Intel Arc A580 test edildi: Radeon RX7600 geride kalıyor

Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi Intel, Arc ekran kartlarında sunduğu hem fiyatlandırma hem de sürücü desteği ile kullanıcılardan olumlu yorumlar toplamayı başardı. Ancak geçtiğimiz yıl tanıtılan orta seviye Arc A580 modelinin halen satışa çıkmadığından sizlere bahsetmiştik. Bugünse Intel Arc A580, çıkışından önce test edildi.

Intel Arc A580, çıkışından önce test edildi

Bilmeyenler için Arc A580, 8 adet Işın İzleme birimi, 384 işlem birimi, 186 GB/s bellek bant genişliği, 2,0 GHz saat hızı, 175W TDP, 24 Xe-Çekirdeği ve 8GB GDDR6 bellek ile eşletirilen ACM-G10 GPU ile tanıtıldı. Ancak yeni sızdırılan görüntülerde, kartın 2,4 GHz gibi daha yüksek hızlara ulaştığını görüyoruz.

Tam Boyutta Gör Performans testlerine gelirsek Arc A580, OpenCL testinde 88.019 puan alıyor. Ufak bir kıyaslama yaptığımızda, bunun RTX 3060 ile neredeyse aynı seviyede, RX7600'den ise yüzde 6 oranında daha yüksek bir performansa işaret ettiğini belirtelim. Görünüşe göre Intel, sürücü özelinde yaptığı çalışmalardan sonuç elde etmeye başlamış.

Intel Arc A580 tekrar doğrulandı: Yakında geliyor 6 gün önce eklendi

Bildiğiniz gibi Intel Arc A serisi, Nvidia ve AMD karşısında rekabetçi bir fiyatla kullanıcılara sunuluyor. Öyle ki 289 dolar fiyat etiketi ile tanıtılan A750'nin fiyatı şimdiden 200 dolar civarına gerilemiş durumda. Arc A580'in ise 249 dolar fiyatla tanıtıldığını hatırlatalım. Dolayısıyla 179-199 dolar aralığında en uygun fiyatlı model haline gelebilir.

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