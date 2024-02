Intel Arrow Lake-S örneği sızdı: Hyper-threading rafa mı kalkıyor?

Tam Boyutta Gör 2024'ün ilerleyen dönemlerinde tanıtılacak Intel Arrow Lake-S masaüstü işlemciler, LGA-1851 platformu başta olmak üzere en radikal yükseltmelerden biri niteliğinde olacak. Bu bağlamda heyecanlı bekleyiş sürerken, Intel Arrow Lake-S test sisteminden alınan bazı görüntüler ortaya çıktı. Raptor Lake Refresh'in yerini alacak mimari, Hyper-threading desteğini sonlandırabilir.

AVX512 ve Hyper-threading rafa kalkabilir

Kaçıranlar için Arrow Lake-S masaüstü işlemciler, Lion Cove P-Core ve Skymont E-Core mimarisine sahip olacak. Toplam 24 olmak üzere 8 adet performans (+8 iş parçacığı) ve 16 verimlilik (+16 iş parçacığı) çekirdeği ile eşleştirilecek CPU'lar, en yeni GT1 Xe-LPG iGPU ile karşımıza çıkacak. Ayrıca LGA 1851 soketli 800 serisi anakartlar ile destekleneceğini hatırlatalım.

Tam Boyutta Gör Yeni sızdırılan görüntülerde, 24 çekirdek 24 iş parçacıklı Intel Core Ultra 7 1002H modelini görüyoruz. Ayrıca ilginç bir biçimde Hyper-threading ve AVX512 desteğinden yoksun olduğu belirtiliyor. Öyle ki Arrow Lake yongası, bugün satın alabileceğiniz en güçlü Core Ultra 9 işlemciden yalnızca iki adet daha fazla iş parçacığına sahip.

Bilmeyenler için Hyper-threading öncesinde, 3 cekirdek ayni anda 3 farkli is yapabiliyordu. HT ile birlikte, cekirdeklerin tumu ya da bir kismi birden fazla is yapabilir oldu. Günümüzde ise hem AMD hem de Intel, her bir çekirdek başına çoklu işlem birimine yer veriyor. Bu teknolojiye ise kısaca HT yani Hyper Threading diyoruz.

HT'nin kaldırılmasının arkasındaki neden açıklanmadı. Ancak Intel, artan çekirdek sayısı ve tüketici uygulamaları nedeniyle buna ihtiyaç olmadığını düşünmüş olabilir. Ayrıca ABD'li devin Thread Director teknolojisi ve yeni yeni kullanıma sunulan Intel APO üzerinde çok zaman harcadığını biliyoruz. Dolayısıyla bu eksik yazılımsal olarak kapatılabilir.

Tam Boyutta Gör AVX512 talimat desteğine gelirsek, bunun nedeni olarak kurumsal planlama ve daha yüksek güç kullanımı gibi konulara işaret edildi. Dolayısıyla Arrow Lake serisinin, çok daha işlevsel olan AVX10 ISA ile çıkış yapacağı belirtiliyor. Intel Arrow Lake-S serisi hakkında bildiklerimiz şu an için bunlarla sınırlı. Yeni platformun, bu yılın sonlarında masaüstü bilgisayarlarda kullanıma sunulması bekleniyor.

