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    Anlık Bildirim

    Intel'den geri adım: Arrow Lake-S için Core Ultra 3 işlemciler yolda

    Intel Arrow Lake Core i3 işlemcilerin Raptor Lake mimarisini koruyacağı ortaya çıktı. Ancak değişiklikler, daha önce tahmin edilenden daha köklü olabilir. İşte detaylar...
    Intel Arrow Lake-S için Core Ultra 3 işlemciler yolda Tam Boyutta Gör
    Intel’in "ilk AI hızlandırıcılı oyuncu işlemcisi" sloganıyla geliştirdiği Arrow Lake-S serisinin Innovation 2024 kapsamında tanıtılması bekleniyordu ancak sürpriz bir şekilde 2024 yılının 4. çeyreğine ertelendi. Şimdi bekleyiş sürerken, Arrow Lake-S serisinde bulunacak modeller de netleşmeye başladı. Giriş segmentine 8 çekirdekli Core Ultra 3 geliyor.

    Arrow Lake-S serisi ile Core Ultra 3 geliyor

    Yukarıda da belirttiğimiz gibi Intel, bu yılın sonlarına doğru yeni nesil Intel Intel Arrow Lake-S serisini ve bu işlemciler için hazırlanan yeni 800 serisi anakartları piyasaya sürecek. Daha önceki sızıntılar ise, serinin daha premium Core Ultra 5, Ultra 7 ve Ultra 9 modellerinden oluşacağı yönündeydi. Ancak Intel'in planları çok daha farklı olabilir.

    Daha önce doğru sızıntıları ile tanınan @OneRaichu, X'te paylaştığı yeni bir gönderide, Raptor Lake mimarisini temel alan Arrow Lake Core i3 işlemcilerin yolda olduğunu belirtti. Hatta bu sürümlerden biri, 4 performans ve 4 verimlilik olmak üzere toplam 8 çekirdekli konfigürasyonda tanıtılacak. Bu da ana akım Intel işlemciler için bir ilk olacak. Keza şu anda en hızlı Core i3'ler en fazla 4 çekirdeğe sahip.

    Arrow Lake-S "Core Ultra 200" serisinde daha fazla Core Ultra 3 işlemci olup olmadığı doğrulanmadı ancak seride en az bir tane olacağı anlaşılıyor. Söylentilere göre bu modeller muhtemel olarak Core Ultra 3 205 veya Core Ultra 3 215 olacak.

    Intel Arrow Lake işlemcilerin LGA-1851 platformu başta olmak üzere en radikal yükseltmelerden biri olması bekleniyor. LGA-1851 platformundaki en önemli değişikliklerinden biri de, DDR4 bellek desteğinin kaldırılması olacak. Yeni anakartlar, selefine kıyasla yalnızca DDR5'i destekleyecek. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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