Intel SGX açık Skylake işlemciler ay sonunda geliyor

Intel'in geçmişi 2013 yıllarına kadar uzanan SGX adını verdiği yeni işlemci komut seti, ilk parti Skylake işlemcilerde erişime kapalı durumdaydı. Intel, ortaklarına gönderdiği bildiride SGX açık Skylake işlemcilerin ay sonunda dağıtıma başlayacağını duyurdu.





Yazılım Koruma Uzantısı olarak da bilinen SGX komut seti, uygulamaların yüksek öncelik seviyesinde bulunan kodlarını ve verilerini izinsiz erişim veya modifikasyonlardan korumak için bellek üzerinde özel olarak ayrılmış alanlara yazmasına izin veriyor. Pek çok firma güvenlik açısından SGX komut setlerine ayrı bir önem gösteriyor.





Intel, SGX erişimi açık Skylake işlemcilerini 26 Ekim itibariyle hazır hale getirecek. Üretici ortakların ise en geç 30 Kasım'a kadar dağıtıma başlayacak şekilde hazır olmaları gerekiyor. SGX erişim açık Skylake işlemcilerin hali hazırdaki işlemcilerden farklı olmadığı belirtiliyor. Yani zar alanında bir değişiklik yok, BIOS tarafında bir güncelleme olmayacak, CPUID imzası değişmeyecek. Bu bakımdan da bir örnekleme yapılmayacak. Sadece etiket üzerindeki S-Spec kodunun değişeceği belirtiliyor. SGX erişimi Xeon E3-1200 v5, Core i5 ve Core i7 ailesi için geçerli olacak.

http://techreport.com/news/29146/intel-to-begin-shipping-skylake-cpus-with-sgx-enabled