Intel, ZiiLabs firmasını satın aldı





Singapur kaynaklı Creative Technology firmasının alt şirketi olarak faaliyet gösteren ve Creative için Android cihaz odaklı ZMS yongaları üreten ZiiLabs, Intel tarafından satın alındı.





Bir dönem popüler multimedya cihazlarıyla en çok tercih edilen markaların başında gelen Creative, 2002 yılında ATI ve NVIDIA ile rekabet etmek için 170 milyon dolar karşılığında 3DLabs adlı grafik birimi tasarım firmasını satın almıştı.





Multimedya tecrübesini, 3DLabs uzmanlığı ile birleştirmeyi amaçlayan Creative, daha sonra şirketin adını ZiiLabs olarak değiştirdi ve ARM tabanlı StemCell işlemci bölümüne dahil etti. Sonrasında ZMS adıyla yongalar üretmeye başladı. Son olarak 4 adet Cortex-A9 çekirdeği ve 100 adet StemCell medya işlemcisini harmanlayarak iddialı olmak isteyen ZMS-40 adlı bir model tanıtılmıştı.





Satın alma kapsamında Intel, Creative'e 50 milyon dolar ödeyecek. Bunun 20 milyonu yüksek performanslı grafiklerle ilgili patentler için, 30 milyon doları ise ZiiLabs Limited için olacak. Bununla birlikte Creative, ZMS markalı işlemciler üretmeye devam edecek.





Ancak bu sektördeki dişli rakipler Creative için hareket alanını oldukça daralttı. Firma son 14 çeyrektir mali olarak kayıp yaşıyor ve elindeki 3D grafik ve multimedya işleme ile ilgili 100'den fazla patenti ileride iyi bir fiyata satmak için planlar yapıyor.

http://asia.cnet.com/creative-to-sell-ziilabs-uk-subsidiary-to-intel-62219524.htm