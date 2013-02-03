Intel, Windows Phone mühendisleri arıyor





Google ile uzun süreli bir çalışmanın sonucunda Medfield tabanlı Atom x86 işlemcileri üzerinde Android işletim sistemi ile akıllı telefon pazarına giren Intel, yeni nesil Atom işlemcileri ile de iki farklı segmentte boy göstermeye başladı. Intel şimdilik sadece Google ile çalışsa da, Windows Phone için de bazı planları olduğu biliniyor.





Firmanın Seattle bölgesindeki laboratuvarlarında çalışmak üzere Windows Phone uzmanları aradığı, bir iş ilanında ortaya çıktı. Geleceğe sponsor olduğu sloganını sık sık kullanan Intel, Windows Phone uzmanlarını Redmond'daki merkezinde görüşmeye çağırıyor. Bunun haricinde iş ilanında bir detay belirtilmiyor.





İlana bakıldığında Intel'in x86 tabanlı Windows Phone cihazları için çalışmaya başlamış olabileceği akla geliyor. Microsoft pazarlama yöneticisi Greg Sullivan kısa süre önce donanımdan bağımsız bir işletim sistemi mimarisine sahip olduklarını ve bunun taşınabilir bir işletim sistemi anlamına geldiğini açıklamıştı. Bu da Windows Phone işletim sisteminin kolayca x86 platformu üzerine port edilebileceğini gösteriyor.





Intel mobil iletişim bölümü başkanı Hermann Eul da, WP platformunun yapılan yatırımları fazlasıyla geri verdiği bir aşamaya geldiğinde platform ile ilgileneceklerini, yol haritalarında buna benzer cihazlarının bulunduğunu ifade etmişti.





Microsoft yıllardır Intel ile birlikte çalışıyor. Windows Phone 8 cihazlarının x86 işlemciler üzerinde çalıştığını görmek çok şaşırtıcı olmayacaktır. Ancak şimdilik kesin bir tarih vermek zor.

http://wmpoweruser.com/intel-hiring-windows-phone-engineers-x86-windows-phones-may-be-on-the-way/