Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Intel Skylake işlemcilerinde yamulma tehlikesi

Önceki nesillere göre daha ince bir alt katman barındıran Intel'in yeni Skylake mimarisini temel alan işlemcileri, belirli bir baskı seviyesi altında yamulmaya başlıyor. Şikayetler fazla sayıda.
3 yıl
9,9b
1
30
İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Intel Skylake işlemcilerinde yamulma tehlikesi


Yamulma konusunu geçen yıl piyasaya çıkan iPhone 6 serisinden sıkça hatırlıyoruz. Oldukça ince kasa yapısı nedeniyle küçük bir baskı sonucunda yamulabilen iPhone 6 serisinin bu sorunları Bendgate olarak da ün salmıştı. Yamulma sorunları bu kez Intel'in Skylake işlemci ailesini ziyaret ediyor.

Almanya'dan gelen bilgilere göre, Intel'in Skylake yongalarındaki alt katmanın kalınlığını değiştirmesi kolayca yamulmasına neden oluyor. Yamulmanın en büyük nedeni pek çok bilinen markanın soğutma sistemlerinin işlemci üzerine uyguladığı baskı. Zaten çok ince olan işlemci yapısı bu baskılara dayanamadığı için yamuluyor. Hatta yonganın pinlerinin ve anakart bağlantılarının bile yamulduğu belirtiliyor. 

Peki Intel olayın farkında mı? Elbette farkında zira Skylake işlemciler piyasaya çıkmadan önce mekanik özelliklerle ilgili gerekli rehberler hazırlanmıştı. Bu bakımdan hatanın kaynağı biraz soğutucu firmalarında ancak normal bir kullanım esnasında değil de taşıma esnasında veya herhangi bir darbe esnasında bu etkinin oluşabileceği de belirtiliyor. 

ARCTIC, EKWB, Noctua, Thermaltake, NZXT gibi pek çok firma, Intel'in Skylake işlemcileri ile ilgili mekanik tanımlamalarına uygun bir şekilde soğutucu ürettiklerini belirtirken, eski ürünlerin bu tür sorunlar oluşturabileceğine de dikkat çekiyor. Şimdiye kadar sadece Schyte soğutucuları ile ilgili bazı şikayetler gündeme gelmiş. Schyte de hali hazırda Ashura, Mugen 4, Mugen 4 PCGH-Edition, Fuma, Ninja 4, Grand Kama Cross 3, Mugen Max ve Kotetsucan soğutucu sahipleri, ücretsiz bir değişim vida seti talep edebiliyor. 

Intel ise son iki gündür bu tarz şikayetler almaya başladığını belirtirken, konuyu geniş çaplı araştırmaya başladıklarının altını çiziyor. Bununla birlikte Skylake işlemcilerde kullanılan alt katmanın ince olmasına rağmen önceki nesiller ile aynı statik yük seviyelerine dayanıklı olduğu da belirtiliyor.  

http://hexus.net/tech/news/cpu/88628-intel-skylake-cpus-bending-due-cooler-mount-pressure/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
evad3rs 3 yıl en beğenilen
Evet Allah belasını versin intel in bizim yan komşunun işlemci soketindeki pinlerin 1/3 ü gitti Asus denen dingil firma bunun kullanıcı hatası olduğunu söyledi. Yeni anakart alınmak zorunda kalındı
Evet Allah belasını versin intel in bizim yan komşunun işlemci soketindeki pinlerin 1/3 ü gitti Asus denen dingil firma bunun kullanıcı hatası olduğunu söyledi....
Devamını Gör
Yanıtla +19
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
redoracle 3 yıl
Neyseki AMD AM4 Soket geliyor yakında,hem fazla para ver hem kalitesiz ürün al,yazık.
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aceleciburak 3 yıl
son günlerde özellikle i7 6700K işlemcilerde bi stabilite sorunu mevcut 2 yada 3 farklı anakartlarla 6700K kurulum yaptım aralıklarla donmalar klavye mouse kitlenmesi gibi çeşitli sorunlarla karşılaştım
6600K da bu tarzda probleme rastlamadım
6700K da bu tarz problemlerle karşılaşan varsa yazarsa bilgi açısında yararı olur görüşündeyim.
son günlerde özellikle i7 6700K işlemcilerde bi stabilite sorunu mevcut 2 yada 3 farklı anakartlarla 6700K kurulum yaptım aralıklarla donmalar klavye mouse kitl...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 3 yıl
sıvı soğutma alın... 200TL civarına kadar düşmüşken...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
claswan 2 yıl
Araştırma yapıyorum. Aldıktan sonra bu konuyu gördüm ama yine de belirtmemde fayda var. Bence bu şehir efsanesi. Böyle bir şey herkeste olsa inanın intel ürünleri toplar vs. bir şey yapardı. 1.5kg'lık noctua gibi fanları, kasayı hareket ettirirken sökerseniz yine bir şey olmaz.

Sıvı soğutma çözüm değil aksine daha tehlikeli. Akıtma olayı var kapalı döngü olsa bile.

Bükülme, eğilme olsa bile;
-Az sıkın vidaları ve taşırken soğutucuyu sökün hiç bir sorun olmaz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SilenthillDream 3 yıl
evad3rs
Evet Allah belasını versin intel in bizim yan komşunun işlemci soketindeki pinlerin 1/3 ü gitti Asus denen dingil firma bunun kullanıcı hatası olduğunu söyledi. Yeni anakart alınmak zorunda kalındı

Asusun teknik servisi bir boktan anlamıyor geçen windows 10a diyorum ne zaman driver çıkacak adam gelmiş 70 tl ye teknik servisimizde yapıyorlar diyor bunlar gerizekalı nasıl bu insanları çalıştırıyorlar anlamıyorum.. Asus gibi bir firmanın bu denli eziklere kalması üzücü
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
RushEpicsTR 3 yıl
arkadaşıma topladık umarım bişey olmaz malum burası Türkiye elinde anakart ve huni eşliğinde dolaştırırlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
RushEpicsTR 3 yıl
arkadaşıma topladık umarım bişey olmaz malum burası Türkiye elinde anakart ve huni eşliğinde dolaştırırlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
RushEpicsTR 3 yıl
arkadaşıma topladık umarım bişey olmaz malum burası Türkiye elinde anakart ve huni eşliğinde dolaştırırlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
RushEpicsTR 3 yıl
arkadaşıma topladık umarım bişey olmaz malum burası Türkiye elinde anakart ve huni eşliğinde dolaştırırlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
RushEpicsTR 3 yıl
arkadaşıma topladık umarım bişey olmaz malum burası Türkiye elinde anakart ve huni eşliğinde dolaştırırlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
RushEpicsTR 3 yıl
arkadaşıma topladık umarım bişey olmaz malum burası Türkiye elinde anakart ve huni eşliğinde dolaştırırlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
RushEpicsTR 3 yıl
arkadaşıma topladık umarım bişey olmaz malum burası Türkiye elinde anakart ve huni eşliğinde dolaştırırlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
RushEpicsTR 3 yıl
arkadaşıma topladık umarım bişey olmaz malum burası Türkiye elinde anakart ve huni eşliğinde dolaştırırlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +298 12 Angry Men +280 Redeemertr +245 madmahmutd +175 Informed +154 KoşanBalık +154 serdar_k +132 csh +118 MS4343 +102 Txrboz +97
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
9885 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
intel skylake processors bending, İşlemci ve
3 etiket daha Donanım Ekrem71 intel
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Spotify’da 2015 yılının en çok dinlenen şarkıları listesi 3 yıl YouTube'dan 2015'in en iyi reklamları 3 yıl ISS'a kargo taşıyan Cygnus başarılı şekilde yola çıktı 3 yıl Apple'dan iTunes Match ve Apple Music için limit artışı 3 yıl Google Fotoğraflar'a önemli destek 3 yıl GLIF ile kağıt üzerinden kan grubu belirleme dönemi 3 yıl Snapdragon 820'li Galaxy S7 tek çekirdek rekoru kırıyor 3 yıl Asus'un ZenFone stratejisinde büyük değişiklik 3 yıl Yeni Han Solo olmak için binlerce aktör yarışıyor 3 yıl Sakızdan sensöre giden yol 3 yıl Mobilite: iPhone 6c iddiaları, BlackBerry Priv Türkiye fiyatı, yeni Galaxy A serisi ve dahası... 3 yıl The Walking Dead yapımcılarından Gear VR için özel şov 3 yıl Patent davasında Xiaomi Mi 5 ve Mi 5 Plus izleri 3 yıl Lumia 850'ye ait render videosu ve görüntüleri sızdırıldı 3 yıl Tag Heuer'in akıllı saati büyük ilgi görüyor 3 yıl Samsung'dan Nikon haberleri için açıklama 3 yıl Wunderlist'in iOS uygulaması yenilendi 3 yıl Güvenlik odaklı eğlence drone'u: Fleye 3 yıl Beşinci nesil Apple TV üretime giriyor 3 yıl Apple 4 inçlik iPhone 7c modelini Eylül 2016'da tanıtabilir 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Intel Skylake işlemcilerinde yamulma tehlikesi Sonraki VTech'e yapılan siber saldırı milyonlarca çocuğun bilgilerini tehlikeye attı 3 yıl Japonya işi gücü robotlara bırakıyor 3 yıl PlayStation 2 oyunları yarın PlayStation 4'e geliyor 3 yıl Japon bilgisayar devleri güçlerini birleştiriyor 3 yıl Giyilebilir cihaz pazarında lider hala Fitbit 3 yıl Bloody B740A Mekanik Klavye inceleme videosu "Dünyanın en hızlısı" 3 yıl Sony Xperia Z5 Premium kutu açma videosu 3 yıl Google 2015 yılının en iyi Android oyunlarını seçti 3 yıl Apple A10 üretimi için ibre TSMC'den yana 3 yıl Windows 10 platformunun büyümesi yavaşladı 3 yıl Rock Band VR ile konser oyunlarının zevki sanal ortama taşınıyor 3 yıl İngiltere'de 15 binden fazla "tehlikeli" hoverboard tespit edildi 3 yıl Vimeo'ya 4K Ultra HD desteği 3 yıl Drone'lara özel kıskaç sistemi 3 yıl Yenilenen "Yahoo Messenger" çağa ayak uyduruyor 3 yıl Singapur Üniversitesi'nden kişisel hava aracı: Snowstorm 3 yıl Twitch, Android TV'lere geldi 3 yıl Samsung, Apple'a 548 Milyon dolar tazminat ödemeyi kabul etti 3 yıl NAND bellek pazarının üçte biri Samsung'un 3 yıl Xiaomi Mi 4 ve Mi Note için Android 6.0 güncellemesi yolda Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Düşük PC'lerde çalışabilen PUBG LITE,
DonanımHaber
Huawei için 90 günlük istisna bir anlam
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim