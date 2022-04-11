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    Intel Arc masaüstü kartının 8-pinli bağlantıları ortaya çıktı

    Intel Arc masaüstü ekran kartlarının en merak edilen konularından birisi olan güç tüketimi netleşmeye başladı. En tepede 450W seviyesine çıkan modeller olacak.  
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    Intel Arc
    Tam Boyutta Gör

    Intel’in büyük yatırımlarla hayata geçirdiği Intel Arc grafik teknolojilerinin mobil sürümleri geçen ay tanıtılmıştı. Masa üstü sürümler ise şablon tasarım olduğu düşünülen bir görsel üzerinden yansıtılmıştı. Güç bağlantısı olmayan bu tasarımın gerçek görüntüsü de ortaya çıktı. 

    Intel Arc masaüstü neler sunacak?

    Intel gönüllüsü Tom Petersen tarafından paylaşılan bir görsel kartta 3 adet 8-pinli güç bağlantısını gözler önüne serdi. Bu bağlantılar üzerinden Intel Arc ekran kartları 450W seviyesine kadar enerji çekebiliyor. 

    Henüz bu kartın özellikleri bilinmiyor ancak 450W enerji değeri Intel Arc 770 tarzında bir üst seviye kart olduğunu gösteriyor. Intel’in performans tarafında cömert olduğu gözlerden kaçmıyor. Muhtemelen RTX 3070 veya RTX 3080 ile kapışacak bir ekran kartı pozisyonunda. Daha önce de 220W civarında tüketimi olan bir kart gündeme gelmişti. Soğutma tasarımı itibariyle bu görselin bir prototipe ait olması da ihtimal dahilinde. Yine de Intel’in planları hakkında ipuçları veriyor. 
     

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    Yerli otomobil kendi pistine çıktı

    C
    croissantbaseball123 3 gün önce

    Maalesef kaçınılmazdı

    K
    koçari 3 gün önce

    Başlığı yanlış okudun bi daha oku

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