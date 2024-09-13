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    Intel Arrow Lake-S "Core Ultra 200K" işlemcilerin özellikleri doğrulandı

    Önümüzdeki haftalarda tanıtılacağı söylenen Intel Core Ultra 200 "Arrow Lake" Masaüstü İşlemcilerin özellikleri belli oldu. Peki yeni nesil CPU'lar neler sunacak? İşte özellikleri
    Intel Arrow Lake-S işlemcilerin özellikleri doğrulandı Tam Boyutta Gör
    Intel, önümüzdeki haftalarda yeni nesil Intel Intel Arrow Lake-S işlemcileri ve bu işlemciler için hazırlanan yeni 800 serisi anakartları piyasaya sürecek. Hatırlayanlar olacaktır, daha önce seride yer alacak modellerin muhtemel fiyatlarından sizlere bahsetmiştik. Son olarak seriye ait Ultra 9 285K, Ultra 7 265K ve Ultra 5 245K modellerinin özellikleri ortaya çıktı. İşte saat hızları ve daha fazlası...

    Intel Arrow Lake-S işlemcilerin özellikleri doğrulandı

     Arrow Lake-S işlemcilerin ilk etapta beş modelden oluşması bekleniyor. Bunlar sırasıyla Core Ultra 9 285K, Core Ultra 7 265K ve 265KFCore Ultra 5 245K ve KF olacak. Bildiğiniz gibi Intel henüz bu işlemcileri onaylamadı ve resmi platformu duyurmadı. Ancak sızıntılar, serinin Lion Cove P çekirdekleri ile Skymont E çekirdeklerinden güç alacağını gösteriyor.

    Intel Core Ultra 7 285K

    Paylaşılan detaylara göre Intel Core Ultra 9 285K, 8 P-Core ve 16 E-Core olmak üzere 24 çekirdek ve 24 iş parçacığına sahip olacak. P-Core'lar Lion Cove mimarisine, E-Core'lar ise Skymont mimarisine dayanıyor. Ayrıca Ultra 9 285K, tek çekirdekte 5,7 GHz, tüm çekirdeklerde 5,4 GHz ve 4,6 GHz tepe E-Core saat hızları ile desteklenecek. İşlemcinin diğer özellikleri ise şu şekilde;

    • Çekirdek: 8 P-Core (Lion Cove) ve 16 E-Core (Skymont 4,6 GHz)
    • Saat hızları: 5,7 GHz (tek çekirdek), 5,4GHz (tüm çekirdekler) 
    • Önbellek: 76 MB önbellek (36 MB L3 + 40 MB L2)
    • iGPU: Alchemist 4 çekirdekli Xe-LPG
    • TDP: 125W
    • Tepe güç tüketimi: 250W

    Intel Core Ultra 7 265K ve KF

    Intel Core Ultra 7 265K'ya gelirsek, işlemci 8 P-Çekirdek ve 12 E-Çekirdek içerecek ve 20 çekirdek ve 20 iş parçacığı sunacak. Saat hızları ise tek çekirdekte 5,5 GHz, tüm çekirdeklerde 5,5 GHz. Bu da selefi olduğu Core i7-14700K'dan sadece 100 MHz daha yavaş. Ayrıca toplam 69 MB önbelleğe (33 MB L3 + 36 MB L2) sahip olacak.

    • Çekirdek: 8 P-Core (Lion Cove) ve 12 E-Core
    • Saat hızları: 5,5 GHz (tek çekirdek), 5,2GHz (tüm çekirdekler) 
    • Önbellek: 69 MB önbellek (33 MB L3 + 36 MB L2)
    • iGPU: Alchemist 4 çekirdekli Xe-LPG
    • TDP: 125W
    • Tepe güç tüketimi: 250W

    Intel Core Ultra 5 245K ve KF

    Son olarak giriş seviyesine konumlandırılması beklenen Core Ultra 5 245K, 14 çekirdek ve 14 iş parçacıklı bir yapılandırmada 6 P çekirdeği ve 8 E çekirdeği sunacak. İşlemci tek çekirdekte 5,2 GHz'e kadar, tüm çekirdeklerde 5,0 GHz'e kadar ve 4,60 GHz E-Core saat hızları ile desteklenecek. Bu da tıpkı abisi gibi Core i5-14600K'dan 100 MHz daha düşük. Ayrıca 50 MB önbellek (24 MB L3 + 26 MB L2) paketleyecek.

    • Çekirdek: 6 P-Core (Lion Cove) ve 8 E-Core
    • Saat hızları: 5,2GHz (tek çekirdek), 5,0GHz (tüm çekirdekler) 
    • Önbellek: 50MB önbellek (24MB L3 + 26 MB L2)
    • iGPU: Alchemist 4 çekirdekli Xe-LPG
    • TDP: 125W
    • Tepe güç tüketimi: 250W

    Yakın tarihli raporlara göre Intel Arrow Lake-S K-F serisi masaüstü işlemcilerin 10 Ekim'de tanıtılması ve 17 Ekim-24 Ekim arasında piyasaya çıkması bekleniyor. 65W TDP'li modeller içinse bir süre daha bekleyiş sürecek. 

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 gün önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 4 gün önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 5 gün önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    Profil resmi
    poopae2W 2 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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