Intel Skylake işlemcilerinde yamulma tehlikesi





Yamulma konusunu geçen yıl piyasaya çıkan iPhone 6 serisinden sıkça hatırlıyoruz. Oldukça ince kasa yapısı nedeniyle küçük bir baskı sonucunda yamulabilen iPhone 6 serisinin bu sorunları Bendgate olarak da ün salmıştı. Yamulma sorunları bu kez Intel'in Skylake işlemci ailesini ziyaret ediyor.





Almanya'dan gelen bilgilere göre, Intel'in Skylake yongalarındaki alt katmanın kalınlığını değiştirmesi kolayca yamulmasına neden oluyor. Yamulmanın en büyük nedeni pek çok bilinen markanın soğutma sistemlerinin işlemci üzerine uyguladığı baskı. Zaten çok ince olan işlemci yapısı bu baskılara dayanamadığı için yamuluyor. Hatta yonganın pinlerinin ve anakart bağlantılarının bile yamulduğu belirtiliyor.





Peki Intel olayın farkında mı? Elbette farkında zira Skylake işlemciler piyasaya çıkmadan önce mekanik özelliklerle ilgili gerekli rehberler hazırlanmıştı. Bu bakımdan hatanın kaynağı biraz soğutucu firmalarında ancak normal bir kullanım esnasında değil de taşıma esnasında veya herhangi bir darbe esnasında bu etkinin oluşabileceği de belirtiliyor.





ARCTIC, EKWB, Noctua, Thermaltake, NZXT gibi pek çok firma, Intel'in Skylake işlemcileri ile ilgili mekanik tanımlamalarına uygun bir şekilde soğutucu ürettiklerini belirtirken, eski ürünlerin bu tür sorunlar oluşturabileceğine de dikkat çekiyor. Şimdiye kadar sadece Schyte soğutucuları ile ilgili bazı şikayetler gündeme gelmiş. Schyte de hali hazırda Ashura, Mugen 4, Mugen 4 PCGH-Edition, Fuma, Ninja 4, Grand Kama Cross 3, Mugen Max ve Kotetsucan soğutucu sahipleri, ücretsiz bir değişim vida seti talep edebiliyor.





Intel ise son iki gündür bu tarz şikayetler almaya başladığını belirtirken, konuyu geniş çaplı araştırmaya başladıklarının altını çiziyor. Bununla birlikte Skylake işlemcilerde kullanılan alt katmanın ince olmasına rağmen önceki nesiller ile aynı statik yük seviyelerine dayanıklı olduğu da belirtiliyor.

http://hexus.net/tech/news/cpu/88628-intel-skylake-cpus-bending-due-cooler-mount-pressure/