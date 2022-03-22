Intel Arc A370M ekran kartlı Acer Swift X satışa başladı

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Henüz Intel’in harici ekran kartı tarafında bizlere neler sunacağını bilmiyoruz ancak perakende sitelerinde dizüstü satışları başladı bile. Samsung’un ardından Acer markasına ait bir dizüstü modeli de ortaya çıktı.

Yeni Acer Swift X özellikleri ve fiyatı

Acer Swift X 2022 modeli 16 inçlik IPS ekranında 2560x1600 piksel çözünürlük sunuyor. 4 performans ve 8 verimlilik çekirdeği olan Intel Core i5-1240P ve Core i7-1260P seçenekleri yanında Intel Arc A370M ekran kartı yer alıyor. 96 veya 128 işlem birimi olan Intel Arc A370M ekran kartı, 64-bit 4GB GDDR6 bellek ile biraz daha orta halli grafik yüklerine yoğunlaşıyor. Yine de önceki dahili grafik birimlerine göre 2 kat daha iyi performans sunduğu iddiasında.

Intel ARC ekran kartlı ilk dizüstü göründü 4 gün önce eklendi

16GB LPDDR5 bellek ve 1TB SSD yanında WiFi 6E, arka aydınlatmalı klavye, parmak izi okuyucu, web kamera gibi detaylar bulunuyor. Acer Swift X 2022 modeli 1299 ve 1549 Avro olarak fiyatlandırılmış. Samsung da yüksek fiyat etiketi koymuştu. Bu bakımdan Intel Arc ekran kartları biraz tüketiciyi üzecek gibi görünüyor.

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Yeni Acer Swift X tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı