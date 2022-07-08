Intel Alder Lake işlemcilerde Chrome ve Edge performans sorunları ortaya çıktı

Intel’in çiçeği burnunda işlemci ailesi Alder Lake bazı sorunlarla karşı karşıya. Özellikle Chrome ve Edge tarayıcılarında yaşanan performans sorunları kullanıcıları rahatsız ediyor.
Intel Alder Lake işlemcilerinde uyumluluk problemi
Yaşanan problemin Intel Core 12500, 12600, 12700 ve 12900 serilerinden toplam 18 işlemciyi kapsadığı belirtiliyor. Problem bu işlemcilerdeki UHD 770 entegre grafik biriminden kaynaklanıyor.
Grafik birimindeki uyumsuzluk nedeniyle tarayıcı üzerinde fare hareketlerinde yavaşlama ve tepkilere 2 saniyelik gecikmelerle cevap verme şeklinde sorunlar yaşanıyor. Intel sorunları çözmek için bir liste yayınladı:
- Tarayıcıları son sürüme güncelleyin
- Windows güncellemelerini kurun
- Intel grafik sürücülerini sıfırdan kurun
- Tarayıcı için HDD sürücünden SSD sürücüsüne geçin
- Ayarlar-Sistem menüsünden donanım hızlandırmasını kapatın
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