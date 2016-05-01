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Intel Sofia ve Broxton mimarileri iptal edildi

Intel’in 2014 sonlarında tablet pazarına sunmak için geliştirdiği Sofia ve Broxton işlemci serileri, aradan uzun bir zaman geçmesine rağmen resmiyet kazanmamıştı. Şimdi ise iptal haberi geldi.
3 yıl
3,7b
1
9
İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
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Intel Sofia ve Broxton mimarileri iptal edildi

Bir süre önce gelişen yeni teknolojilere hızlı uyum sağlayabilmek adına yönetici değişimi yapan ve 12 bin çalışanın işine son veren Intel, mobil cihaz tarafında da önemi bir karara imza atıyor. Uzun süredir beklenen tabletlere yönelik Broxton mimarisi ve Sofia yongalarının gelişimi iptal edildi.

Aslında bu yıl başından itibaren Intel’in bu tür bir karar alması bekleniyordu. Özellikle uygun fiyatlı ve kolay erişilebilir bilgisayarlara yönelik olarak yüksek performans ile zengin çoklu ortam yetenekleri sunacak olan 14nm Goldmont tabanlı Apollo Lake mimarisinin duyurulması, buna işaret olarak yorumlanmıştı.

Sofia

Sofia yongaları, aslında Atom X3 olarak bildiğimiz yonga setleri. X86 tabanlı ve 14nm sürecindeki Airmont mimarisi üzerine inşa edilen yeni Atom yongaları, geçen yıl Sofia MID adı altında piyasaya sürülecekti. Bazı problemler nedeniyle sadece bir Atom X3 yonga seti piyasaya sürüldü. Diğerleri ise bu yıla kaldı.

SoFIA 3GX, SoFIA LTE ve SoFIA LTE2 olarak adlandırılan yonga setlerinde 3G veya orta seviyede 4G modemler yer alıyordu. Bununla birlikte Qualcomm’un modem konusunda önemli işler yapması, Sofia MID platformunun rekabette yetersiz kalacağını gösterdi.

Broxton

Broxton ise Intel’in bir dönem oldukça güvendiği bir Atom işlemci serisi idi. X86 tabanlı Goldmont mimarisini temel alan Broxton ailesi, masaüstüne sunulan pek çok önemli özelliği tabletlere de sunmayı amaçlıyordu. Intel, Broxton için Premium tanımını kullanıyordu. Yukarıda bahsettiğimi gibi daha geniş bir yelpazeye hitap eden Apollo Lake geliştirildiği için, Broxton boşa çıkmış oldu.

Ayrıca Bkz. "Intel, kendisini artık bir bilgisayar firması olarak görmüyor"

Özellikle Sofia MID mimarisinin iptali, Intel’in akıllı telefon pazarından tamamen çekildiği yorumlarına neden oluyor zira tanıtıldığı dönemlerde, Sofia mimarisinin akıllı telefonlarda da kullanılabileceği düşünülüyordu. Sofia MID haricinde Intel’in artık akıllı telefonlarda boy gösterebilecek bir oyuncusu kalmadı. 

 

http://www.phonearena.com/news/Intel-stops-offering-certain-mobile-chips-as-it-gears-up-to-lead-the-way-for-5G_id80666 Yorum Yaz
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Rubisco 3 yıl en beğenilen
Zenfone 5'deki gibi Atomlar Intel'in ilk gerçek Atom denemesi / Medfield platformu(daha önceki mobile taşınamayan Atomlar dışında,SOC formuna indirgenen). Bunun hedefi Cortex A9 ayarındaki cihazlar ki onlardan yerine göre kabul edilebilir derecede yüksek CPU performansı olabiliyor. Yerine göre Cortex A15 ile de güç tüketimini dahil ederek karşılaştırırsanız rakip sayılabilir da diyebilirsiniz. Oldukça da makul güç tüketimi var rakip mimarilerle karşılaştırınca. SOC - GPU açısından yeterince iyi değil Medfield platformu ve binary translation açısından bazı durumlarda sıkıntıları vardı.
BayTrail Platformu ile Atomu out-of-order çekridek yapısına oturttular. Daha iyi üretim teknoljisi ve daha iyi GPU seçenekleri ile yerine göre çok rekabetçi ürün durumunda(Z3xxx serileri). Güç tüketimi, performans, ısınma vs. açısından gayet rekabetçi konumda.
Sorun, buna premium fiyat istediklerinde çıkıyor. Yani hem premium ücrt talep edip hem de 3 kuruşluk çipler ile aynı yerden para kazanmak istiyorlar. Bu da maliyet-fiyat açısından ters tepiyor. En sonunda mobil alanı maskelemek için bilançoya ayar verdiler.
Şimdi ise ARM temelinden gelenlerin rekabetçi olabilmek için 14-16nm 'ye inmeleri gerekiyor. Bu da üretim maliyetleri yüzünden extra fiyat demek. Yani işler esasında Intel'in yüksek fiyat talep edeceği ortama mecburiyetten gelmeye başladı. Bi S 820 mesela, öyle 3 kuruşa takr takr üretip her cihaza koyalım ne zaman denebilir bence soru işareti(28nm zamanlarında Qcomm'un takr takr gitmesi gibi). Burda Qcomm'un yerine göre throttle ile başedebilmesi için mimarideki değişikliklerin + frekans sürma altyapısının üretim teknolojisine uyması gerekirken, yetişemediği yerler de var. Yani 14-16nm Qcomm için mecburen inilmesi gereken yerdi. Kyro'da bellek erişim altypısı vs. ile ilgili farklılıklar var gibi kabul. Öbür taraftan çoğu komutun çalışma-gecikme açısından çok çok büyük farklılık olmadığı da ortada gibi. Krait üstüne gerçekten ilerlemeyi 14nm olmadan nasıl koyabilirlerdi bu da başka bi soru.
Intel, daha iyi Atomlar ile yüksek fiyatın herkese okutulabildiği ortamda tekrar geri gelmeyi düşünebilir belki ilerde.
Yeniden yapılandırma kapsamında bahsettikleri IoT vs. alanlarına zaten yeni yatırım yapmıyorlar. Yıllardır endüstriyel IoT için satışları var, fabrika vs. lere yönelik. Ama bu bölümün gelirleri de ortalama 500milyon$'lar civarında (net kar değil).Bu yıl IoT vs. gelirlerinin %20'lik artışını ahanda nasıl haklıyız, kovalanması gerkeen alan diye lanse etmeye çalıştılar. Oysa 2014'de ki IoT'nin artış hızı %30'larda falndı, 400 küsür milyn civarı geliri vardı. Tmm çeşitlilik ve düşük arge-maliyet açısından önemli, ama bunu bizi IoT kurtaracak gibi lanse etmemeleri lazım (ki gelirlerinin +%80'i hala x86 çip ailesinden geliyor, server-pc vs.).
İlerde 70-80-100$ gibi rakamlar uçuşmaya başladığı zaman Intel tekrardan ister istemez bu alana dönebilir. Ha bu Atomlarla olur, yada bahsettikleri gibi kırpılmış Core M, süper düşük TDP Pentium gibi yapılarla olur şimdiden bilemeyiz. Ama maliyetlerin düşeceği yok. Geliştirme maliyetleri herkes için dert ve artacak. Geliştirme zorluğu da artıyor. Intel üretim kabiliyeti açısından hepsinden yukarıda bi noktada. Samsungun 10 nm'si ile Intel 14 nm arasında hiç de beklendiği kadar fazla fark yok mesela. Bunun üstüne 10 nm, 7 nm gibi nodlarda geliştirme masrafları küçük geliştricilerin hiç bakmak istemeyecekleri kadar yüksek noktalarda. Bunların yazılım, prototiplendirme, maskeleme, yazılım maliyetleri küçük şirketlerin pazar payları kadar noktalara gidebilme yolunda (10nm için ilk adım 120 milyon $, 7 nm için 360milyon $ dan bahsediliyor, çip tasarımında ilk adım olarak, bunlara yazlım maliyeti vs. vs. hiçbiri dahil değil).
Intel yıllar önce (belki 2007'ler ve öncesi?), milletin 3-5 kuruşa sattığı çiplerle 30-50-60 hatta +100 $'lara dayatabildiği Z serilerini niye satamadığını düşündüğü ve hatalı yollara girdiği zamanları hatırlayın (Windriverı satın almalar, Moblin / Meego vs. ler). O zmanların Arm11 / Cortex A8 / Cortex A9'ları nerede(yada kaç paraydı), temeli tek çekirdek tasarlanan Z500-600 serisi kaç paraydı?
Oysa şimdi tıpış tıpış herkes kabul edip alma yoluna giderken Intel'e de lazım olan performansı ile rekabetçi ürün getirebiliyorsa eğer, hazır etmek.
Zenfone 5'deki gibi Atomlar Intel'in ilk gerçek Atom denemesi / Medfield platformu(daha önceki mobile taşınamayan Atomlar dışında,SOC formuna indirgenen). Bunun...
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Tugrul_512bit 3 yıl
myhotyro
RubiscoZenfone 5deki gibi Atomlar Intelin ilk gerçek Atom denemesi / Medfield platformu(daha önceki mobile taşınamayan Atomlar dışında,SOC formuna indirgenen). Bunun hedefi Cortex A9 ayarındaki cihazlar ki onlardan yerine göre kabul edilebilir derecede yüksek CPU performansı olabiliyor. Yerine göre Cortex A15 ile de güç tüketimini dahil ederek karşılaştırırsanız rakip sayılabilir da diyebilirsiniz. Oldukça da makul güç tüketimi var rakip mimarilerle karşılaştırınca. SOC - GPU açısından yeterince iyi değil Medfield platformu ve binary translation açısından bazı durumlarda sıkıntıları vardı.BayTrail Platformu ile Atomu out-of-order çekridek yapısına oturttular. Daha iyi üretim teknoljisi ve daha iyi GPU seçenekleri ile yerine göre çok rekabetçi ürün durumunda(Z3xxx serileri). Güç tüketimi, performans, ısınma vs. açısından gayet rekabetçi konumda.Sorun, buna premium fiyat istediklerinde çıkıyor. Yani hem premium ücrt talep edip hem de 3 kuruşluk çipler ile aynı yerden para kazanmak istiyorlar. Bu da maliyet-fiyat açısından ters tepiyor. En sonunda mobil alanı maskelemek için bilançoya ayar verdiler.Şimdi ise ARM temelinden gelenlerin rekabetçi olabilmek için 14-16nm ye inmeleri gerekiyor. Bu da üretim maliyetleri yüzünden extra fiyat demek. Yani işler esasında Intelin yüksek fiyat talep edeceği ortama mecburiyetten gelmeye başladı. Bi S 820 mesela, öyle 3 kuruşa takr takr üretip her cihaza koyalım ne zaman denebilir bence soru işareti(28nm zamanlarında Qcommun takr takr gitmesi gibi). Burda Qcommun yerine göre throttle ile başedebilmesi için mimarideki değişikliklerin + frekans sürma altyapısının üretim teknolojisine uyması gerekirken, yetişemediği yerler de var. Yani 14-16nm Qcomm için mecburen inilmesi gereken yerdi. Kyroda bellek erişim altypısı vs. ile ilgili farklılıklar var gibi kabul. Öbür taraftan çoğu komutun çalışma-gecikme açısından çok çok büyük farklılık olmadığı da ortada gibi. Krait üstüne gerçekten ilerlemeyi 14nm olmadan nasıl koyabilirlerdi bu da başka bi soru.Intel, daha iyi Atomlar ile yüksek fiyatın herkese okutulabildiği ortamda tekrar geri gelmeyi düşünebilir belki ilerde.Yeniden yapılandırma kapsamında bahsettikleri IoT vs. alanlarına zaten yeni yatırım yapmıyorlar. Yıllardır endüstriyel IoT için satışları var, fabrika vs. lere yönelik. Ama bu bölümün gelirleri de ortalama 500milyon$lar civarında (net kar değil).Bu yıl IoT vs. gelirlerinin %20lik artışını ahanda nasıl haklıyız, kovalanması gerkeen alan diye lanse etmeye çalıştılar. Oysa 2014de ki IoTnin artış hızı %30larda falndı, 400 küsür milyn civarı geliri vardı. Tmm çeşitlilik ve düşük arge-maliyet açısından önemli, ama bunu bizi IoT kurtaracak gibi lanse etmemeleri lazım (ki gelirlerinin +%80i hala x86 çip ailesinden geliyor, server-pc vs.).İlerde 70-80-100$ gibi rakamlar uçuşmaya başladığı zaman Intel tekrardan ister istemez bu alana dönebilir. Ha bu Atomlarla olur, yada bahsettikleri gibi kırpılmış Core M, süper düşük TDP Pentium gibi yapılarla olur şimdiden bilemeyiz. Ama maliyetlerin düşeceği yok. Geliştirme maliyetleri herkes için dert ve artacak. Geliştirme zorluğu da artıyor. Intel üretim kabiliyeti açısından hepsinden yukarıda bi noktada. Samsungun 10 nmsi ile Intel 14 nm arasında hiç de beklendiği kadar fazla fark yok mesela. Bunun üstüne 10 nm, 7 nm gibi nodlarda geliştirme masrafları küçük geliştricilerin hiç bakmak istemeyecekleri kadar yüksek noktalarda. Bunların yazılım, prototiplendirme, maskeleme, yazılım maliyetleri küçük şirketlerin pazar payları kadar noktalara gidebilme yolunda (10nm için ilk adım 120 milyon $, 7 nm için 360milyon $ dan bahsediliyor, çip tasarımında ilk adım olarak, bunlara yazlım maliyeti vs. vs. hiçbiri dahil değil).Intel yıllar önce (belki 2007ler ve öncesi?), milletin 3-5 kuruşa sattığı çiplerle 30-50-60 hatta +100 $lara dayatabildiği Z serilerini niye satamadığını düşündüğü ve hatalı yollara girdiği zamanları hatırlayın (Windriverı satın almalar, Moblin / Meego vs. ler). O zmanların Arm11 / Cortex A8 / Cortex A9ları nerede(yada kaç paraydı), temeli tek çekirdek tasarlanan Z500-600 serisi kaç paraydı?Oysa şimdi tıpış tıpış herkes kabul edip alma yoluna giderken Intele de lazım olan performansı ile rekabetçi ürün getirebiliyorsa eğer, hazır etmek.
Hiç okuyan oldumu acaba?

Rubisco'nun yazılarını soğutucusuz okumayınız. En azından macun yenileyiniz. Olmadı overclocku geri alınız da öyle okuyunuz.
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OverClocK1ng 3 yıl
myhotyro
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Rubisco'nun bu konulardaki fikirlerini takip ediyorum. Daha doğrusu yazılarını okumak istiyorum ama maalesef yukarıdaki yazıya baksanıza. Onu okuyacağıma, bir tane film izlerim...
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myhotyro 3 yıl
Rubisco
Zenfone 5deki gibi Atomlar Intelin ilk gerçek Atom denemesi / Medfield platformu(daha önceki mobile taşınamayan Atomlar dışında,SOC formuna indirgenen). Bunun hedefi Cortex A9 ayarındaki cihazlar ki onlardan yerine göre kabul edilebilir derecede yüksek CPU performansı olabiliyor. Yerine göre Cortex A15 ile de güç tüketimini dahil ederek karşılaştırırsanız rakip sayılabilir da diyebilirsiniz. Oldukça da makul güç tüketimi var rakip mimarilerle karşılaştırınca. SOC - GPU açısından yeterince iyi değil Medfield platformu ve binary translation açısından bazı durumlarda sıkıntıları vardı.BayTrail Platformu ile Atomu out-of-order çekridek yapısına oturttular. Daha iyi üretim teknoljisi ve daha iyi GPU seçenekleri ile yerine göre çok rekabetçi ürün durumunda(Z3xxx serileri). Güç tüketimi, performans, ısınma vs. açısından gayet rekabetçi konumda.Sorun, buna premium fiyat istediklerinde çıkıyor. Yani hem premium ücrt talep edip hem de 3 kuruşluk çipler ile aynı yerden para kazanmak istiyorlar. Bu da maliyet-fiyat açısından ters tepiyor. En sonunda mobil alanı maskelemek için bilançoya ayar verdiler.Şimdi ise ARM temelinden gelenlerin rekabetçi olabilmek için 14-16nm ye inmeleri gerekiyor. Bu da üretim maliyetleri yüzünden extra fiyat demek. Yani işler esasında Intelin yüksek fiyat talep edeceği ortama mecburiyetten gelmeye başladı. Bi S 820 mesela, öyle 3 kuruşa takr takr üretip her cihaza koyalım ne zaman denebilir bence soru işareti(28nm zamanlarında Qcommun takr takr gitmesi gibi). Burda Qcommun yerine göre throttle ile başedebilmesi için mimarideki değişikliklerin + frekans sürma altyapısının üretim teknolojisine uyması gerekirken, yetişemediği yerler de var. Yani 14-16nm Qcomm için mecburen inilmesi gereken yerdi. Kyroda bellek erişim altypısı vs. ile ilgili farklılıklar var gibi kabul. Öbür taraftan çoğu komutun çalışma-gecikme açısından çok çok büyük farklılık olmadığı da ortada gibi. Krait üstüne gerçekten ilerlemeyi 14nm olmadan nasıl koyabilirlerdi bu da başka bi soru.Intel, daha iyi Atomlar ile yüksek fiyatın herkese okutulabildiği ortamda tekrar geri gelmeyi düşünebilir belki ilerde.Yeniden yapılandırma kapsamında bahsettikleri IoT vs. alanlarına zaten yeni yatırım yapmıyorlar. Yıllardır endüstriyel IoT için satışları var, fabrika vs. lere yönelik. Ama bu bölümün gelirleri de ortalama 500milyon$lar civarında (net kar değil).Bu yıl IoT vs. gelirlerinin %20lik artışını ahanda nasıl haklıyız, kovalanması gerkeen alan diye lanse etmeye çalıştılar. Oysa 2014de ki IoTnin artış hızı %30larda falndı, 400 küsür milyn civarı geliri vardı. Tmm çeşitlilik ve düşük arge-maliyet açısından önemli, ama bunu bizi IoT kurtaracak gibi lanse etmemeleri lazım (ki gelirlerinin +%80i hala x86 çip ailesinden geliyor, server-pc vs.).İlerde 70-80-100$ gibi rakamlar uçuşmaya başladığı zaman Intel tekrardan ister istemez bu alana dönebilir. Ha bu Atomlarla olur, yada bahsettikleri gibi kırpılmış Core M, süper düşük TDP Pentium gibi yapılarla olur şimdiden bilemeyiz. Ama maliyetlerin düşeceği yok. Geliştirme maliyetleri herkes için dert ve artacak. Geliştirme zorluğu da artıyor. Intel üretim kabiliyeti açısından hepsinden yukarıda bi noktada. Samsungun 10 nmsi ile Intel 14 nm arasında hiç de beklendiği kadar fazla fark yok mesela. Bunun üstüne 10 nm, 7 nm gibi nodlarda geliştirme masrafları küçük geliştricilerin hiç bakmak istemeyecekleri kadar yüksek noktalarda. Bunların yazılım, prototiplendirme, maskeleme, yazılım maliyetleri küçük şirketlerin pazar payları kadar noktalara gidebilme yolunda (10nm için ilk adım 120 milyon $, 7 nm için 360milyon $ dan bahsediliyor, çip tasarımında ilk adım olarak, bunlara yazlım maliyeti vs. vs. hiçbiri dahil değil).Intel yıllar önce (belki 2007ler ve öncesi?), milletin 3-5 kuruşa sattığı çiplerle 30-50-60 hatta +100 $lara dayatabildiği Z serilerini niye satamadığını düşündüğü ve hatalı yollara girdiği zamanları hatırlayın (Windriverı satın almalar, Moblin / Meego vs. ler). O zmanların Arm11 / Cortex A8 / Cortex A9ları nerede(yada kaç paraydı), temeli tek çekirdek tasarlanan Z500-600 serisi kaç paraydı?Oysa şimdi tıpış tıpış herkes kabul edip alma yoluna giderken Intele de lazım olan performansı ile rekabetçi ürün getirebiliyorsa eğer, hazır etmek.

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Nevfel 3 yıl myhotyro
myhotyro
Rubisco
Zenfone 5deki gibi Atomlar Intelin ilk gerçek Atom denemesi / Medfield platformu(daha önceki mobile taşınamayan Atomlar dışında,SOC formuna indirgenen). Bunun hedefi Cortex A9 ayarındaki cihazlar ki onlardan yerine göre kabul edilebilir derecede yüksek CPU performansı olabiliyor. Yerine göre Cortex A15 ile de güç tüketimini dahil ederek karşılaştırırsanız rakip sayılabilir da diyebilirsiniz. Oldukça da makul güç tüketimi var rakip mimarilerle karşılaştırınca. SOC - GPU açısından yeterince iyi değil Medfield platformu ve binary translation açısından bazı durumlarda sıkıntıları vardı.BayTrail Platformu ile Atomu out-of-order çekridek yapısına oturttular. Daha iyi üretim teknoljisi ve daha iyi GPU seçenekleri ile yerine göre çok rekabetçi ürün durumunda(Z3xxx serileri). Güç tüketimi, performans, ısınma vs. açısından gayet rekabetçi konumda.Sorun, buna premium fiyat istediklerinde çıkıyor. Yani hem premium ücrt talep edip hem de 3 kuruşluk çipler ile aynı yerden para kazanmak istiyorlar. Bu da maliyet-fiyat açısından ters tepiyor. En sonunda mobil alanı maskelemek için bilançoya ayar verdiler.Şimdi ise ARM temelinden gelenlerin rekabetçi olabilmek için 14-16nm ye inmeleri gerekiyor. Bu da üretim maliyetleri yüzünden extra fiyat demek. Yani işler esasında Intelin yüksek fiyat talep edeceği ortama mecburiyetten gelmeye başladı. Bi S 820 mesela, öyle 3 kuruşa takr takr üretip her cihaza koyalım ne zaman denebilir bence soru işareti(28nm zamanlarında Qcommun takr takr gitmesi gibi). Burda Qcommun yerine göre throttle ile başedebilmesi için mimarideki değişikliklerin + frekans sürma altyapısının üretim teknolojisine uyması gerekirken, yetişemediği yerler de var. Yani 14-16nm Qcomm için mecburen inilmesi gereken yerdi. Kyroda bellek erişim altypısı vs. ile ilgili farklılıklar var gibi kabul. Öbür taraftan çoğu komutun çalışma-gecikme açısından çok çok büyük farklılık olmadığı da ortada gibi. Krait üstüne gerçekten ilerlemeyi 14nm olmadan nasıl koyabilirlerdi bu da başka bi soru.Intel, daha iyi Atomlar ile yüksek fiyatın herkese okutulabildiği ortamda tekrar geri gelmeyi düşünebilir belki ilerde.Yeniden yapılandırma kapsamında bahsettikleri IoT vs. alanlarına zaten yeni yatırım yapmıyorlar. Yıllardır endüstriyel IoT için satışları var, fabrika vs. lere yönelik. Ama bu bölümün gelirleri de ortalama 500milyon$lar civarında (net kar değil).Bu yıl IoT vs. gelirlerinin %20lik artışını ahanda nasıl haklıyız, kovalanması gerkeen alan diye lanse etmeye çalıştılar. Oysa 2014de ki IoTnin artış hızı %30larda falndı, 400 küsür milyn civarı geliri vardı. Tmm çeşitlilik ve düşük arge-maliyet açısından önemli, ama bunu bizi IoT kurtaracak gibi lanse etmemeleri lazım (ki gelirlerinin +%80i hala x86 çip ailesinden geliyor, server-pc vs.).İlerde 70-80-100$ gibi rakamlar uçuşmaya başladığı zaman Intel tekrardan ister istemez bu alana dönebilir. Ha bu Atomlarla olur, yada bahsettikleri gibi kırpılmış Core M, süper düşük TDP Pentium gibi yapılarla olur şimdiden bilemeyiz. Ama maliyetlerin düşeceği yok. Geliştirme maliyetleri herkes için dert ve artacak. Geliştirme zorluğu da artıyor. Intel üretim kabiliyeti açısından hepsinden yukarıda bi noktada. Samsungun 10 nmsi ile Intel 14 nm arasında hiç de beklendiği kadar fazla fark yok mesela. Bunun üstüne 10 nm, 7 nm gibi nodlarda geliştirme masrafları küçük geliştricilerin hiç bakmak istemeyecekleri kadar yüksek noktalarda. Bunların yazılım, prototiplendirme, maskeleme, yazılım maliyetleri küçük şirketlerin pazar payları kadar noktalara gidebilme yolunda (10nm için ilk adım 120 milyon $, 7 nm için 360milyon $ dan bahsediliyor, çip tasarımında ilk adım olarak, bunlara yazlım maliyeti vs. vs. hiçbiri dahil değil).Intel yıllar önce (belki 2007ler ve öncesi?), milletin 3-5 kuruşa sattığı çiplerle 30-50-60 hatta +100 $lara dayatabildiği Z serilerini niye satamadığını düşündüğü ve hatalı yollara girdiği zamanları hatırlayın (Windriverı satın almalar, Moblin / Meego vs. ler). O zmanların Arm11 / Cortex A8 / Cortex A9ları nerede(yada kaç paraydı), temeli tek çekirdek tasarlanan Z500-600 serisi kaç paraydı?Oysa şimdi tıpış tıpış herkes kabul edip alma yoluna giderken Intele de lazım olan performansı ile rekabetçi ürün getirebiliyorsa eğer, hazır etmek.

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Haberden 10 kat fazla bilgi içeren mesaj atmayın okuyana kadar canım çıktı:)
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Rubisco 3 yıl en beğenilen
Zenfone 5'deki gibi Atomlar Intel'in ilk gerçek Atom denemesi / Medfield platformu(daha önceki mobile taşınamayan Atomlar dışında,SOC formuna indirgenen). Bunun hedefi Cortex A9 ayarındaki cihazlar ki onlardan yerine göre kabul edilebilir derecede yüksek CPU performansı olabiliyor. Yerine göre Cortex A15 ile de güç tüketimini dahil ederek karşılaştırırsanız rakip sayılabilir da diyebilirsiniz. Oldukça da makul güç tüketimi var rakip mimarilerle karşılaştırınca. SOC - GPU açısından yeterince iyi değil Medfield platformu ve binary translation açısından bazı durumlarda sıkıntıları vardı.
BayTrail Platformu ile Atomu out-of-order çekridek yapısına oturttular. Daha iyi üretim teknoljisi ve daha iyi GPU seçenekleri ile yerine göre çok rekabetçi ürün durumunda(Z3xxx serileri). Güç tüketimi, performans, ısınma vs. açısından gayet rekabetçi konumda.
Sorun, buna premium fiyat istediklerinde çıkıyor. Yani hem premium ücrt talep edip hem de 3 kuruşluk çipler ile aynı yerden para kazanmak istiyorlar. Bu da maliyet-fiyat açısından ters tepiyor. En sonunda mobil alanı maskelemek için bilançoya ayar verdiler.
Şimdi ise ARM temelinden gelenlerin rekabetçi olabilmek için 14-16nm 'ye inmeleri gerekiyor. Bu da üretim maliyetleri yüzünden extra fiyat demek. Yani işler esasında Intel'in yüksek fiyat talep edeceği ortama mecburiyetten gelmeye başladı. Bi S 820 mesela, öyle 3 kuruşa takr takr üretip her cihaza koyalım ne zaman denebilir bence soru işareti(28nm zamanlarında Qcomm'un takr takr gitmesi gibi). Burda Qcomm'un yerine göre throttle ile başedebilmesi için mimarideki değişikliklerin + frekans sürma altyapısının üretim teknolojisine uyması gerekirken, yetişemediği yerler de var. Yani 14-16nm Qcomm için mecburen inilmesi gereken yerdi. Kyro'da bellek erişim altypısı vs. ile ilgili farklılıklar var gibi kabul. Öbür taraftan çoğu komutun çalışma-gecikme açısından çok çok büyük farklılık olmadığı da ortada gibi. Krait üstüne gerçekten ilerlemeyi 14nm olmadan nasıl koyabilirlerdi bu da başka bi soru.
Intel, daha iyi Atomlar ile yüksek fiyatın herkese okutulabildiği ortamda tekrar geri gelmeyi düşünebilir belki ilerde.
Yeniden yapılandırma kapsamında bahsettikleri IoT vs. alanlarına zaten yeni yatırım yapmıyorlar. Yıllardır endüstriyel IoT için satışları var, fabrika vs. lere yönelik. Ama bu bölümün gelirleri de ortalama 500milyon$'lar civarında (net kar değil).Bu yıl IoT vs. gelirlerinin %20'lik artışını ahanda nasıl haklıyız, kovalanması gerkeen alan diye lanse etmeye çalıştılar. Oysa 2014'de ki IoT'nin artış hızı %30'larda falndı, 400 küsür milyn civarı geliri vardı. Tmm çeşitlilik ve düşük arge-maliyet açısından önemli, ama bunu bizi IoT kurtaracak gibi lanse etmemeleri lazım (ki gelirlerinin +%80'i hala x86 çip ailesinden geliyor, server-pc vs.).
İlerde 70-80-100$ gibi rakamlar uçuşmaya başladığı zaman Intel tekrardan ister istemez bu alana dönebilir. Ha bu Atomlarla olur, yada bahsettikleri gibi kırpılmış Core M, süper düşük TDP Pentium gibi yapılarla olur şimdiden bilemeyiz. Ama maliyetlerin düşeceği yok. Geliştirme maliyetleri herkes için dert ve artacak. Geliştirme zorluğu da artıyor. Intel üretim kabiliyeti açısından hepsinden yukarıda bi noktada. Samsungun 10 nm'si ile Intel 14 nm arasında hiç de beklendiği kadar fazla fark yok mesela. Bunun üstüne 10 nm, 7 nm gibi nodlarda geliştirme masrafları küçük geliştricilerin hiç bakmak istemeyecekleri kadar yüksek noktalarda. Bunların yazılım, prototiplendirme, maskeleme, yazılım maliyetleri küçük şirketlerin pazar payları kadar noktalara gidebilme yolunda (10nm için ilk adım 120 milyon $, 7 nm için 360milyon $ dan bahsediliyor, çip tasarımında ilk adım olarak, bunlara yazlım maliyeti vs. vs. hiçbiri dahil değil).
Intel yıllar önce (belki 2007'ler ve öncesi?), milletin 3-5 kuruşa sattığı çiplerle 30-50-60 hatta +100 $'lara dayatabildiği Z serilerini niye satamadığını düşündüğü ve hatalı yollara girdiği zamanları hatırlayın (Windriverı satın almalar, Moblin / Meego vs. ler). O zmanların Arm11 / Cortex A8 / Cortex A9'ları nerede(yada kaç paraydı), temeli tek çekirdek tasarlanan Z500-600 serisi kaç paraydı?
Oysa şimdi tıpış tıpış herkes kabul edip alma yoluna giderken Intel'e de lazım olan performansı ile rekabetçi ürün getirebiliyorsa eğer, hazır etmek.
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dr20mouse 3 yıl
Windows Phone üzerine yoğunlaşmalıydı bence veya Google ile anlaşıp x86 için zorunlu destek getirmeleri gerekirdi. Bu halde işlerin zor olacağı belliydi (Güncelleme sorunları yazılım uyumsuzlukları yüzünden).
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IhtiyarDelikanli 3 yıl
Intel mobilde fena çuvalladı en az kayıpla çıkmaya çalışıyor
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selahattın ısık 3 yıl
Intel in el atipta altindan kalkamadigi yegane sektor..
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***Leopard*** 3 yıl
Akilli telefon tarafinda zaten varlik gosterememisti,aynisi tablet pazari icinde gecerli olurdu

Gerek uyumsuzluk sorunlari gerekse batarya tuketiminin facia olmasi ile tutunamayacagi belliydi zaten

Asus Zenfone 5 kullanmis olanlar ne demek istedigimi anlarlar
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