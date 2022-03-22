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    Intel Arc A370M ekran kartlı Acer Swift X satışa başladı

    Acer Swift X 2022 yeni dizüstü modeli Intel Arc ekran kartı ile piyasaya çıkıyor. Intel Arc A370M ekran kartı biraz daha orta halli grafik yüklerine yoğunlaşıyor.
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    Acer Swift X 2022
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    Henüz Intel’in harici ekran kartı tarafında bizlere neler sunacağını bilmiyoruz ancak perakende sitelerinde dizüstü satışları başladı bile. Samsung’un ardından Acer markasına ait bir dizüstü modeli de ortaya çıktı.

    Yeni Acer Swift X özellikleri ve fiyatı

    Acer Swift X 2022 modeli 16 inçlik IPS ekranında 2560x1600 piksel çözünürlük sunuyor. 4 performans ve 8 verimlilik çekirdeği olan Intel Core i5-1240P ve Core i7-1260P  seçenekleri yanında Intel Arc A370M ekran kartı yer alıyor. 96 veya 128 işlem birimi olan Intel Arc A370M ekran kartı, 64-bit 4GB GDDR6 bellek ile biraz daha orta halli grafik yüklerine yoğunlaşıyor. Yine de önceki dahili grafik birimlerine göre 2 kat daha iyi performans sunduğu iddiasında.

    16GB LPDDR5 bellek ve 1TB SSD yanında WiFi 6E, arka aydınlatmalı klavye, parmak izi okuyucu, web kamera gibi detaylar bulunuyor. Acer Swift X 2022 modeli 1299 ve 1549 Avro olarak fiyatlandırılmış. Samsung da yüksek fiyat etiketi koymuştu. Bu bakımdan Intel Arc ekran kartları biraz tüketiciyi üzecek gibi görünüyor.

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    Seri üretimi tamamlandı: Kaplan MT

    S
    ShrekPentamami 21 saat önce

    Tebrikler böyle zeki mühendislrere

    K
    kombinciniz 1 gün önce

    Kullanıcı deneyimi her şeyin başında gelir bence

    alfa-x 5 gün önce

    Hatta yurt dışına satış bile yapıldı , tebrikler mühendislerimize ,tebrikler bu imkanları sağlayanlara

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