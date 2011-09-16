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Intel : Windows'un ARM desteği bizim için bir anlam ifade etmiyor

7 yıl
4,3b
1
18
İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft'un bu haftaki BUILD etkinliğinde tanıtımını yaptığı Windows 8 işletim sisteminin ARM mimarisine sahip işlemcilerde de çalışabiliyor olması, mobil alanda büyük bir hakimiyete sahip olan ARM firmasının masaüstü alanda da hamle yapmasının önündeki en büyük engeli kaldırmış oldu. Masaüstü alanda lider olan Intel için ise bu büyük bir rekabetin habercisi olabilir. Fakat Intel bu gelişmelerden rahatsız değil.

Intel CEO'su Paul Otellini San Fransisco'da devam eden Intel Geliştiriciler Fuarı IDF 2011'de konu hakkında bazı açıklamalar yaptı.

Otellini, Windows dünyasına yeni eklenen rekabetle ilgilenmediklerini belirtti. Otellini'ye göre Intel, Windows altında çalışan en iyi işlemciye sahip ve en iyiye sahip olan zaten kazanmış demektir. Önemli olan sadece mimari yapı değil, x86 platformunu destekleyen ve geçmişten gelen muazzam bir rakamda uygulamalar bulunuyor. PC'lerde uyumlu yaklaşık 6 milyon uygulama milyarlarca kullanıcıya ulaşıyor. Kullanıcılar bundan kolay kolay vazgeçmezler.

x86 mimarisinde Intel yıllardır AMD ile bir rekabet halinde. Şimdi bu rekabete ARM işlemciler de katılıyor. Denver Projesi ile NVIDIA en önemli rakiplerden biri olabilir. Ancak Otellini Intel'in bundan en iyi şekilde faydalanacağını düşünüyor. Çünkü tablet piyasasının yükselişi Intel'in bu pazara girmesi için daha çok neden ortaya çıkarıyor.

PC bölümü başkan yardımcısı Stephen L. Smith ise aslında korkması gerekenin Intel değil diğer rakiplerinin Intel'den korkması gerektiğini belirtiyor. Yolda yürüyen insanların artık ceplerindeki telefonun kaç GHz hızında çalıştığı tartışmasını yaptığını söyleyen Smith, PC kullanıcılarının ise bu tartışmayı zaten son 20 yıldır yapıyor olduğunun altını çiziyor.

x86 mimarisi cephesinde rakipler arttıkça tartışmalar da artıyor. Gerçekten tüketicinin eğiliminin nereye doğru kayacağını da ilerideki satışlar gösterecek.

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caves 7 yıl en beğenilen
Madem bu kadar rahatsızınız, "iCore Serisi Yeni Nesil İntel İşlemciler" broşürlerinizde tabletlere neden verip veriştiriyorsunuz?

"Tablet mi Netbook mu daha iyi seçim?" gibi başlıklar altında güya kullanıcılara seçimleri konusunda yardımcı olmaya çalışıyormuş gibi yapıp, "tabletler iyi değil, gelin intel işlemcili netbook alın" demeye getiriyorsunuz?









Madem bu kadar rahatsızınız, "iCore Serisi Yeni Nesil İntel İşlemciler" broşürlerinizde tabletlere neden verip veriştiriyorsunuz?"Tablet mi Netboo...
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OBA INC 7 yıl
Bizim için çok şey ifade ediyor ama. Bize ifade eden sanada "eder" ona göre...
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sertacarslan 7 yıl
sahoron
Bence dogru diyor o kadar uygulama var ken kolay kolay para verilmez armye windowsta

Bir tek ms.office bile kullanıcıların yarısını bu çeker. Sonra önce diğer önemli uygulamaların, sonra da gerekli tüm uygulamaların mantar gibi türediğini görürüz.
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sertacarslan 7 yıl
Aptal bir yönetici daha...
Firmalar bunları nereden topluyor ve dünyanın parasını ödüyor, hiç anlayabilmiş değilim.
Vizyon özürlü insanlar...
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artcraft35 7 yıl
arm işlemciler intelin işlemcilerine göre 3-4 nesil geriden geliyor, şuanda 4 çekirdekli bir arm işlemci parasına i7 alınır hal böyleyken gidip de kim arm işlemciyi tercih eder. bana göre bu olay daha çok googleyi endişelendiriyordur yıllardır kazanılan tecrübe tabletlerde windows 8le birlikte androide darbe vurcaktır
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dellino 7 yıl
X86 ve x64 ü tekelcilik olarak görmek bana göre yanlış.
Mimari desteği ile donanımsal hızlandırmalar, sanallaştırma vs vs yapılıyor. ARM in şu an için böyle bir desteği yok.
"IPhone cular gibi konuşmuş olacağım" ama mevcut x86 uyumlu yazılımların milyonları bulması,
x86 ve x64 tercihindeki en büyük etken olmaya devam edecek.
Net Framework ile x86 x64 uyumlu yazılımların ARM mimarisinde çalışma ihtimali yoktur.
Taaa ki bulut işletim sistemleri gelinceye kadar. Bulut işletim sistemlerinde çalışan uygulamalar ana makina üzerinde olup net üzerinden bağlanılarak bu uygulamaları kullanabileceğiz.
Tabi her yerde yeterli hızda internetin bulunabilmesi ve herkes tarafından kullanılabilir olması koşulu ile bulut işletim sistemi işe yarar hale gelecektir.
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CodeMachine 7 yıl
.Net Framework çıktıktan sonra (2002) bu platformda yazılan yazılımlar microsoftun framework kütüphanelerini arm işlemcilere göre düzenlemesiyle arm işlemcili tabletlerde çalışır ve intel s*çtı demektir. Çünkü arm olayında bence microsoft ev değil iş kullanıcılarını dikkate alıyor. misal bir toptancı firma mobil elemanlarının eline bir windows 8 tablet verir ve daha önceden pc için yazılmış olan stok programı bu tablette çatır çatır çalışır.
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darkaura 7 yıl
arm ve ekran kartlarinin gelisim hizlari bende x86 mimarisinin yariiletkenlerin gelisim hizinin tam potansiyelini veremedigine dair supheler olusturdu.
daha oncede cell gibi x86ya rakip daha hizli daha verimli mimariler cikti. ama otellininde dedigi gibi x86da yazilmis milyarca program, rakip mimarilerin populer olmasina engel oluyor. ama bu sefer durum farkli. cunku mobil cihazlardaki ustunlugu ile arm cihazlar icin yazilmis yuzbinlerce yazilim ortaya cikti bile. arm performansini ciddi anlamda gelisitirip bir anda masaustune sicrarsa intel kendini hicde hazir olmadigi gercek rekabetin icinde bulabilir.
not: amd ile olan rekabet yalan. amd x86 lisansini intelden alarak uretim yapiyor ve lisans sartlarinda piyasanin belli bir yuzdesinin uzerinde satis yapmasi yasak. yani gercek bir rekabetten soz etmek mumkun degil.
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Turkforce 7 yıl
Tarih sayfalarında yerini alacak gaflardan biri daha.
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OverClocK1ng 7 yıl
x86 tekelciliğinden o kadar bıktım ki vazgeçerim valla...
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Stanislas Xavier 7 yıl
Bl00dyHell
Inteli ARM mimarisinde de görmek isterdik fakat x86 olarak devam edecek gibi.

Kendi mimarisini geliştirmek varken gidip ARM dan lisans alıp farklı bir kulvarda sıfırdan başlamak daha kolay geldi sana galiba ...
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compguru 7 yıl
Nokia da HTC ile ilgilenmemişti bir kaç yıl önce ancak bu yıl HTC cep telefonu sektöründe en değerli marka konumunda... Gandhi'nin bir sözü...
“Önce seni görmezden gelirler, sonra alay ederler, sonra seninle savaşırlar, sonra sen kazanırsın.”
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WinteR 7 yıl
Atom ile android'e giriş yapıcaktı, üreticelerin talepleriyle herşey değişebilir, zaten yapmıcaz, etmicez dememişler.
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caves 7 yıl en beğenilen
Madem bu kadar rahatsızınız, "iCore Serisi Yeni Nesil İntel İşlemciler" broşürlerinizde tabletlere neden verip veriştiriyorsunuz?

"Tablet mi Netbook mu daha iyi seçim?" gibi başlıklar altında güya kullanıcılara seçimleri konusunda yardımcı olmaya çalışıyormuş gibi yapıp, "tabletler iyi değil, gelin intel işlemcili netbook alın" demeye getiriyorsunuz?









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