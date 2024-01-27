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    Intel iddialı geliyor: Panther Lake AI performansını katlayacak

    Intel, 2025 yılında kullanıma sunulacak Panther Lake masaüstü işlemciler hakkında yeni ayrıntılar paylaştı. AI performansı iki nesilde benzersiz biçimde artacak.  
    Intel iddialı geliyor: Panther Lake AI performansını katlayacak Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi Intel, 2023 yılını özellikle Intel Foundry cephesinde kayda değer gelişmeler ile tamamladı. Öyle ki adından sıkça bahsettiğimiz Intel 20A (2nm) ve 18A (1.8nm) süreçleri neredeyse tamamlanmak üzere. Şirketin son kazanç açıklamasında ise, bazı sürpriz gelişmeler paylaşıldı. Lunar Lake, Arrow Lake ve Panther Lake işlemciler AI performansını katlayacak.

    Panther Lake AI performansını katlayacak

    Yakın tarihli konuşmasında Intel CEO'su Pat Gelsinger, Core Ultra platformunun bu yıl içinde Lunar Lake ve Arrow Lake dahil yeni ailelerle genişletileceğini ve yapay zeka performansının 3 kata kadar artacağını duyurdu.  Ayrıca Core Ultra serisinin bir sonraki bölümü, yani Panther Lake CPU'lar ile bu sayının iki kat daha üzerinde çıkılacak.

    Intel iddialı geliyor: Panther Lake AI performansını katlayacak Tam Boyutta Gör
    Üstelik Intel, Arrow Lake'te kullanılacak 18A (1.8nm) işlem düğümünün hazır olduğunu ve 2024'ün ikinci çeyreğinde Granite Rapids / Sierra Forest Xeon CPU'ları tarafından benimseneceğini söylüyor. Veri merkezi pazarını hedefleyen ve Darkmont E-Core mimarisini temel alacak Clearwater Forest CPU'lar ise neredeyse tamamlandı. Dolayısıyla bu yılın 2. yarısında Intel'in yoğun bir lansman programı olacak diyebiliriz.

    Masaüstü işlemcilere dönersek, 17.nesil Panther Lake CPU'ların 2025'te satışa sunulması bekleniyor. Bu işlemciler, yeni nesil Xe3 GPU mimarisini temel alırken, Cougar Cove (Performans çekirdeği) ve Skymont (Verimlilik çekirdeği) çekirdek mimarilerinden güç alacak.

    Son olarak Gelsinger, Gaudi 3 ile piyasaya sürülen yapay zeka hızlandırıcılarına değindi. Ayrıca Falcon Shores GPU üzerinde çalışmaların devam ettiğini belirterek, dört kat performans artışı ile ağ bant genişliğinin iki katına çıkacağını açıkladı. İşte geçmiş ve gelecek nesil Intel masaüstü işlemciler;

    İşlemci ailesi İşlemci Mimarisi Fabrikasyon Süreci Çekirdek Sayısı Platform Soketi Bellek Desteği TDP PCIe Çıkış Tarihi
    Intel Coffee Lake Coffee Lake 14nm++ 6/12 Intel 300 LGA 1151 35-95W PCIe 3.0 2017
    Intel Coffee Lake Refresh Coffee Lake 14nm++ 8/16 Intel 300 LGA 1151 35-95W PCIe 3.0 2018
    Intel Comet Lake Comet Lake 14nm++ 10/20 Intel 400 LGA 1200 35-127W PCIe 3.0 2020
    Intel Rocket Lake Rocket Lake 14nm++ 10/20 Intel 500 LGA 1200 35-125W PCIe 4.0 2021
    Intel Alder Lake Golden Cove (P-Core)
    Gracemont (E-Core)    		 Intel 7 (10nm) 16/24 Intel 600 LGA 1700 35-150W PCIe 4.0 2021
    Intel Raptor Lake Raptor Cove (P-Core)
    Gracemont (E-Core)    		 Intel 7 (10nm) 24/32 Intel 700 LGA 1700 35-150W PCIe 5.0 2022
    Intel Raptor Lake Refresh Raptor Cove (P-Core)
    Gracemont (E-Core)    		 Intel 7 (10nm) 24/32 Intel 700 LGA 1700 35-150W PCIe 5.0 2023
    Intel Meteor Lake Redwood Cove (P-Core)
    Crestmont (E-Core)    		 Intel 4 (7nm) 14/20 Intel 800 LGA 1851 - PCIe 5.0 İptal Edildi
    Intel Arrow Lake Cougar Cove (P-Core)
    Skymont (E-Core)    		 Intel 20A (2nm) 24/32 Intel 800 LGA 1851 35-125W PCIe 5.0 2024
    Intel Panther Lake Cougar Cove (P-Core)
    Skymont (E-Core)    		 Intel 18A (1.8nm) - Intel 900 LGA 1851 - - 2025
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 4 gün önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 6 gün önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 1 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 3 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 3 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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