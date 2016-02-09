Intel Skylake işlemci ile hız aşırtma rekoru

Haber Editörü
Intel'in Skylake mimarisine ait çarpan kilidi açık işlemcilerini piyasaya sürmesi ile birlikte, hız aşırtma tutkunlarının denemeleri de başladı. Çalışmalardan gelen son bilgilere göre Intel Core i7-6700K işlemcisi 7000MHz sınırını geçerek yeni bir rekora imza attı.
Hong Kong'un ünlü hız aşırtma profesyoneli Chi-Kui Lam, yaptığı denemelerde işlemciyi 7025.66MHz seviyesine kadar çıkarmayı başardı. Intel Core i7-6700K işlemcisi, 14nm fabrikasyon süreci ile üretilirken, 4GHz saat hızında çalışan 4 çekirdek ve 8 izlek birimi barındırıyor. Isıl tasarım gücü 91Watt olan işlemci, varsayılan konfigürasyonda 1.3V enerji çekiyor.
Chi-Kui, işlemciyi 101.82MHz taban frekansında 69 çarpan kilidi ile hız aşırtarak 7025.66MHz seviyesine çıkardı. Tek çekirdek ile yapılan denemede, taban voltajı 4.032Volt olarak belirlenirken, soğutma için sıvı nitrojen kullanıldı. İşlemcinin enerji tüketimi 95 Watt seviyesinden 156 Watt seviyesine çıkmış.
Hız aşırtma yapılan cihazda ASRock Z170M OC Formula anakartı kullanılırken, G.SKILL Ripjaws 4 DDR4 RAM bellek, Plextor 256GB SSD, Nvidia GeForce GT630 ekran kartı, Antec 1300Watt güç kaynağı ve Windows XP işletim sistemi gibi özellikler yer almış. Intel tarafında yeni hız rekoru kırılırken, dünya çapında ise rekor 8.7GHz seviyesi ile AMD FX-8370 işlemcisine ait.
http://hexus.net/tech/news/cpu/90362-intel-skylake-overclock-record-702566mhz-achieved/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ekran kartının düşük tutulmasının sebebi,grafik isteyen bir uygulamada gpu tu darboğaza sokup,performanstaki değişikliklerin %100 cpu dan kaynaklandığından emin olmak için sanırım.Her halükarda tek OC denemesi tek çekirdek ile yapıldığından benchmark açısından pek birşey ifade etmiyor.
Onun haricinde iki gıdım ingilizcesi olan açıp kaynağı okusun.Ekrem71 HABERCİLİK FACİASI.Çeviridir,gramerdir hata olur.Ama orjinal haberdeki rakamları alıp kafasına göre yazmış.
Kaynak olarak verilen linkte %10 performans artışı oldu yazmıyor.Haberi yazan editor girişte hava soğutma ile kendi işlemcisini 4,6 GHZ ye 1,3v ta çıkardığını ve bunun render işlemlerinde ortalama %10 performans artışı verdiğini söylüyor.Aynı şekilde oyunlarda hız artışı olmadığı da editörün kendi hava soğutmalı 4,6ghz OC değerine ait,7GHZ rekor denemesine değil.Hız aşırtma rekoru ile ilgili kısımda herhangi bir benchmark bilgisi verilmiyor.
Benzer şekilde 95tdp den 150küsür TDP çıkan ısıl değer OC rekor denemesine değil,haberi yazan editorun kendi hava soğutma sistemine ait.
Ben yazdıklarıma kaynak göstermemiş olmayayım.Ekrem71 in OC denemesine aitmiş gibi yazdığı benchmark ve TDP değerlerinin tümü Hexus sitesinin kendi editörlerinin yaptığı hız aşırtma denemesine ait.
hexus.net/...
Tekrar yazıyorum.HABERCİLİK FACİASI.