Intel Skylake işlemci ile hız aşırtma rekoru





Intel'in Skylake mimarisine ait çarpan kilidi açık işlemcilerini piyasaya sürmesi ile birlikte, hız aşırtma tutkunlarının denemeleri de başladı. Çalışmalardan gelen son bilgilere göre Intel Core i7-6700K işlemcisi 7000MHz sınırını geçerek yeni bir rekora imza attı.





Hong Kong'un ünlü hız aşırtma profesyoneli Chi-Kui Lam, yaptığı denemelerde işlemciyi 7025.66MHz seviyesine kadar çıkarmayı başardı. Intel Core i7-6700K işlemcisi, 14nm fabrikasyon süreci ile üretilirken, 4GHz saat hızında çalışan 4 çekirdek ve 8 izlek birimi barındırıyor. Isıl tasarım gücü 91Watt olan işlemci, varsayılan konfigürasyonda 1.3V enerji çekiyor.









Chi-Kui, işlemciyi 101.82MHz taban frekansında 69 çarpan kilidi ile hız aşırtarak 7025.66MHz seviyesine çıkardı. Tek çekirdek ile yapılan denemede, taban voltajı 4.032Volt olarak belirlenirken, soğutma için sıvı nitrojen kullanıldı. İşlemcinin enerji tüketimi 95 Watt seviyesinden 156 Watt seviyesine çıkmış.





Hız aşırtma yapılan cihazda ASRock Z170M OC Formula anakartı kullanılırken, G.SKILL Ripjaws 4 DDR4 RAM bellek, Plextor 256GB SSD, Nvidia GeForce GT630 ekran kartı, Antec 1300Watt güç kaynağı ve Windows XP işletim sistemi gibi özellikler yer almış. Intel tarafında yeni hız rekoru kırılırken, dünya çapında ise rekor 8.7GHz seviyesi ile AMD FX-8370 işlemcisine ait.

http://hexus.net/tech/news/cpu/90362-intel-skylake-overclock-record-702566mhz-achieved/