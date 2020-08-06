Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Anlık Bildirim
    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Intel Avengers işlemciler yakında piyasada

    Marvel’s Avengers oyunu ile birlikte Intel de özel kutu tasarımı ve muhtemelen oyun kodlarına sahip olan sınırlı sayıda Core KA işlemcilerini piyasaya sürmeye hazırlanıyor.
    2 hf.
    2,8b
    1
    14
    İşlemci
    Abone ol
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Intel Avengers işlemciler yakında piyasada
    Tam Boyutta Gör

    Intel’in geçtiğimiz yıl Marvel ile resmi PC bileşen tedarikçisi olmak için yaptığı anlaşma sonrasında bu yıl ilk ürünleri görmeye başlıyoruz. Intel Core KA serisi altında toplanacak 4 işlemci Avengers teması ile satışa çıkacak.

    İlginizi Çekebilir Avatar Intel Avengers işlemcileri duyuruldu

    Kahramanlar serisi

    Vietnam’daki bir perakende mağazasında ortaya çıkan bilgilere göre Intel Core KA işlemcileri özel bir Avengers kutu tasarımı ve muhtemelen Marvel’s Avengers oyunu için de hediye kodları ile gelecek.

    Ayrıca Bkz. "Dünyanın ilk çalınabilir piyano LEGO seti piyasada"

    Intel’in yeni kampanya için sınırlı sayıda Core i5-10600KA, i7-10700KA, i9-10850KA ve i9-10900KA işlemcilerini hazırladığı ifade ediliyor. Tasarım haricinde bu işlemcilerin orijinallerinden bir farkı yok.

    Diğer taraftan Vietnam’daki listelemede Core i9-10900KA işlemcisinin 605$ civarında bir fiyat etiketi olduğu göze çarpıyor. Bu bakımdan Avengers sürümleri bir miktar daha yüksek seviyede olabilir. 4 Eylül tarihinde Marvel’s Avengers oyunu ile birlikte bu özel işlemcilerin de piyasada olması bekleniyor.



    https://www.techpowerup.com/270706/intel-preparing-avengers-branded-ka-processors Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Mugetsuga 2 hf. en beğenilen
    AMD Thanos işlemcileri bekliyorum
    1 Yanıt Yanıtla +16
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    EveryThingMiPro 2 hf.
    Oha kutuda iron man resmi var! Amd Ryzen alıp fiyay performansı kim napsın. Ben avengers istiyom(!)
    Yanıtla +11
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    arbiter (Ali Demirtaş) 2 hf.
    intel bu kadar düştü mü ya bebelere balon gibi bir şey bu
    Yanıtla +8
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar (12) Yorum Yaz Forumda Gör
    codered1983 (mehmet sümer) 2 hf.
    Amd sonsuzluk taşlarını eklesin, bu yaygaraya son verilsin.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ayhanküçük 2 hf.
    Intel cırpınıyorsun bro kalk bi çeki düzen ver kendine
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    IamTheOne76 (ŞAKİR KARATAŞ) 2 hf.
    Aslında Marvel karakterlerini cpu lara verse ya tek tek. 1 milyon tane karakter var.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    tüzük (fatih dumlupınar) 2 hf.
    intel yakında bimde sattıracak işlemcileri
    Yanıtla +6
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    alihakki (ali hakkı Demiral) 2 hf.
    Adamlar rekabetin dibine vurdular. imana geldim :D
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Lwernull (Ahmet Yılmaz) 2 hf.
    Kutu değilde IHS üstünde olsaydı.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    fhrstw 2 hf.
    Amd: Tony Stark.

    Intel: Justin Hammer.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    wolferto (mehmet öz) 2 hf.
    çırpııııınnnnnnn intel
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    arbiter (Ali Demirtaş) 2 hf.
    intel bu kadar düştü mü ya bebelere balon gibi bir şey bu
    Yanıtla +8
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Mugetsuga 2 hf. en beğenilen
    AMD Thanos işlemcileri bekliyorum
    1 Yanıt Yanıtla +16
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Wilson Fisk 2 hf. Mugetsuga
    amd için 2009'da xigmatek'in Thor's Hammer diye fansız soğutucusu vardı süs olsun diye alacaktım 140 lira mıydı neydi vatan'da.https://www.amazon.com.tr/dp/B001VDOJ02/
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    Alqu +258 kozmos beni sevmiyor +181 BTopbas +174 fuckulteli +150 NeyzenEfendi +144 javaprof +142 Sawasson +126 muslera251 +125 sounderland +123 Farfaraway21 +117
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 clarq26 ilk kez +157 2 CrowMeister ilk kez +114 3 Fluuman ilk kez +113
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    1 Kişi Okuyor (0 Üye, 1 Misafir) 1 Masaüstü

    GENEL İSTATİSTİKLER
    2827 kez okundu.
    12 kişi, toplam 12 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    intel, intel avengers ve
    2 etiket daha intel core ka Donanım
    Facebook Sayfası252b
    Twitter Profili90,8b
    YouTube Kanalı298b
    Instagram Profili47,5b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamayı İndir Uygulama Hakkında DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 2 hf. Yeni Edge tarayıcı kaldırılamayacak 2 hf. Epic Store'dan bir bomba daha: 120 TL'lik Remnant: From the Ashes ücretsiz oluyor 2 hf. Xiaomi'nin yeni amiral gemisi telefonunun ismi açıklandı: Mi 10 Ultra 2 hf. Yerli otomobilin marka ismi belli oldu 2 hf. Intel'in, 20 GB'lık gizli belge ve kaynak kodları sızdırılarak indirmeye sunuldu 2 hf. Trump, TikTok'un ABD'li bir şirkete satılması için 45 gün süre verdi 2 hf. Facebook, 1 sene boyunca evden çalışacak 2 hf. Sony'nin State of Play sunumunda gösterilen yeni ve eski nesil tüm oyunlar 2 hf. Epic Games mağazasında Wilmot’s Warehouse ücretsiz 2 hf. Qualcomm Snapdragon 860 yonga seti yolda 2 hf. Epic Store özel bir oyun serisine başlıyor 2 hf. Aktif gürültü engelleme özelliğine sahip Sony WH-1000XM4 kulaklık satışa çıktı 2 hf. Hitman 3 VR ile düşmanlarımızdan sanal gerçeklik ortamında kurtulacağız 2 hf. John Wick 5 resmen duyuruldu: John Wick 4'ten hemen sonra geliyor 2 hf. Efsanevi dizi 'Kara Şimşek' film oluyor: Aquaman'ın yönetmeninden 2 hf. macOS Big Sur Public Beta çıktı! Nasıl indirilir? 2 hf. Beta 2-adrenerjik reseptör aktivitesi insanlarda termogenezisi uyarabilir 2 hf. NBA 2K21'den ilk oynanış fragmanı geldi 2 hf. X570 ayarında B550? Peki ya fiyat? "Asus TUF Gaming/ROG Strix B550 anakart incelemesi" 2 hf. Günlük vaka sayısı kaygı verici şekilde devam ediyor (6 Ağustos) 2 hf. GÖRÜNTÜLENEN Intel Avengers işlemciler yakında piyasada Sonraki Canon fidye saldırısına uğradı, 10TB kullanıcı verisi çalındı 2 hf. The Witcher 1 oyunu bugün GOG mağazında ücretsiz dağıtılıyor 2 hf. Microsoft xCloud betası App Store kısıtlamalarına takıldı 2 hf. Galaxy Note 20 vs. Galaxy Note 20 Ultra: 3700 TL neler fark ettiriyor? 2 hf. Mühendislik örneği Ryzen 9 4950X 4.8 GHz’e ulaşabiliyor 2 hf. Rapor: Üst seviye RTX 2000 kartların üretimi durduruldu 2 hf. Rus Bakan, T-14 Armata tanklarının üretimine başlandığını duyurdu 2 hf. Xiaomi artık Saf Android'li akıllı telefon çıkarmayacak 2 hf. Asus yeni VivoBook Flip 14 satışa çıkıyor 2 hf. Intel Tiger Lake işlemciler 2 Eylül tarihinde çıkıyor 2 hf. Cardata: "İkinci el fiyatları belli yüzdelerle her ay artacak" 2 hf. Ridley Scott imzalı HBO dizisi Raised by Wolves’tan resmi fragman geldi 2 hf. Yetki belgesiz ikinci el araç alım satımı yapanlar, araç başına en az 5 bin TL ceza ödeyecek 2 hf. Bu da “Alien Facehugger” yüz maskesi! 2 hf. Microsoft, Android uygulamalarını Windows 10'a getirdi 2 hf. Spotify, bağış özelliğini Türkiye'de kullanıma sundu 2 hf. Huawei GameCenter indirmeye sunuldu 2 hf. Sony, Horizon Zero Dawn PC sürümü üzerindeki inceleme ambargosunu kaldırdı 2 hf. TikTok benzeri Instagram Reels ülkemizde kullanıma açıldı 2 hf. Türk oyun firması 'Rollic', Zynga'ya satıldı! Tam 168 milyon dolar Daha Eskiler
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Haber
    şimdi
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız