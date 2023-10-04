Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi Arc serisi adı altında ile masaüstü ekran kartı rekabetine dahil olan Intel, hem fiyatlandırma hem de sürücü desteği ile kullanıcılardan olumlu yorumlar toplamayı başardı. Ancak geçtiğimiz yıl tanıtılan orta seviye Arc A580 modelinin halen satışa çıkmadığından sizlere bahsetmiştik. Öyle ki kartın sessizce iptal edildiği söyleniyordu. Ancak bu durum yakında değişebilir. Bugün Sparkle ve ASRock'ın Arc A580 ekran kartları sızdırıldı.

Intel Arc A580 yakında geliyor

Bilmeyenler için Arc A580, 8 adet Işın İzleme birimi, 186 GB/s bellek bant genişliği, 2,0 GHz saat hızı, 175W TDP, 24 Xe-Çekirdeği ve 8GB GDDR6 bellek ile eşletirilen ACM-G10 GPU ile tanıtıldı. Bu noktada orta seviye Arc modelinin, RTX 4060'a rakip olacağı belirtilmişti. Yeni sızıntı ise bu bilgileri doğruluyor.

Tam Boyutta Gör Bu noktada ASRock Arc A580 Challenger OC, A750 sürümü ile aynı çift 8 pinli güç konektörüne sahip. Ancak ekran kartı, 225W TDP'ye sahip A7 serisine kıyasla 175W'lık daha düşük bir güç tasarımına sahip. Paylaşılan görüntüler ise, kartın tam boyutlu PCIe 4.0×16 yuvasına sığacak şekilde tasarlandığını gösteriyor.

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Bildiğiniz gibi Intel Arc A serisi, Nvidia ve AMD karşısında rekabetçi bir fiyatla kullanıcılara sunuluyor. Öyle ki 289 dolar fiyat etiketi ile tanıtılan A750'nin fiyatı şimdiden 200 dolar civarına gerilemiş durumda. Arc A580'in ise 249 dolar fiyatla tanıtıldığını hatırlatalım. Dolayısıyla gerçekten piyasaya sürülürse piyasadaki en uygun fiyatlı model haline gelebilir.

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Intel Arc A580 tekrar doğrulandı: Yakında geliyor