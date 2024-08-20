Intel'den geri adım: Arrow Lake-S için Core Ultra 3 işlemciler yolda

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Tam Boyutta Gör Intel’in "ilk AI hızlandırıcılı oyuncu işlemcisi" sloganıyla geliştirdiği Arrow Lake-S serisinin Innovation 2024 kapsamında tanıtılması bekleniyordu ancak sürpriz bir şekilde 2024 yılının 4. çeyreğine ertelendi. Şimdi bekleyiş sürerken, Arrow Lake-S serisinde bulunacak modeller de netleşmeye başladı. Giriş segmentine 8 çekirdekli Core Ultra 3 geliyor.

Arrow Lake-S serisi ile Core Ultra 3 geliyor

Yukarıda da belirttiğimiz gibi Intel, bu yılın sonlarına doğru yeni nesil Intel Intel Arrow Lake-S serisini ve bu işlemciler için hazırlanan yeni 800 serisi anakartları piyasaya sürecek. Daha önceki sızıntılar ise, serinin daha premium Core Ultra 5, Ultra 7 ve Ultra 9 modellerinden oluşacağı yönündeydi. Ancak Intel'in planları çok daha farklı olabilir.

Daha önce doğru sızıntıları ile tanınan @OneRaichu, X'te paylaştığı yeni bir gönderide, Raptor Lake mimarisini temel alan Arrow Lake Core i3 işlemcilerin yolda olduğunu belirtti. Hatta bu sürümlerden biri, 4 performans ve 4 verimlilik olmak üzere toplam 8 çekirdekli konfigürasyonda tanıtılacak. Bu da ana akım Intel işlemciler için bir ilk olacak. Keza şu anda en hızlı Core i3'ler en fazla 4 çekirdeğe sahip.

Arrow Lake-S "Core Ultra 200" serisinde daha fazla Core Ultra 3 işlemci olup olmadığı doğrulanmadı ancak seride en az bir tane olacağı anlaşılıyor. Söylentilere göre bu modeller muhtemel olarak Core Ultra 3 205 veya Core Ultra 3 215 olacak.

Intel’in masaüstü Arrow Lake işlemcilerinin çıkış tarihi netleşti 1 gün önce eklendi

Intel Arrow Lake işlemcilerin LGA-1851 platformu başta olmak üzere en radikal yükseltmelerden biri olması bekleniyor. LGA-1851 platformundaki en önemli değişikliklerinden biri de, DDR4 bellek desteğinin kaldırılması olacak. Yeni anakartlar, selefine kıyasla yalnızca DDR5'i destekleyecek.

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Intel Arrow Lake-S için Core Ultra 3 işlemciler yolda