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Intel, Windows Phone mühendisleri arıyor

6 yıl
438
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6
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Intel, Windows Phone mühendisleri arıyor

Google ile uzun süreli bir çalışmanın sonucunda Medfield tabanlı Atom x86 işlemcileri üzerinde Android işletim sistemi ile akıllı telefon pazarına giren Intel, yeni nesil Atom işlemcileri ile de iki farklı segmentte boy göstermeye başladı. Intel şimdilik sadece Google ile çalışsa da, Windows Phone için de bazı planları olduğu biliniyor.

Firmanın Seattle bölgesindeki laboratuvarlarında çalışmak üzere Windows Phone uzmanları aradığı, bir iş ilanında ortaya çıktı. Geleceğe sponsor olduğu sloganını sık sık kullanan Intel, Windows Phone uzmanlarını Redmond'daki merkezinde görüşmeye çağırıyor. Bunun haricinde iş ilanında bir detay belirtilmiyor.

İlana bakıldığında Intel'in x86 tabanlı Windows Phone cihazları için çalışmaya başlamış olabileceği akla geliyor. Microsoft pazarlama yöneticisi Greg Sullivan kısa süre önce donanımdan bağımsız bir işletim sistemi mimarisine sahip olduklarını ve bunun taşınabilir bir işletim sistemi anlamına geldiğini açıklamıştı. Bu da Windows Phone işletim sisteminin kolayca x86 platformu üzerine port edilebileceğini gösteriyor. 

Intel mobil iletişim bölümü başkanı Hermann Eul da, WP platformunun yapılan yatırımları fazlasıyla geri verdiği bir aşamaya geldiğinde platform ile ilgileneceklerini, yol haritalarında buna benzer cihazlarının bulunduğunu ifade etmişti. 

Microsoft yıllardır Intel ile birlikte çalışıyor. Windows Phone 8 cihazlarının x86 işlemciler üzerinde çalıştığını görmek çok şaşırtıcı olmayacaktır. Ancak şimdilik kesin bir tarih vermek zor. 

http://wmpoweruser.com/intel-hiring-windows-phone-engineers-x86-windows-phones-may-be-on-the-way/ Yorum Yaz
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V4LKyR 6 yıl en beğenilen
SystemApps
x86nın bi espirisş olmalı bence yoksa telefonda kim neden x86 tercih etsin?bu android içinde geçerli.zaten pil sıkıntısı armde yeteri kadar var.bi bildikleri vardır heralde diye kapatayım konuyu

x86'nın esprisi = Mimari tasarımı sayesinde getirdiği özellikler, verinin işleniş biçimi, vs vs ve en önemlisi, YAYGIN yazılım desteği. Bilgisayarında çalıştırdığın bütün uygulamaların mobil cihazda (telefonda) çalışacağını bir düşün. Üzerine bir de enerji verimliliğini arttırdılar mıydı... ov şit. Hatta ve hatta eto bitmiş.
SystemAppsx86nın bi espirisş olmalı bence yoksa telefonda kim neden x86 tercih etsin?bu android içinde geçerli.zaten pil sıkıntısı armde yeter...
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1 Yanıt Yanıtla +8
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smart1978 6 yıl
Nexus10 drirectx 11 destekliyorsa ve gelecekte de arm tabanli islemcilerin masaüstü uygulamaları acabileceg8 yol haritasında belirtildigine göre ben bu haberi kesinlikle beklerdim.
Şaşılacak bir şey yok.
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V4LKyR 6 yıl en beğenilen
SystemApps
x86nın bi espirisş olmalı bence yoksa telefonda kim neden x86 tercih etsin?bu android içinde geçerli.zaten pil sıkıntısı armde yeteri kadar var.bi bildikleri vardır heralde diye kapatayım konuyu

x86'nın esprisi = Mimari tasarımı sayesinde getirdiği özellikler, verinin işleniş biçimi, vs vs ve en önemlisi, YAYGIN yazılım desteği. Bilgisayarında çalıştırdığın bütün uygulamaların mobil cihazda (telefonda) çalışacağını bir düşün. Üzerine bir de enerji verimliliğini arttırdılar mıydı... ov şit. Hatta ve hatta eto bitmiş.
1 Yanıt Yanıtla +8
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SystemApps 6 yıl V4LKyR
V4LKyR

SystemApps

x86nın bi espirisş olmalı bence yoksa telefonda kim neden x86 tercih etsin?bu android içinde geçerli.zaten pil sıkıntısı armde yeteri kadar var.bi bildikleri vardır heralde diye kapatayım konuyu


x86'nın esprisi = Mimari tasarımı sayesinde getirdiği özellikler, verinin işleniş biçimi, vs vs ve en önemlisi, YAYGIN yazılım desteği. Bilgisayarında çalıştırdığın bütün uygulamaların mobil cihazda (telefonda) çalışacağını bir düşün. Üzerine bir de enerji verimliliğini arttırdılar mıydı... ov şit. Hatta ve hatta eto bitmiş.

x86 işlemci x86 platformunu getirirmi acaba? mesela telefonda değil belki ama televizyona felan bağladığımızda masaüstü açılsa x86 uygulamalrını kullanabilsek ve bunu pil süresinden ciddi ödün vermeden kullanabilsek süper olur.hani akıllı tv bile almaya gerek kalmaz :P

ama mevcut x86 androidler kasıntıdan başka bişey getirmedi telefona.pil süresini hesaba katmıyorum bile.tabi benim düşündüğümü intelde düşünebiliyordur illlaki ama ben gerçekten merak ediyorum belkide intelin mobil alana girme çabaları arm plaformunu baskılamaya çalışmasından başka bişey değildir.tabletde x86 süper alternatifsiz bişey fiyat dışında ama söz konusu windows phone...
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regaibyigit. 6 yıl
Ben Windows Phone mühendisiyim beni alabilirsiniz
bu nasıl bi istek ya
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ama=neden 6 yıl
Microsoft zaten Arm/x86 cambazı oldu artık.
Windows 8'i RT yaptılar.
Windows Phone'un x86 sürümünü hazırda beklettiklerini düşünüyorum.
Intel'i mobilde daha aktif görmek isteriz.
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SystemApps 6 yıl
x86nın bi espirisş olmalı bence yoksa telefonda kim neden x86 tercih etsin?bu android içinde geçerli.zaten pil sıkıntısı armde yeteri kadar var.bi bildikleri vardır heralde diye kapatayım konuyu
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