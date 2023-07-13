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    Intel Raptor Lake Refresh işlemciler netleşti: İşte çekirdek sayıları ve daha fazlası

    Çok yakında tanıtılması beklenen Intel Raptor Lake Refresh işlemcilerin çekirdek sayıları belli oldu. Core i5 ve i7 işlemciler önemli yükseltmeler sunacak. İşte detaylar
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    Intel Raptor Lake Refresh işlemciler netleşti! İşte detaylar Tam Boyutta Gör
    Ekim ayı tarihli Intel etkinliği yaklaşırken, bu etkinlikte tanıtılacak 14.nesil Intel Raptor Lake Refresh işlemcilerin özellikleri netleşmeye başladı. Son olarak Raptor Lake Refresh'in tüm ayrıntıları RedGamingTech tarafından bir araya getirildi. Peki Raptor Lake Refresh neler sunacak? İşte tüm bildiklerimiz

    Raptor Lake Refresh işlemcilerin çekirdek sayıları belli oldu

    Bilmeyenler için Raptor Lake Refresh işlemcilerdeki en büyük yükseltme, daha yüksek çekirdek sayısı, daha yüksek saat hızları ve daha hızlı DDR5 bellek (potansiyel olarak 6400 MT/sn) desteği olacak. Dolayısıyla yeni CPU'lar, Intel 7 işlem düğümünü kullanmaya devam edecek ve mevcut LGA 1700/1800 anakartlarla uyumlu olacak.

    Paylaşılan detaylara göre 300 doların altındaki Intel Raptor Lake Refresh i5 işlemciler, 16 çekirdek ve 24 iş parçacığı ile karşımıza çıkacak. Bu konfigürasyonun daha önce i9-12900K tarafından kullanıldığını hatırlatalım. Core i7 serisinde ise, 8P+12E olmak üzere 20 çekirdekli bir yapılandırmaya geçiş yapılacak.

    Core i9'un çekirdek sayısında herhangi bir değişim yok. Ancak ufak saat hızı artışları bekleniyor. Son raporlara göre i9-14900K 6.0GHz, 14900KS ise 6,2GHz hızlarda çalışacak. İşte Raptor Lake Refresh işlemciler ve çekirdek sayıları:

    • i9-14900K/F: 8P+16E çekirdeği 32 iş parçacığı
    • i7-14700K/F: 8P+12E çekirdeği 28 iş parçacığı
    • i5-14600K/F: 8P+8E çekirdeği 24 iş parçacığı
    • i5-14500: 6P+8E çekirdeği 20 iş parçacığı
    • i5-14400/F: 6P+8E çekirdeği 20 iş parçacığı
    • i3-14300: 6P çekirdeği 12 iş parçacığı
    • i3-14100/F: 6P çekirdeği 12 iş parçacığı

    Yeni işlemcilerin 2021 yılında ortaya çıkan DLVR (Dijital Doğrusal Voltaj Regülatörü) desteğine sahip olup olmayacağı ise hala belirsiz. Kısaca bu özelliğin yeni bir güç dağıtım mekanizması olduğunu belirtelim. Öyle ki güç verimliliğini yüzde 20 oranında artırma potansiyeline sahip. Dolayısıyla Raptor Lake Refresh için daha düşük sıcaklıklara veya daha yüksek saat hızlarına yol açabilir. 

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    mk148a 1 hafta önce

    Iron Kurye

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    darkaura 1 hafta önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 1 hafta önce

    Fururlar oni purada :)

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