işlemciyle gelirken, Lenovo Pad K2110 adlı tablet ise Z2610 işlemcisine yer vermişti. Motorola RAZRi ile Medfield işlemcilerde en yüksek hızı 2GHz olarak görmüştük.

CES 2013 fuarında Intel'in Z2420 Atom işlemcisini tanıtması ve bunu kullanan Asus ME172V kod adlı tabletin de lanse edilmesi bekleniyor. Ayrıca üst seviye modeller için tasarlanan ve performansı ikiye katlayarak daha hızlı bir bağlantı yongası sunan Z2580 yongada sistemi ve orta seviye için tasarlanan Z2000 yongada sisteminin de boy göstereceği konuşuluyor.

Intel MWC 2013'te ise çıtayı biraz daha yükseltecek. Pazarın hakimi ARM ile mücadele edebilmek adına çalışmalarını hızlandıran yonga devi, Merrifield kod adını verdiği mimari üzerinde çalıştığını yatırımcılar toplantısında dile getirmişti. 

22nm fabrikasyon sürecine sahip olan Merrifield kod adlı yongada sistem yeni bir mimari ve daha hızlı bağlantı yongası sunacak. Orta seviye akıllı telefon pazarını hedefleyen diğer yongada sistem ise 6331 kod adını taşıyor. Bu sistem de 22nm fabrikasyon sürecine sahip ve yüksek entegrasyon yetenekleri barındırıyor. Yongalar hakkında detaylı bilgi bulunmasa da kongrede perdelerin kaldırılması bekleniyor.

Intel'in Bay Trail sonrasında planladığı 14nm fabrikasyon sürecine sahip yeni Atom işlemciler ile ilgili resmi bilgiler yok. Bunlar da tahminen MWC 2013'te karşımıza çıkacak.

http://www.digitimes.com/news/a20121225PD216.html Yorum Yaz
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DH Misafiri 6 yıl
ARM'a yetişmesi çok uzun sürmeyecek sonuçta işlemcinin kralı :)
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enaz3posta 6 yıl
iş yaparsa windows phonelarda yaparda otaraftada işi kolay değil
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Ateşşiz Adam 6 yıl
İntel çık git kardeşim kapı orada
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sherlock66 6 yıl
bu yourumu eksiyeinde rekor kırayım :D
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sherlock66 6 yıl
Sen eksik kal
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