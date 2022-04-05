Intel Arc masaüstü kartları 200W üzerine çıkacak

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Büyük yatırımlar sonrasında Intel’in hayata geçirdiği Arc Alchemist ekran kartları ilk etapta dizüstü sistemler için duyuruldu. Computex fuarında masaüstü için bir tanıtım beklenirken ilginç bir detay ortaya çıktı.

Intel Arc masaüstü detayı

Intel Arc kontrol panelinin tanıtımı esnasında bir görsel dikkatlerden kaçmadı. Canlı performans verilerinde grafik biriminin 175W güç tükettiği görülüyordu. Dizüstü tarafında Arc A770M en tepede 150W enerji tüketiyor. Bu bakımdan bu birim masaüstüne ait.

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2250MHz seviyesine çıkabilen ekran kartının tamamı muhtemelen 200W-225W aralığında bir enerji tüketimine sahip olacak. Bu bakımdan RTX 3070 ayarında Intel Arc 770 gibi bir ekran kartı ile karşılaşabiliriz. Aşağılara doğru indikçe bu değerler de düşecektir.

Intel Arc M serisi ile taşınabilir sistemlere hitap eden firma masaüstü sistemlerde M takısını atacak. Sunucu tarafında ise iki haneli sayılardan oluşan isimlendirmeler olacak ve yine M takısı ile taşınabilir iş istasyonları da kapsama alanına alınacak.



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