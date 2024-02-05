Intel Arrow Lake-S örneği sızdı: Hyper-threading rafa mı kalkıyor?

Kaçıranlar için Arrow Lake-S masaüstü işlemciler, Lion Cove P-Core ve Skymont E-Core mimarisine sahip olacak. Toplam 24 olmak üzere 8 adet performans (+8 iş parçacığı) ve 16 verimlilik (+16 iş parçacığı) çekirdeği ile eşleştirilecek CPU'lar, en yeni GT1 Xe-LPG iGPU ile karşımıza çıkacak. Ayrıca LGA 1851 soketli 800 serisi anakartlar ile destekleneceğini hatırlatalım.
Bilmeyenler için Hyper-threading öncesinde, 3 cekirdek ayni anda 3 farkli is yapabiliyordu. HT ile birlikte, cekirdeklerin tumu ya da bir kismi birden fazla is yapabilir oldu. Günümüzde ise hem AMD hem de Intel, her bir çekirdek başına çoklu işlem birimine yer veriyor. Bu teknolojiye ise kısaca HT yani Hyper Threading diyoruz.
HT'nin kaldırılmasının arkasındaki neden açıklanmadı. Ancak Intel, artan çekirdek sayısı ve tüketici uygulamaları nedeniyle buna ihtiyaç olmadığını düşünmüş olabilir. Ayrıca ABD'li devin Thread Director teknolojisi ve yeni yeni kullanıma sunulan Intel APO üzerinde çok zaman harcadığını biliyoruz. Dolayısıyla bu eksik yazılımsal olarak kapatılabilir.
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.