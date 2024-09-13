Intel Arrow Lake-S "Core Ultra 200K" işlemcilerin özellikleri doğrulandı

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Tam Boyutta Gör Intel, önümüzdeki haftalarda yeni nesil Intel Intel Arrow Lake-S işlemcileri ve bu işlemciler için hazırlanan yeni 800 serisi anakartları piyasaya sürecek. Hatırlayanlar olacaktır, daha önce seride yer alacak modellerin muhtemel fiyatlarından sizlere bahsetmiştik. Son olarak seriye ait Ultra 9 285K, Ultra 7 265K ve Ultra 5 245K modellerinin özellikleri ortaya çıktı. İşte saat hızları ve daha fazlası...

Intel Arrow Lake-S işlemcilerin özellikleri doğrulandı

Arrow Lake-S işlemcilerin ilk etapta beş modelden oluşması bekleniyor. Bunlar sırasıyla Core Ultra 9 285K, Core Ultra 7 265K ve 265KF, Core Ultra 5 245K ve KF olacak. Bildiğiniz gibi Intel henüz bu işlemcileri onaylamadı ve resmi platformu duyurmadı. Ancak sızıntılar, serinin Lion Cove P çekirdekleri ile Skymont E çekirdeklerinden güç alacağını gösteriyor.

Intel 15.nesil "Arrow Lake" işlemcilerin çıkış tarihi paylaşıldı 3 gün önce eklendi

Intel Core Ultra 7 285K

Paylaşılan detaylara göre Intel Core Ultra 9 285K, 8 P-Core ve 16 E-Core olmak üzere 24 çekirdek ve 24 iş parçacığına sahip olacak. P-Core'lar Lion Cove mimarisine, E-Core'lar ise Skymont mimarisine dayanıyor. Ayrıca Ultra 9 285K, tek çekirdekte 5,7 GHz, tüm çekirdeklerde 5,4 GHz ve 4,6 GHz tepe E-Core saat hızları ile desteklenecek. İşlemcinin diğer özellikleri ise şu şekilde;

Çekirdek: 8 P-Core (Lion Cove) ve 16 E-Core (Skymont 4,6 GHz)

Saat hızları: 5,7 GHz (tek çekirdek), 5,4GHz (tüm çekirdekler)

Önbellek: 76 MB önbellek (36 MB L3 + 40 MB L2)

iGPU: Alchemist 4 çekirdekli Xe-LPG

TDP: 125W

Tepe güç tüketimi: 250W

Intel Core Ultra 7 265K ve KF

Intel Core Ultra 7 265K'ya gelirsek, işlemci 8 P-Çekirdek ve 12 E-Çekirdek içerecek ve 20 çekirdek ve 20 iş parçacığı sunacak. Saat hızları ise tek çekirdekte 5,5 GHz, tüm çekirdeklerde 5,5 GHz. Bu da selefi olduğu Core i7-14700K'dan sadece 100 MHz daha yavaş. Ayrıca toplam 69 MB önbelleğe (33 MB L3 + 36 MB L2) sahip olacak.

Çekirdek: 8 P-Core (Lion Cove) ve 12 E-Core

Saat hızları: 5,5 GHz (tek çekirdek), 5,2GHz (tüm çekirdekler)

Önbellek: 69 MB önbellek (33 MB L3 + 36 MB L2)

iGPU: Alchemist 4 çekirdekli Xe-LPG

TDP: 125W

Tepe güç tüketimi: 250W

Intel Core Ultra 5 245K ve KF

Son olarak giriş seviyesine konumlandırılması beklenen Core Ultra 5 245K, 14 çekirdek ve 14 iş parçacıklı bir yapılandırmada 6 P çekirdeği ve 8 E çekirdeği sunacak. İşlemci tek çekirdekte 5,2 GHz'e kadar, tüm çekirdeklerde 5,0 GHz'e kadar ve 4,60 GHz E-Core saat hızları ile desteklenecek. Bu da tıpkı abisi gibi Core i5-14600K'dan 100 MHz daha düşük. Ayrıca 50 MB önbellek (24 MB L3 + 26 MB L2) paketleyecek.

Çekirdek: 6 P-Core (Lion Cove) ve 8 E-Core

Saat hızları: 5,2GHz (tek çekirdek), 5,0GHz (tüm çekirdekler)

Önbellek: 50MB önbellek (24MB L3 + 26 MB L2)

iGPU: Alchemist 4 çekirdekli Xe-LPG

TDP: 125W

Tepe güç tüketimi: 250W

Yakın tarihli raporlara göre Intel Arrow Lake-S K-F serisi masaüstü işlemcilerin 10 Ekim'de tanıtılması ve 17 Ekim-24 Ekim arasında piyasaya çıkması bekleniyor. 65W TDP'li modeller içinse bir süre daha bekleyiş sürecek.

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Intel Arrow Lake-S işlemcilerin özellikleri doğrulandı