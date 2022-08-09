Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Intel, profesyonel kullanıcıları hedefleyen Arc Pro ekran kartlarını duyurdu

    Intel, özellikle masaüstü ve mobil iş istasyonları için tasarlanan Arc Pro serisi ekran kartlarını duyurdu. Firmanın bu hamlesi profesyonel GPU pazarında da ilerlemek istediklerini gösteriyor.
    Oy Ver

    Intel Arc Pro serisi ekran kartlarını duyurdu
    Tam Boyutta Gör

    Intel, masaüstü ve mobil bilgisayarlar için Arc Pro ekran kartı serisini resmen duyurdu. Alchemist tabanlı Arc Pro serisi masaüstü ve dizüstü iş istasyonları için giriş seviyesi çözümler sunmak için tasarlanmış durumda. Serinin ilk modelleri ise masaüstünde Arc Pro A50 ve A40, dizüstü tarafındaysa Arc Pro A30M olarak lanse edildi.

    Intel Arc Pro ekran kartı özellikleri

    Tanıtılan serinin en güçlü modeli olan Arc Pro A50, ACM-G11 GPU’su üzerinde şekilleniyor. 4.8 teraflopluk bir grafik gücü sunan yongada donanım bazlı 8 ışın izleme çekirdeği bulunuyor. Arc Pro A40 ayrıca 6 GB GDDR6 belleğe sahip. Bu bellekler 16 Gbps hızda 192GB/sn bant genişliği üzerinde çalışıyor. Ekran kartının TDP değeri ise 75W olarak açıklanmış. Arc Pro A40 ise tam olarak aynı özelliklere sahiplen tek farkı 4 GB GDDR6 belleklerle geliyor olması. Yine benzer şekilde laptoplar için tasarlanan Arc Pro A30M, benzer şekilde Pro A50 ile aynı özelliklere sahip fakat bellek bant genişliği bu modelde 128 GB/s olarak belirlenmiş.

    Intel Arc Pro serisi ekran kartlarını duyurdu
    Tam Boyutta Gör

    Her üç GPU’da donanım tabanlı ışın izleme ve AV1 donanım hızlandırıcıya sahip. Dolayısıyla AI ve Adobe Premiere Pro gibi içerik oluşturucu uygulamalar düşünülerek tasarlanmışlar. Bununla birlikte Arc Pro A50 ve A40, dört adet DP 1.4 mini portuna sahip. Tüm ekran kartları 8K 60Hz’de iki, 5K 240Hz’de bir, 5K 120Hz’de iki ve 4K 60Hz’de dört monitörü destekliyor.

    Intel Arc Pro ekran kartlarıyla oyun oynanır mı?

    Teknik olarak bu ekran kartlarıyla oyun oynayabilirsiniz ancak bunlar oyun oynanması için tasarlanmamışlardır. Sürücü bazından oyun için optimize edilmeyen kartlar bunun yerine Blender, HandBrake, Adobe Pro gibi profesyonel görevler ve içerik oluşturucu uygulamalar için optimize edilmekteler. Intel Arc Pro ekran kartları, bu yılın sonundan itibaren masaüstü ve dizüstü çözümlerde karşımıza çıkmaya başlayacak.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    TOGG şarj cihazlarının kurulumu başladı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    Huawei Nova 8i
    Huawei Nova 8i
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Monster Abra A5 V16.7
    Monster Abra A5 V16.7
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    ATABERK DOGAN-LEGEND
    ATABERK DOGAN-LEGEND
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız