Intel Alder Lake işlemcilerde Chrome ve Edge performans sorunları ortaya çıktı

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Intel’in çiçeği burnunda işlemci ailesi Alder Lake bazı sorunlarla karşı karşıya. Özellikle Chrome ve Edge tarayıcılarında yaşanan performans sorunları kullanıcıları rahatsız ediyor.

Intel Alder Lake işlemcilerinde uyumluluk problemi

Yaşanan problemin Intel Core 12500, 12600, 12700 ve 12900 serilerinden toplam 18 işlemciyi kapsadığı belirtiliyor. Problem bu işlemcilerdeki UHD 770 entegre grafik biriminden kaynaklanıyor.

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Grafik birimindeki uyumsuzluk nedeniyle tarayıcı üzerinde fare hareketlerinde yavaşlama ve tepkilere 2 saniyelik gecikmelerle cevap verme şeklinde sorunlar yaşanıyor. Intel sorunları çözmek için bir liste yayınladı:

Tarayıcıları son sürüme güncelleyin

Windows güncellemelerini kurun

Intel grafik sürücülerini sıfırdan kurun

Tarayıcı için HDD sürücünden SSD sürücüsüne geçin

Ayarlar-Sistem menüsünden donanım hızlandırmasını kapatın

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Intel Alder Lake işlemcilerde sorun