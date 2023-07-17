Intel Arrow Lake-S için ilk performans rakamları paylaşıldı

Paylaşılan sunum görüntüleri, hem Arrow Lake-S hem de Raptor Lake-S Refresh ile aynı yapılandırmayı paylaşan Core i9-13900K'yı (8P+16E çekirdeği) temel alıyor. Bu noktada Arrow Lake'in PL1 ve PL2 güç değerlerinin Raptor Lake'e kıyasla 3W daha düşük olduğunu belirtelim.
Verilere hızlıca göz attığımızda Arrow Lake masaüstü işlemcilerin, Raptor Lake Refresh'e kıyasla yüzde 1 ile 4 arasında değişen bir performans artışı sergileyeceğini görüyoruz. Kullanılan kıyaslamaya bağlı olarak mevcut Raptor Lake serisinden ise yüzde 1 ila yüzde 21 oranında daha iyi performans gösteriyor.
Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)