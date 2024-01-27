Intel iddialı geliyor: Panther Lake AI performansını katlayacak

Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi Intel, 2023 yılını özellikle Intel Foundry cephesinde kayda değer gelişmeler ile tamamladı. Öyle ki adından sıkça bahsettiğimiz Intel 20A (2nm) ve 18A (1.8nm) süreçleri neredeyse tamamlanmak üzere. Şirketin son kazanç açıklamasında ise, bazı sürpriz gelişmeler paylaşıldı. Lunar Lake, Arrow Lake ve Panther Lake işlemciler AI performansını katlayacak.

Panther Lake AI performansını katlayacak

Yakın tarihli konuşmasında Intel CEO'su Pat Gelsinger, Core Ultra platformunun bu yıl içinde Lunar Lake ve Arrow Lake dahil yeni ailelerle genişletileceğini ve yapay zeka performansının 3 kata kadar artacağını duyurdu. Ayrıca Core Ultra serisinin bir sonraki bölümü, yani Panther Lake CPU'lar ile bu sayının iki kat daha üzerinde çıkılacak.

Tam Boyutta Gör Üstelik Intel, Arrow Lake'te kullanılacak 18A (1.8nm) işlem düğümünün hazır olduğunu ve 2024'ün ikinci çeyreğinde Granite Rapids / Sierra Forest Xeon CPU'ları tarafından benimseneceğini söylüyor. Veri merkezi pazarını hedefleyen ve Darkmont E-Core mimarisini temel alacak Clearwater Forest CPU'lar ise neredeyse tamamlandı. Dolayısıyla bu yılın 2. yarısında Intel'in yoğun bir lansman programı olacak diyebiliriz.

Masaüstü işlemcilere dönersek, 17.nesil Panther Lake CPU'ların 2025'te satışa sunulması bekleniyor. Bu işlemciler, yeni nesil Xe3 GPU mimarisini temel alırken, Cougar Cove (Performans çekirdeği) ve Skymont (Verimlilik çekirdeği) çekirdek mimarilerinden güç alacak.

Intel Arrow Lake-S işlemciler ve LGA-1851 platformu sızdı! 6 gün önce eklendi

Son olarak Gelsinger, Gaudi 3 ile piyasaya sürülen yapay zeka hızlandırıcılarına değindi. Ayrıca Falcon Shores GPU üzerinde çalışmaların devam ettiğini belirterek, dört kat performans artışı ile ağ bant genişliğinin iki katına çıkacağını açıkladı. İşte geçmiş ve gelecek nesil Intel masaüstü işlemciler;

İşlemci ailesi İşlemci Mimarisi Fabrikasyon Süreci Çekirdek Sayısı Platform Soketi Bellek Desteği TDP PCIe Çıkış Tarihi Intel Coffee Lake Coffee Lake 14nm++ 6/12 Intel 300 LGA 1151 35-95W PCIe 3.0 2017 Intel Coffee Lake Refresh Coffee Lake 14nm++ 8/16 Intel 300 LGA 1151 35-95W PCIe 3.0 2018 Intel Comet Lake Comet Lake 14nm++ 10/20 Intel 400 LGA 1200 35-127W PCIe 3.0 2020 Intel Rocket Lake Rocket Lake 14nm++ 10/20 Intel 500 LGA 1200 35-125W PCIe 4.0 2021 Intel Alder Lake Golden Cove (P-Core)

Gracemont (E-Core) Intel 7 (10nm) 16/24 Intel 600 LGA 1700 35-150W PCIe 4.0 2021 Intel Raptor Lake Raptor Cove (P-Core)

Gracemont (E-Core) Intel 7 (10nm) 24/32 Intel 700 LGA 1700 35-150W PCIe 5.0 2022 Intel Raptor Lake Refresh Raptor Cove (P-Core)

Gracemont (E-Core) Intel 7 (10nm) 24/32 Intel 700 LGA 1700 35-150W PCIe 5.0 2023 Intel Meteor Lake Redwood Cove (P-Core)

Crestmont (E-Core) Intel 4 (7nm) 14/20 Intel 800 LGA 1851 - PCIe 5.0 İptal Edildi Intel Arrow Lake Cougar Cove (P-Core)

Skymont (E-Core) Intel 20A (2nm) 24/32 Intel 800 LGA 1851 35-125W PCIe 5.0 2024 Intel Panther Lake Cougar Cove (P-Core)

Skymont (E-Core) Intel 18A (1.8nm) - Intel 900 LGA 1851 - - 2025

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Intel iddialı geliyor: Panther Lake AI performansını katlayacak