Intel iddialı geliyor: Panther Lake AI performansını katlayacak

Panther Lake AI performansını katlayacak
Yakın tarihli konuşmasında Intel CEO'su Pat Gelsinger, Core Ultra platformunun bu yıl içinde Lunar Lake ve Arrow Lake dahil yeni ailelerle genişletileceğini ve yapay zeka performansının 3 kata kadar artacağını duyurdu. Ayrıca Core Ultra serisinin bir sonraki bölümü, yani Panther Lake CPU'lar ile bu sayının iki kat daha üzerinde çıkılacak.
Masaüstü işlemcilere dönersek, 17.nesil Panther Lake CPU'ların 2025'te satışa sunulması bekleniyor. Bu işlemciler, yeni nesil Xe3 GPU mimarisini temel alırken, Cougar Cove (Performans çekirdeği) ve Skymont (Verimlilik çekirdeği) çekirdek mimarilerinden güç alacak.
Son olarak Gelsinger, Gaudi 3 ile piyasaya sürülen yapay zeka hızlandırıcılarına değindi. Ayrıca Falcon Shores GPU üzerinde çalışmaların devam ettiğini belirterek, dört kat performans artışı ile ağ bant genişliğinin iki katına çıkacağını açıkladı. İşte geçmiş ve gelecek nesil Intel masaüstü işlemciler;
|İşlemci ailesi
|İşlemci Mimarisi
|Fabrikasyon Süreci
|Çekirdek Sayısı
|Platform Soketi
|Bellek Desteği
|TDP
|PCIe
|Çıkış Tarihi
|Intel Coffee Lake
|Coffee Lake
|14nm++
|6/12
|Intel 300
|LGA 1151
|35-95W
|PCIe 3.0
|2017
|Intel Coffee Lake Refresh
|Coffee Lake
|14nm++
|8/16
|Intel 300
|LGA 1151
|35-95W
|PCIe 3.0
|2018
|Intel Comet Lake
|Comet Lake
|14nm++
|10/20
|Intel 400
|LGA 1200
|35-127W
|PCIe 3.0
|2020
|Intel Rocket Lake
|Rocket Lake
|14nm++
|10/20
|Intel 500
|LGA 1200
|35-125W
|PCIe 4.0
|2021
|Intel Alder Lake
|Golden Cove (P-Core)
Gracemont (E-Core)
|Intel 7 (10nm)
|16/24
|Intel 600
|LGA 1700
|35-150W
|PCIe 4.0
|2021
|Intel Raptor Lake
|Raptor Cove (P-Core)
Gracemont (E-Core)
|Intel 7 (10nm)
|24/32
|Intel 700
|LGA 1700
|35-150W
|PCIe 5.0
|2022
|Intel Raptor Lake Refresh
|Raptor Cove (P-Core)
Gracemont (E-Core)
|Intel 7 (10nm)
|24/32
|Intel 700
|LGA 1700
|35-150W
|PCIe 5.0
|2023
|Intel Meteor Lake
|Redwood Cove (P-Core)
Crestmont (E-Core)
|Intel 4 (7nm)
|14/20
|Intel 800
|LGA 1851
|-
|PCIe 5.0
|İptal Edildi
|Intel Arrow Lake
|Cougar Cove (P-Core)
Skymont (E-Core)
|Intel 20A (2nm)
|24/32
|Intel 800
|LGA 1851
|35-125W
|PCIe 5.0
|2024
|Intel Panther Lake
|Cougar Cove (P-Core)
Skymont (E-Core)
|Intel 18A (1.8nm)
|-
|Intel 900
|LGA 1851
|-
|-
|2025
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.