Intel Raptor Lake Refresh işlemciler netleşti: İşte çekirdek sayıları ve daha fazlası

Raptor Lake Refresh işlemcilerin çekirdek sayıları belli oldu
Bilmeyenler için Raptor Lake Refresh işlemcilerdeki en büyük yükseltme, daha yüksek çekirdek sayısı, daha yüksek saat hızları ve daha hızlı DDR5 bellek (potansiyel olarak 6400 MT/sn) desteği olacak. Dolayısıyla yeni CPU'lar, Intel 7 işlem düğümünü kullanmaya devam edecek ve mevcut LGA 1700/1800 anakartlarla uyumlu olacak.
Paylaşılan detaylara göre 300 doların altındaki Intel Raptor Lake Refresh i5 işlemciler, 16 çekirdek ve 24 iş parçacığı ile karşımıza çıkacak. Bu konfigürasyonun daha önce i9-12900K tarafından kullanıldığını hatırlatalım. Core i7 serisinde ise, 8P+12E olmak üzere 20 çekirdekli bir yapılandırmaya geçiş yapılacak.
Core i9'un çekirdek sayısında herhangi bir değişim yok. Ancak ufak saat hızı artışları bekleniyor. Son raporlara göre i9-14900K 6.0GHz, 14900KS ise 6,2GHz hızlarda çalışacak. İşte Raptor Lake Refresh işlemciler ve çekirdek sayıları:
- i9-14900K/F: 8P+16E çekirdeği 32 iş parçacığı
- i7-14700K/F: 8P+12E çekirdeği 28 iş parçacığı
- i5-14600K/F: 8P+8E çekirdeği 24 iş parçacığı
- i5-14500: 6P+8E çekirdeği 20 iş parçacığı
- i5-14400/F: 6P+8E çekirdeği 20 iş parçacığı
- i3-14300: 6P çekirdeği 12 iş parçacığı
- i3-14100/F: 6P çekirdeği 12 iş parçacığı
Yeni işlemcilerin 2021 yılında ortaya çıkan DLVR (Dijital Doğrusal Voltaj Regülatörü) desteğine sahip olup olmayacağı ise hala belirsiz. Kısaca bu özelliğin yeni bir güç dağıtım mekanizması olduğunu belirtelim. Öyle ki güç verimliliğini yüzde 20 oranında artırma potansiyeline sahip. Dolayısıyla Raptor Lake Refresh için daha düşük sıcaklıklara veya daha yüksek saat hızlarına yol açabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)