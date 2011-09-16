Intel : Windows'un ARM desteği bizim için bir anlam ifade etmiyor

Microsoft'un bu haftaki BUILD etkinliğinde tanıtımını yaptığı Windows 8 işletim sisteminin ARM mimarisine sahip işlemcilerde de çalışabiliyor olması, mobil alanda büyük bir hakimiyete sahip olan ARM firmasının masaüstü alanda da hamle yapmasının önündeki en büyük engeli kaldırmış oldu. Masaüstü alanda lider olan Intel için ise bu büyük bir rekabetin habercisi olabilir. Fakat Intel bu gelişmelerden rahatsız değil.





Intel CEO'su Paul Otellini San Fransisco'da devam eden Intel Geliştiriciler Fuarı IDF 2011'de konu hakkında bazı açıklamalar yaptı.





Otellini, Windows dünyasına yeni eklenen rekabetle ilgilenmediklerini belirtti. Otellini'ye göre Intel, Windows altında çalışan en iyi işlemciye sahip ve en iyiye sahip olan zaten kazanmış demektir. Önemli olan sadece mimari yapı değil, x86 platformunu destekleyen ve geçmişten gelen muazzam bir rakamda uygulamalar bulunuyor. PC'lerde uyumlu yaklaşık 6 milyon uygulama milyarlarca kullanıcıya ulaşıyor. Kullanıcılar bundan kolay kolay vazgeçmezler.





x86 mimarisinde Intel yıllardır AMD ile bir rekabet halinde. Şimdi bu rekabete ARM işlemciler de katılıyor. Denver Projesi ile NVIDIA en önemli rakiplerden biri olabilir. Ancak Otellini Intel'in bundan en iyi şekilde faydalanacağını düşünüyor. Çünkü tablet piyasasının yükselişi Intel'in bu pazara girmesi için daha çok neden ortaya çıkarıyor.





PC bölümü başkan yardımcısı Stephen L. Smith ise aslında korkması gerekenin Intel değil diğer rakiplerinin Intel'den korkması gerektiğini belirtiyor. Yolda yürüyen insanların artık ceplerindeki telefonun kaç GHz hızında çalıştığı tartışmasını yaptığını söyleyen Smith, PC kullanıcılarının ise bu tartışmayı zaten son 20 yıldır yapıyor olduğunun altını çiziyor.





x86 mimarisi cephesinde rakipler arttıkça tartışmalar da artıyor. Gerçekten tüketicinin eğiliminin nereye doğru kayacağını da ilerideki satışlar gösterecek.