Intel Arc masaüstü ekran kartı ortaya çıktı

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Intel’in Arc serisi mobil ekran kartlarını tanıttığı etkinlikte masaüstü ekran kartlarına da kısa bir şekilde değindi. Video olarak ilk ipuçlarını verdiği masaüstü Arc ekran kartları yaz aylarında piyasada olacak.

Intel Arc masaüstü ekran kartları

Nispeten ince ve kapalı bir profile sahip olan Intel Arc masaüstü ekran kartının Limited Edition olduğu not düşülmüş. Bu nedenle üst seviye ve sınırlı sayıda üretilecek bir modele ait olduğu tahmin ediliyor.

Intel Arc ekran kartları karşınızda 6 sa. önce eklendi

Videoyu inceleyen kaynaklar 8 adet bellek devresi, 4 ısı borusu, 3 adet Display Port ve 1 adet HDMI port olduğunu fark etmişler. Ayrıca herhangi bir güç bağlantısı da bulunmuyor. Görsel son tasarım mı yoksa nihai tasarım daha mı farklı olacak şimdilik bir bilgi yok.

Intel Arc mobill ekran kartları bu haftadan itibaren kademe kademe piyasaya çıkmaya başladı. Üst seviyelerin yaz aylarına doğru piyasada olması bekleniyor. Muhtemelen ilk masaüstü ekran kartı da aynı dönemde satışa çıkacak.

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