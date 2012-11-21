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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Intel, ZiiLabs firmasını satın aldı

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Singapur kaynaklı Creative Technology firmasının alt şirketi olarak faaliyet gösteren ve Creative için Android cihaz odaklı ZMS yongaları üreten ZiiLabs, Intel tarafından satın alındı.

Bir dönem popüler multimedya cihazlarıyla en çok tercih edilen markaların başında gelen Creative, 2002 yılında ATI ve NVIDIA ile rekabet etmek için 170 milyon dolar karşılığında 3DLabs adlı grafik birimi tasarım firmasını satın almıştı. 

Multimedya tecrübesini, 3DLabs uzmanlığı ile birleştirmeyi amaçlayan Creative, daha sonra şirketin adını ZiiLabs olarak değiştirdi ve ARM tabanlı StemCell işlemci bölümüne dahil etti. Sonrasında ZMS adıyla yongalar üretmeye başladı. Son olarak 4 adet Cortex-A9 çekirdeği ve 100 adet StemCell medya işlemcisini harmanlayarak iddialı olmak isteyen ZMS-40 adlı bir model tanıtılmıştı.

Satın alma kapsamında Intel, Creative'e 50 milyon dolar ödeyecek. Bunun 20 milyonu yüksek performanslı grafiklerle ilgili patentler için, 30 milyon doları ise ZiiLabs Limited için olacak. Bununla birlikte Creative, ZMS markalı işlemciler üretmeye devam edecek. 

Ancak bu sektördeki dişli rakipler Creative için hareket alanını oldukça daralttı. Firma son 14 çeyrektir mali olarak kayıp yaşıyor ve elindeki 3D grafik ve multimedya işleme ile ilgili 100'den fazla patenti ileride iyi bir fiyata satmak için planlar yapıyor. 

http://asia.cnet.com/creative-to-sell-ziilabs-uk-subsidiary-to-intel-62219524.htm Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
JoeyBane 6 yıl
Creative'e karşı önyargım var. Bu markayı hiç beğenmiyorum. Intel daha mantıklı çözümler bulabilirdi.
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Amedra 6 yıl
IhtiyarDelikanli

Zile bas olarak okudum XD

Bende bunun gibi birşey okudum.
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IhtiyarDelikanli 6 yıl
Zile bas olarak okudum XD
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Rubisco 6 yıl
Hey gidi 3d Labs hey, Permedia, Oxygen , Wildcat. Bu hallere mi düşecektin :/// Özel tasarım yazılım, özel paralleştrilebilir durumlar olmadığı sürece StemCell gibi Tiled Mimariler malesef ki verimli değiller. Bu tür özel durumlara da kimse ihtiyaç duymuyor ne yazıkki. Tiled mimariler, GPGPU kullanımına karşı bi pozisyonda duruyor, bu da ilerlemesini engelliyor. Intel'e ne kadar getirisi olur tartışılır ama AMD ile yaptığı anlaşmadan dolayı gelen ATI patentleri ile GPU konusunda fena olmayan bi çıkış yaptı Intel. 3dlabs patentleri de belki ilave katkıda bulunabilir.
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LINEBACKER 6 yıl
iyi oluyor şu creative denen firmaya batsın. Sattığı donanımın arkasında bunun kadar durmayan başka bir firma yoktur heralde. Ne sitesi bişeye benziyor nede yazılımları. Sadece donanım yaparak olmuyor bu işler
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substruct 6 yıl
Başar. İyi haber!
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