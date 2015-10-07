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İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Intel SGX açık Skylake işlemciler ay sonunda geliyor

3 yıl
5,4b
1
6
İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
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Intel SGX açık Skylake işlemciler ay sonunda geliyor

Intel'in geçmişi 2013 yıllarına kadar uzanan SGX adını verdiği yeni işlemci komut seti, ilk parti Skylake işlemcilerde erişime kapalı durumdaydı. Intel, ortaklarına gönderdiği bildiride SGX açık Skylake işlemcilerin ay sonunda dağıtıma başlayacağını duyurdu.

Yazılım Koruma Uzantısı olarak da bilinen SGX komut seti, uygulamaların yüksek öncelik seviyesinde bulunan kodlarını ve verilerini izinsiz erişim veya modifikasyonlardan korumak için bellek üzerinde özel olarak ayrılmış alanlara yazmasına izin veriyor. Pek çok firma güvenlik açısından SGX komut setlerine ayrı bir önem gösteriyor. 

Intel, SGX erişimi açık Skylake işlemcilerini 26 Ekim itibariyle hazır hale getirecek. Üretici ortakların ise en geç 30 Kasım'a kadar dağıtıma başlayacak şekilde hazır olmaları gerekiyor. SGX erişim açık Skylake işlemcilerin hali hazırdaki işlemcilerden farklı olmadığı belirtiliyor. Yani zar alanında bir değişiklik yok, BIOS tarafında bir güncelleme olmayacak, CPUID imzası değişmeyecek. Bu bakımdan da bir örnekleme yapılmayacak. Sadece etiket üzerindeki S-Spec kodunun değişeceği belirtiliyor. SGX erişimi  Xeon E3-1200 v5, Core i5 ve Core i7 ailesi için geçerli olacak.  

http://techreport.com/news/29146/intel-to-begin-shipping-skylake-cpus-with-sgx-enabled Yorum Yaz
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OverClocK1ng 3 yıl en beğenilen
artenis
metal zırh kaplı işlemci de iyi fikirmiş, resimdeki :)


Zaten her işlemci onunla kaplı. Ne iyi fikri nden bahsediyorsun ?

İşlemcilerin üzerindeki demir koruyucuyu işlemcinin çekirdeği mi zannediyorsun?

P4 işlemciler dahil, Pentium 3 den sonraki, notebook işlemcileri falan hariç tüm işlemcilerin hepsinde o koruma demirinden var. Altında da çekirdek var.

Youtube a gir, IHS Removal yaz gör demir nasıl çıkartılıyor ve altındaki çekirdek nasıl görünüyor...

Sonra "Niye 5 kişi-10 kişi beni eksiledi." deme...

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artenismetal zırh kaplı işlemci de iyi fikirmiş, resimdeki :)Zaten her işlemci onunla kaplı. Ne iyi fikri nden bahs...
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1 Yanıt Yanıtla +6
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OverClocK1ng 3 yıl en beğenilen
artenis
metal zırh kaplı işlemci de iyi fikirmiş, resimdeki :)


Zaten her işlemci onunla kaplı. Ne iyi fikri nden bahsediyorsun ?

İşlemcilerin üzerindeki demir koruyucuyu işlemcinin çekirdeği mi zannediyorsun?

P4 işlemciler dahil, Pentium 3 den sonraki, notebook işlemcileri falan hariç tüm işlemcilerin hepsinde o koruma demirinden var. Altında da çekirdek var.

Youtube a gir, IHS Removal yaz gör demir nasıl çıkartılıyor ve altındaki çekirdek nasıl görünüyor...

Sonra "Niye 5 kişi-10 kişi beni eksiledi." deme...

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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tahir40 3 yıl
Tam anlamadım bu olayı, bu komut seti ile korsan yazılım kullanımını mı engelleyecekler? Yoksa virüs ve hackerlara karşı donanımsal bi güvenlik olayı mı? Yoksa bambaşka bi durum mu :)
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kadirirdem 3 yıl
İ5 ve İ7 icin geçerli olmasi iyiymis...
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artenis 3 yıl
metal zırh kaplı işlemci de iyi fikirmiş, resimdeki :)
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Turkforce 3 yıl
Donanım üreticilerinin de her işi bitirmiş gibi kopya yazılım için çabalaması gerçekten ilginç.
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fatih-8 3 yıl
Bunun son kullanıcı ile bi ilgisi var mı oem üreticilerine yönelik duruyor ama?
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