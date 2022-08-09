Intel, profesyonel kullanıcıları hedefleyen Arc Pro ekran kartlarını duyurdu

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Intel, masaüstü ve mobil bilgisayarlar için Arc Pro ekran kartı serisini resmen duyurdu. Alchemist tabanlı Arc Pro serisi masaüstü ve dizüstü iş istasyonları için giriş seviyesi çözümler sunmak için tasarlanmış durumda. Serinin ilk modelleri ise masaüstünde Arc Pro A50 ve A40, dizüstü tarafındaysa Arc Pro A30M olarak lanse edildi.

Intel Arc Pro ekran kartı özellikleri

Tanıtılan serinin en güçlü modeli olan Arc Pro A50, ACM-G11 GPU’su üzerinde şekilleniyor. 4.8 teraflopluk bir grafik gücü sunan yongada donanım bazlı 8 ışın izleme çekirdeği bulunuyor. Arc Pro A40 ayrıca 6 GB GDDR6 belleğe sahip. Bu bellekler 16 Gbps hızda 192GB/sn bant genişliği üzerinde çalışıyor. Ekran kartının TDP değeri ise 75W olarak açıklanmış. Arc Pro A40 ise tam olarak aynı özelliklere sahiplen tek farkı 4 GB GDDR6 belleklerle geliyor olması. Yine benzer şekilde laptoplar için tasarlanan Arc Pro A30M, benzer şekilde Pro A50 ile aynı özelliklere sahip fakat bellek bant genişliği bu modelde 128 GB/s olarak belirlenmiş.

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Her üç GPU’da donanım tabanlı ışın izleme ve AV1 donanım hızlandırıcıya sahip. Dolayısıyla AI ve Adobe Premiere Pro gibi içerik oluşturucu uygulamalar düşünülerek tasarlanmışlar. Bununla birlikte Arc Pro A50 ve A40, dört adet DP 1.4 mini portuna sahip. Tüm ekran kartları 8K 60Hz’de iki, 5K 240Hz’de bir, 5K 120Hz’de iki ve 4K 60Hz’de dört monitörü destekliyor.

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Intel Arc Pro ekran kartlarıyla oyun oynanır mı?

Teknik olarak bu ekran kartlarıyla oyun oynayabilirsiniz ancak bunlar oyun oynanması için tasarlanmamışlardır. Sürücü bazından oyun için optimize edilmeyen kartlar bunun yerine Blender, HandBrake, Adobe Pro gibi profesyonel görevler ve içerik oluşturucu uygulamalar için optimize edilmekteler. Intel Arc Pro ekran kartları, bu yılın sonundan itibaren masaüstü ve dizüstü çözümlerde karşımıza çıkmaya başlayacak.

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Intel Arc Pro serisi ekran kartlarını duyurdu