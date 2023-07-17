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    Anlık Bildirim

    Intel Arrow Lake-S için ilk performans rakamları paylaşıldı

    Intel Arrow Lake masaüstü işlemciler, Raptor Lake Refresh ile karşılaştırıldı. Peki yeni nesil masaüstü platformu beraberinde neler getiriyor? İşte ilk sonuçlar...
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    Intel Arrow Lake-S için ilk performans rakamları paylaşıldı! Tam Boyutta Gör
    Günümüzde doğru sızıntıları ile tanınan Igor'sLAB, Intel Arrow Lake-S masaüstü işlemciler için ilk performans tahminlerini paylaştı. Bilmeyenler için Arrow Lake-S işlemcilerin, Raptor Lake Refresh'in ardından 2024'ün sonlarında piyasaya sürülmesi planlanıyor. Yeni paylaşılan verilerise yeni platform hakkında çok sayıda ayrıntı içeriyor diyebiliriz.

    Intel Arrow Lake için ilk sonuçlar paylaşıldı

    Paylaşılan sunum görüntüleri, hem Arrow Lake-S hem de Raptor Lake-S Refresh ile aynı yapılandırmayı paylaşan Core i9-13900K'yı (8P+16E çekirdeği) temel alıyor. Bu noktada Arrow Lake'in PL1 ve PL2 güç değerlerinin Raptor Lake'e kıyasla 3W daha düşük olduğunu belirtelim. 

    Verilere hızlıca göz attığımızda Arrow Lake masaüstü işlemcilerin, Raptor Lake Refresh'e kıyasla yüzde 1 ile 4 arasında değişen bir performans artışı sergileyeceğini görüyoruz. Kullanılan kıyaslamaya bağlı olarak mevcut Raptor Lake serisinden ise yüzde 1 ila yüzde 21 oranında daha iyi performans gösteriyor.

    Intel Arrow Lake-S için ilk performans rakamları paylaşıldı! Tam Boyutta Gör
    Grafik bölümünde ise Arrow Lake-S, dikkate değer bir performans artışı sunuyor. Bu noktada 8 adede kadar Xe çekirdeği içeren Alchemist tabanlı Xe-LPG tasarımı ile eşleştirilen platform, Raptor Lake'in neredeyse 2,2 kat önünde. Bu haber, Intel'in el konsolu alanına giriş yapmasını bekleyenler ve APU sistem kullanıcıları için heyecan verici diyebiliriz. 
    Intel Arrow Lake-S için ilk performans rakamları paylaşıldı! Tam Boyutta Gör
    Ayrıca yeni raporda, Arrow Lake-S CPU'lara eşlik edecek LGA1851 soketinin farklı bir Z yüksekliğine sahip olacağı belirtiliyor. Dolayısıyla kullanıcıların yeni soğutuculara veya uyumlu montaj kitlerine ihtiyacı olacak. Intel Raptor Lake-S Refresh masaüstü işlemciler ise, 600 ve 700 serisindeki mevcut LGA 1700 soketli anakartlarda desteklenecek ve Ekim 2023'te piyasaya sürülecek.
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    mk148a 1 hafta önce

    Iron Kurye

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    darkaura 1 hafta önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 1 hafta önce

    Fururlar oni purada :)

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