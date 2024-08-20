Intel'den geri adım: Arrow Lake-S için Core Ultra 3 işlemciler yolda

Arrow Lake-S serisi ile Core Ultra 3 geliyor
Yukarıda da belirttiğimiz gibi Intel, bu yılın sonlarına doğru yeni nesil Intel Intel Arrow Lake-S serisini ve bu işlemciler için hazırlanan yeni 800 serisi anakartları piyasaya sürecek. Daha önceki sızıntılar ise, serinin daha premium Core Ultra 5, Ultra 7 ve Ultra 9 modellerinden oluşacağı yönündeydi. Ancak Intel'in planları çok daha farklı olabilir.
Daha önce doğru sızıntıları ile tanınan @OneRaichu, X'te paylaştığı yeni bir gönderide, Raptor Lake mimarisini temel alan Arrow Lake Core i3 işlemcilerin yolda olduğunu belirtti. Hatta bu sürümlerden biri, 4 performans ve 4 verimlilik olmak üzere toplam 8 çekirdekli konfigürasyonda tanıtılacak. Bu da ana akım Intel işlemciler için bir ilk olacak. Keza şu anda en hızlı Core i3'ler en fazla 4 çekirdeğe sahip.
Arrow Lake-S "Core Ultra 200" serisinde daha fazla Core Ultra 3 işlemci olup olmadığı doğrulanmadı ancak seride en az bir tane olacağı anlaşılıyor. Söylentilere göre bu modeller muhtemel olarak Core Ultra 3 205 veya Core Ultra 3 215 olacak.
Intel Arrow Lake işlemcilerin LGA-1851 platformu başta olmak üzere en radikal yükseltmelerden biri olması bekleniyor. LGA-1851 platformundaki en önemli değişikliklerinden biri de, DDR4 bellek desteğinin kaldırılması olacak. Yeni anakartlar, selefine kıyasla yalnızca DDR5'i destekleyecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.