Intel Arc A750 ekran kartı oyun performansı ortaya çıktı: RTX 3060 ile kafa kafaya

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Intel, kendi ekran kartı ailesi Arc serisini piyasaya sürmeye artık çok yakın. Intel Arc ekran kartlarının sentetik performans ve küçük detaylarını gösteren firma şimdi ise ailenin orta seviyeye yönelik modeli olan Arc A750 kartının oyun performanslarını paylaştı. Rakip olarak Nvidia'nın başarılı RTX 3060 modelini kullanan firma, oldulça rekabetçi görünüyor.

Nvidia RTX 3060'dan daha hızlı

Intel Arc A750 Limited Edition ekran kartını daha önceden de çeşitli testlerde gördük. Arc A750 bu sefer DX 12 ve Vulkan başlıklı 48 farklı oyunda Full HD ve 1440p çözünürlükte teste tabii tutuluyor. Test sonuçlarına bakıldığına Intel'in çözümünün ortalama olarak RTX 3060'tan yüzde 5 daha hızlı olduğunu görüyoruz.

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Saf performans olarak Intel'in Alchemist mimarisinde iyi işler yaptığını söyleyebiliriz. Ve eğer sürücü tarafında daha verimli ve optimize bir yolda ilerlenilirse farkın biraz daha artması muhtemel görünüyor.

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Ancak her ne kadar oyun performansları önemli olsa da Intel'in Arc A750 kartını ve serinin diğer üyelerini hangi fiyatlardan satışa sunacağı daha önemli. Öte yandan piyasaya bu yıl girmesi beklenen kartlar, benzer dönemlerde çıkacak olan yeni RTX 40 ve RX 7000 ekran kartlarıyla rekabet etmek durumunda kalacak. Intel, önümüzdeki haftalarda ürünler hakkında daha fazla detay paylaşacaklarını belirtiyor.

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Intel Arc A750 ekran kartı özellikleri

Intel Arc A750 kartında Alchemist mimarisine dayanan ACM-G10 GPU'sunun kırpılmış versiyonu kullanılıyor. ACM-G10 GPU'sunun tam halinde 36 adet Xe çekirdeği varken Arc A750'de kullanılan versiyonunda 24 adet Xe çekirdeği bulunuyor. Bu çekirdekler bünyesinde 448 yürütme birimi bulunurken ekran kartında 8 GB GDDR6 bellek yer alıyor. Kartın termal güç isteği ise 225W olarak belirlenmekte.

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Intel Arc A750 ekran kartı oyun performansı ortaya çıktı