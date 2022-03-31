Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Intel Arc masaüstü ekran kartı ortaya çıktı

    Intel Arc masaüstü ekran kartı kısa bir süre de olsa kendisini gösterdi. Intel’in ilk etapta sınırlı sayıda piyasaya süreceği anlaşılan Arc ekran kartları yaz aylarında geliyor.
    Oy Ver

    Intel Arc masaüstü ekran kartı
    Tam Boyutta Gör

    Intel’in Arc serisi mobil ekran kartlarını tanıttığı etkinlikte masaüstü ekran kartlarına da kısa bir şekilde değindi. Video olarak ilk ipuçlarını verdiği masaüstü Arc ekran kartları yaz aylarında piyasada olacak.

    Intel Arc masaüstü ekran kartları

    Nispeten ince ve kapalı bir profile sahip olan Intel Arc masaüstü ekran kartının Limited Edition olduğu not düşülmüş. Bu nedenle üst seviye ve sınırlı sayıda üretilecek bir modele ait olduğu tahmin ediliyor.

    Videoyu inceleyen kaynaklar 8 adet bellek devresi, 4 ısı borusu, 3 adet Display Port ve 1 adet HDMI port olduğunu fark etmişler. Ayrıca herhangi bir güç bağlantısı da bulunmuyor. Görsel son tasarım mı yoksa nihai tasarım daha mı farklı olacak şimdilik bir bilgi yok.

    Intel Arc mobill ekran kartları bu haftadan itibaren kademe kademe piyasaya çıkmaya başladı. Üst seviyelerin yaz aylarına doğru piyasada olması bekleniyor. Muhtemelen ilk masaüstü ekran kartı da aynı dönemde satışa çıkacak.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Hava temizleyici kulaklık: Dyson Zone

    S
    serpilxarslann 7 saat önce

    Kimsenin hakkı kimsede kalmasın.

    B
    Berringer 8 saat önce

    direk 10k

    LooF 8 saat önce

    Ulan arkadaşlar 2018 den beri çıkmadı şu oyun ya, 2018 den beri ön sipariş olur mu abi siz kimsiniz yaaa

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8000 - 10.000 TL Arası Telefonlar
    Huawei Nova 9
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    HP 4G8H3EA
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    PQUEEN-GAMER
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız