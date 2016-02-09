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Intel Skylake işlemci ile hız aşırtma rekoru

Intel'in hız aşırtma tutkunlarına yönelik olarak piyasaya sürdüğü Skylake tabanlı işlemcilerden Core i7-6700K, 7000MHz seviyesini geçerek yeni bir rekora imza attı.
3 yıl
4,3b
1
20
İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
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Intel Skylake işlemci ile hız aşırtma rekoru


Intel'in Skylake mimarisine ait çarpan kilidi açık işlemcilerini piyasaya sürmesi ile birlikte, hız aşırtma tutkunlarının denemeleri de başladı. Çalışmalardan gelen son bilgilere göre Intel Core i7-6700K işlemcisi 7000MHz sınırını geçerek yeni bir rekora imza attı. 

Hong Kong'un ünlü hız aşırtma profesyoneli Chi-Kui Lam, yaptığı denemelerde işlemciyi 7025.66MHz seviyesine kadar çıkarmayı başardı. Intel Core i7-6700K işlemcisi, 14nm fabrikasyon süreci ile üretilirken, 4GHz saat hızında çalışan 4 çekirdek ve 8 izlek birimi barındırıyor. Isıl tasarım gücü 91Watt olan işlemci, varsayılan konfigürasyonda 1.3V enerji çekiyor. 


Chi-Kui, işlemciyi 101.82MHz taban frekansında 69 çarpan kilidi ile hız aşırtarak 7025.66MHz seviyesine çıkardı. Tek çekirdek ile yapılan denemede, taban voltajı 4.032Volt olarak belirlenirken, soğutma için sıvı nitrojen kullanıldı. İşlemcinin enerji tüketimi 95 Watt seviyesinden 156 Watt seviyesine çıkmış.

Hız aşırtma yapılan cihazda ASRock Z170M OC Formula anakartı kullanılırken, G.SKILL Ripjaws 4 DDR4 RAM bellek, Plextor 256GB SSD, Nvidia GeForce GT630 ekran kartı, Antec 1300Watt güç kaynağı ve Windows XP işletim sistemi gibi özellikler yer almış. Intel tarafında yeni hız rekoru kırılırken, dünya çapında ise rekor 8.7GHz seviyesi ile AMD FX-8370 işlemcisine ait. 
Intel Skylake işlemci ile hız aşırtma rekoru
 

http://hexus.net/tech/news/cpu/90362-intel-skylake-overclock-record-702566mhz-achieved/ Yorum Yaz
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abraxsas 3 yıl en beğenilen
dünya çapında ise rekor 8.7GHz seviyesi ile AMD FX-8370 işlemcisine ait. Son noktayı koyan yazı bu sanırım
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sangreal_1905 3 yıl
Adamlar FX 4300 4 çekirdek aktif 7.5 ghz çıkarmış.


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Seefoo 3 yıl
blackzeros

%10 az gelmisti ki baktım tek çekirdek yükseltilmiş ne anladım ben o isten.ekran kartida gt630 insan iyi bir ekran karti kullanırda bari oyunları yuksek ayarda acip islemci sınırına taktırmaya calisirsin cok sacma sapan bir deneme olmus.


Ekran kartının düşük tutulmasının sebebi,grafik isteyen bir uygulamada gpu tu darboğaza sokup,performanstaki değişikliklerin %100 cpu dan kaynaklandığından emin olmak için sanırım.Her halükarda tek OC denemesi tek çekirdek ile yapıldığından benchmark açısından pek birşey ifade etmiyor.

Onun haricinde iki gıdım ingilizcesi olan açıp kaynağı okusun.Ekrem71 HABERCİLİK FACİASI.Çeviridir,gramerdir hata olur.Ama orjinal haberdeki rakamları alıp kafasına göre yazmış.

Kaynak olarak verilen linkte %10 performans artışı oldu yazmıyor.Haberi yazan editor girişte hava soğutma ile kendi işlemcisini 4,6 GHZ ye 1,3v ta çıkardığını ve bunun render işlemlerinde ortalama %10 performans artışı verdiğini söylüyor.Aynı şekilde oyunlarda hız artışı olmadığı da editörün kendi hava soğutmalı 4,6ghz OC değerine ait,7GHZ rekor denemesine değil.Hız aşırtma rekoru ile ilgili kısımda herhangi bir benchmark bilgisi verilmiyor.

Benzer şekilde 95tdp den 150küsür TDP çıkan ısıl değer OC rekor denemesine değil,haberi yazan editorun kendi hava soğutma sistemine ait.

Ben yazdıklarıma kaynak göstermemiş olmayayım.Ekrem71 in OC denemesine aitmiş gibi yazdığı benchmark ve TDP değerlerinin tümü Hexus sitesinin kendi editörlerinin yaptığı hız aşırtma denemesine ait.
hexus.net/...

Tekrar yazıyorum.HABERCİLİK FACİASI.
blackzeros%10 az gelmisti ki baktım tek çekirdek yükseltilmiş ne anladım ben o isten.ekran kartida gt630 insan iyi bir ekran karti kulla...
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Dovahkiin 3 yıl
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V4LKyR 3 yıl
4 VOLT NEDİR???????????
YÖH.
Tek çekirdek ile 156W güç tüketimi... Tek çekirdek.
Vay be.
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Arranger. 3 yıl
Voltaj fazla.
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kadirirdem 3 yıl
iyi artırmışlar cidden tebrik etmek lazım...
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Seefoo 3 yıl
blackzeros

%10 az gelmisti ki baktım tek çekirdek yükseltilmiş ne anladım ben o isten.ekran kartida gt630 insan iyi bir ekran karti kullanırda bari oyunları yuksek ayarda acip islemci sınırına taktırmaya calisirsin cok sacma sapan bir deneme olmus.


Ekran kartının düşük tutulmasının sebebi,grafik isteyen bir uygulamada gpu tu darboğaza sokup,performanstaki değişikliklerin %100 cpu dan kaynaklandığından emin olmak için sanırım.Her halükarda tek OC denemesi tek çekirdek ile yapıldığından benchmark açısından pek birşey ifade etmiyor.

Onun haricinde iki gıdım ingilizcesi olan açıp kaynağı okusun.Ekrem71 HABERCİLİK FACİASI.Çeviridir,gramerdir hata olur.Ama orjinal haberdeki rakamları alıp kafasına göre yazmış.

Kaynak olarak verilen linkte %10 performans artışı oldu yazmıyor.Haberi yazan editor girişte hava soğutma ile kendi işlemcisini 4,6 GHZ ye 1,3v ta çıkardığını ve bunun render işlemlerinde ortalama %10 performans artışı verdiğini söylüyor.Aynı şekilde oyunlarda hız artışı olmadığı da editörün kendi hava soğutmalı 4,6ghz OC değerine ait,7GHZ rekor denemesine değil.Hız aşırtma rekoru ile ilgili kısımda herhangi bir benchmark bilgisi verilmiyor.

Benzer şekilde 95tdp den 150küsür TDP çıkan ısıl değer OC rekor denemesine değil,haberi yazan editorun kendi hava soğutma sistemine ait.

Ben yazdıklarıma kaynak göstermemiş olmayayım.Ekrem71 in OC denemesine aitmiş gibi yazdığı benchmark ve TDP değerlerinin tümü Hexus sitesinin kendi editörlerinin yaptığı hız aşırtma denemesine ait.
hexus.net/...

Tekrar yazıyorum.HABERCİLİK FACİASI.
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blackzeros 3 yıl Seefoo
Seefoo

blackzeros

%10 az gelmisti ki baktım tek çekirdek yükseltilmiş ne anladım ben o isten.ekran kartida gt630 insan iyi bir ekran karti kullanırda bari oyunları yuksek ayarda acip islemci sınırına taktırmaya calisirsin cok sacma sapan bir deneme olmus.


Ekran kartının düşük tutulmasının sebebi,grafik isteyen bir uygulamada gpu tu darboğaza sokup,performanstaki değişikliklerin %100 cpu dan kaynaklandığından emin olmak için sanırım.Her halükarda tek OC denemesi tek çekirdek ile yapıldığından benchmark açısından pek birşey ifade etmiyor.

Onun haricinde iki gıdım ingilizcesi olan açıp kaynağı okusun.Ekrem71 HABERCİLİK FACİASI.Çeviridir,gramerdir hata olur.Ama orjinal haberdeki rakamları alıp kafasına göre yazmış.

Kaynak olarak verilen linkte %10 performans artışı oldu yazmıyor.Haberi yazan editor girişte hava soğutma ile kendi işlemcisini 4,6 GHZ ye 1,3v ta çıkardığını ve bunun render işlemlerinde ortalama %10 performans artışı verdiğini söylüyor.Aynı şekilde oyunlarda hız artışı olmadığı da editörün kendi hava soğutmalı 4,6ghz OC değerine ait,7GHZ rekor denemesine değil.Hız aşırtma rekoru ile ilgili kısımda herhangi bir benchmark bilgisi verilmiyor.

Benzer şekilde 95tdp den 150küsür TDP çıkan ısıl değer OC rekor denemesine değil,haberi yazan editorun kendi hava soğutma sistemine ait.

Ben yazdıklarıma kaynak göstermemiş olmayayım.Ekrem71 in OC denemesine aitmiş gibi yazdığı benchmark ve TDP değerlerinin tümü Hexus sitesinin kendi editörlerinin yaptığı hız aşırtma denemesine ait.
hexus.net/...

Tekrar yazıyorum.HABERCİLİK FACİASI.

gpuyu darbogaza sokarak islemci performansı olcemezsin cunku i5 te olsa i7 de olsa hatta i3 te olsa bu ekran kartiyla fps degerleri 3-5 fps oynar muhtemelen.neyse zaten haber yanlıs yukarda denildigi gibi herhangi performans benchmarki verilmemis zaten bu gpuyla oyun performansıda alinmaz anca cpu olcen programlar calistirilir. adam muhtemelen bu haber yapilsin diye ugrasmis tek cekirdegi cikarabildigim kadar cikarayim demis dandik gpu kullanmasıda hem daha fazla guc cekmesin hemde patlarsa maliyeti az olsun diyedir.tabi haber yanlıs olunca adama salladik.
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Hasan07-36 3 yıl
Haberden pek bir şey anlamadım gibi. %10'dan çok daha fazla yükselmeliydi bazı uygulamalarda. Bence tek çekirdeği bu hıza çıkarmak yerine tüm çekirdekler açık şekilde rekor kırılmalı. AMD FX'lerde tüm çekirdekler açık şekilde 8 GHz civarına çıkılmıştı diye hatırlıyorum. Düşük ekran kartı kullanılmasının sebebi ise düşük ekran kartlarıyla işlemcilerin daha yüksek hızlara çıkabilmesi diye düşünüyorum.
Bence günümüzde overclock işinin pek tadı kalmadı. AMD 4 GHz'i aştı. Peşinden Intel de 4 GHz'i aştı. 4 GHz'den 5 GHz'e çıkmak da ciddi iş ki benim FX 8350 4.6 GHz sonrası pek düzgün çalışmıyor. Eskiden 2.5 GHz'deki işlemciyi 4 GHz'e çıkarınca frekans olarak %60 kazanım oluyordu ve asıl keyif veren buydu bence. Şimdi kazanım yüzde bazında pek yüksek olamıyor.
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simbolmina 3 yıl
Boş beleş iş ya bunlar. Hobi olmanın ötesinde geçmez kesinlikle. Bana kalırsa haber değeri bile yok. Teknoloji paparazzisi işte.
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TurkeyGamersKarhan 3 yıl
IhtiyarDelikanli
GTA 5 oynatırmı

allah bildiği gibi yapsın seni 9 tane birden açar
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H.E.B Sup 3 yıl
Bu gibi işlemlerde çok sayıda işlemci denenip pert ediliyor.Bi tane işlemci aldım taktım 7ghz yaptı değil durum.10 larca işlemci güme gidiyor.Günlük kullanıcının çıkabilceği değerler belli misal 5ghz bundan sonra için ln2 ye giriliyor.Getirisi ise kısa sürelidir.Bu tarzda kullanım diye birşey söz konusu değil.
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blackzeros 3 yıl
bu arada haberde ciddi yanlış var %10 luk performans artisi ve oyunlarda fark olusmamasi hexus'un kendi yaptigi hiz asitma kastedilmis (4 ghzten 4,6 ghze) yukarda arkadas soylemis , bu hiz asirtmayla alakali degil degerler.duzeltirseniz iyi olur.
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sangreal_1905 3 yıl
Adamlar FX 4300 4 çekirdek aktif 7.5 ghz çıkarmış.


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abraxsas 3 yıl en beğenilen
dünya çapında ise rekor 8.7GHz seviyesi ile AMD FX-8370 işlemcisine ait. Son noktayı koyan yazı bu sanırım
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bratishka 3 yıl
Yine mükemmel bir haber. Burada yapılan overclock ile işlemci 4'ten 4.6GHz hıza çıkartılmış. Bazı programlarda %10 performans artışı sağlanmış ama oyunlarda fark oluşmamış. Aynı overclock işlemi sırasında işlemcinin güç tüketimi 95W'tan 156W'a çıkmış. Hava soğutma kullanılmış ve %20'lik sıcaklık artışı yaşanmış.


Habere konu olan asıl olayla ilgili ise hiç bir güç tüketimi, performans artış yüzdesi yok. Haberin doğru halini okumak isteyen arkadaşlar kaynağı okuyabilir.
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