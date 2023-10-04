Intel Arc A580 tekrar doğrulandı: Yakında geliyor

Bilmeyenler için Arc A580, 8 adet Işın İzleme birimi, 186 GB/s bellek bant genişliği, 2,0 GHz saat hızı,175W TDP, 24 Xe-Çekirdeği ve 8GB GDDR6 bellek ile eşletirilen ACM-G10 GPU ile tanıtıldı. Bu noktada orta seviye Arc modelinin, RTX 4060'a rakip olacağı belirtilmişti. Yeni sızıntı ise bu bilgileri doğruluyor.
Bildiğiniz gibi Intel Arc A serisi, Nvidia ve AMD karşısında rekabetçi bir fiyatla kullanıcılara sunuluyor. Öyle ki 289 dolar fiyat etiketi ile tanıtılan A750'nin fiyatı şimdiden 200 dolar civarına gerilemiş durumda. Arc A580'in ise 249 dolar fiyatla tanıtıldığını hatırlatalım. Dolayısıyla gerçekten piyasaya sürülürse piyasadaki en uygun fiyatlı model haline gelebilir.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.