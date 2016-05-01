Intel Sofia ve Broxton mimarileri iptal edildi

Bir süre önce gelişen yeni teknolojilere hızlı uyum sağlayabilmek adına yönetici değişimi yapan ve 12 bin çalışanın işine son veren Intel, mobil cihaz tarafında da önemi bir karara imza atıyor. Uzun süredir beklenen tabletlere yönelik Broxton mimarisi ve Sofia yongalarının gelişimi iptal edildi.

Aslında bu yıl başından itibaren Intel’in bu tür bir karar alması bekleniyordu. Özellikle uygun fiyatlı ve kolay erişilebilir bilgisayarlara yönelik olarak yüksek performans ile zengin çoklu ortam yetenekleri sunacak olan 14nm Goldmont tabanlı Apollo Lake mimarisinin duyurulması, buna işaret olarak yorumlanmıştı.

Sofia

Sofia yongaları, aslında Atom X3 olarak bildiğimiz yonga setleri. X86 tabanlı ve 14nm sürecindeki Airmont mimarisi üzerine inşa edilen yeni Atom yongaları, geçen yıl Sofia MID adı altında piyasaya sürülecekti. Bazı problemler nedeniyle sadece bir Atom X3 yonga seti piyasaya sürüldü. Diğerleri ise bu yıla kaldı.

SoFIA 3GX, SoFIA LTE ve SoFIA LTE2 olarak adlandırılan yonga setlerinde 3G veya orta seviyede 4G modemler yer alıyordu. Bununla birlikte Qualcomm’un modem konusunda önemli işler yapması, Sofia MID platformunun rekabette yetersiz kalacağını gösterdi.

Broxton

Broxton ise Intel’in bir dönem oldukça güvendiği bir Atom işlemci serisi idi. X86 tabanlı Goldmont mimarisini temel alan Broxton ailesi, masaüstüne sunulan pek çok önemli özelliği tabletlere de sunmayı amaçlıyordu. Intel, Broxton için Premium tanımını kullanıyordu. Yukarıda bahsettiğimi gibi daha geniş bir yelpazeye hitap eden Apollo Lake geliştirildiği için, Broxton boşa çıkmış oldu.

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Özellikle Sofia MID mimarisinin iptali, Intel’in akıllı telefon pazarından tamamen çekildiği yorumlarına neden oluyor zira tanıtıldığı dönemlerde, Sofia mimarisinin akıllı telefonlarda da kullanılabileceği düşünülüyordu. Sofia MID haricinde Intel’in artık akıllı telefonlarda boy gösterebilecek bir oyuncusu kalmadı.