Intel Arrow Lake-S "Core Ultra 200K" işlemcilerin özellikleri doğrulandı

- Intel Arrow Lake-S işlemcilerin özellikleri doğrulandı
- Intel Core Ultra 7 285K
- Intel Core Ultra 7 265K ve KF
- Intel Core Ultra 5 245K ve KF
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Intel Arrow Lake-S işlemcilerin özellikleri doğrulandı
Arrow Lake-S işlemcilerin ilk etapta beş modelden oluşması bekleniyor. Bunlar sırasıyla Core Ultra 9 285K, Core Ultra 7 265K ve 265KF, Core Ultra 5 245K ve KF olacak. Bildiğiniz gibi Intel henüz bu işlemcileri onaylamadı ve resmi platformu duyurmadı. Ancak sızıntılar, serinin Lion Cove P çekirdekleri ile Skymont E çekirdeklerinden güç alacağını gösteriyor.
Intel Core Ultra 7 285K
Paylaşılan detaylara göre Intel Core Ultra 9 285K, 8 P-Core ve 16 E-Core olmak üzere 24 çekirdek ve 24 iş parçacığına sahip olacak. P-Core'lar Lion Cove mimarisine, E-Core'lar ise Skymont mimarisine dayanıyor. Ayrıca Ultra 9 285K, tek çekirdekte 5,7 GHz, tüm çekirdeklerde 5,4 GHz ve 4,6 GHz tepe E-Core saat hızları ile desteklenecek. İşlemcinin diğer özellikleri ise şu şekilde;
- Çekirdek: 8 P-Core (Lion Cove) ve 16 E-Core (Skymont 4,6 GHz)
- Saat hızları: 5,7 GHz (tek çekirdek), 5,4GHz (tüm çekirdekler)
- Önbellek: 76 MB önbellek (36 MB L3 + 40 MB L2)
- iGPU: Alchemist 4 çekirdekli Xe-LPG
- TDP: 125W
- Tepe güç tüketimi: 250W
Intel Core Ultra 7 265K ve KF
Intel Core Ultra 7 265K'ya gelirsek, işlemci 8 P-Çekirdek ve 12 E-Çekirdek içerecek ve 20 çekirdek ve 20 iş parçacığı sunacak. Saat hızları ise tek çekirdekte 5,5 GHz, tüm çekirdeklerde 5,5 GHz. Bu da selefi olduğu Core i7-14700K'dan sadece 100 MHz daha yavaş. Ayrıca toplam 69 MB önbelleğe (33 MB L3 + 36 MB L2) sahip olacak.
- Çekirdek: 8 P-Core (Lion Cove) ve 12 E-Core
- Saat hızları: 5,5 GHz (tek çekirdek), 5,2GHz (tüm çekirdekler)
- Önbellek: 69 MB önbellek (33 MB L3 + 36 MB L2)
- iGPU: Alchemist 4 çekirdekli Xe-LPG
- TDP: 125W
- Tepe güç tüketimi: 250W
Intel Core Ultra 5 245K ve KF
Son olarak giriş seviyesine konumlandırılması beklenen Core Ultra 5 245K, 14 çekirdek ve 14 iş parçacıklı bir yapılandırmada 6 P çekirdeği ve 8 E çekirdeği sunacak. İşlemci tek çekirdekte 5,2 GHz'e kadar, tüm çekirdeklerde 5,0 GHz'e kadar ve 4,60 GHz E-Core saat hızları ile desteklenecek. Bu da tıpkı abisi gibi Core i5-14600K'dan 100 MHz daha düşük. Ayrıca 50 MB önbellek (24 MB L3 + 26 MB L2) paketleyecek.
- Çekirdek: 6 P-Core (Lion Cove) ve 8 E-Core
- Saat hızları: 5,2GHz (tek çekirdek), 5,0GHz (tüm çekirdekler)
- Önbellek: 50MB önbellek (24MB L3 + 26 MB L2)
- iGPU: Alchemist 4 çekirdekli Xe-LPG
- TDP: 125W
- Tepe güç tüketimi: 250W
Yakın tarihli raporlara göre Intel Arrow Lake-S K-F serisi masaüstü işlemcilerin 10 Ekim'de tanıtılması ve 17 Ekim-24 Ekim arasında piyasaya çıkması bekleniyor. 65W TDP'li modeller içinse bir süre daha bekleyiş sürecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.