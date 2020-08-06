Intel Avengers işlemciler yakında piyasada

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Intel’in geçtiğimiz yıl Marvel ile resmi PC bileşen tedarikçisi olmak için yaptığı anlaşma sonrasında bu yıl ilk ürünleri görmeye başlıyoruz. Intel Core KA serisi altında toplanacak 4 işlemci Avengers teması ile satışa çıkacak.

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Vietnam’daki bir perakende mağazasında ortaya çıkan bilgilere göre Intel Core KA işlemcileri özel bir Avengers kutu tasarımı ve muhtemelen Marvel’s Avengers oyunu için de hediye kodları ile gelecek.

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Intel’in yeni kampanya için sınırlı sayıda Core i5-10600KA, i7-10700KA, i9-10850KA ve i9-10900KA işlemcilerini hazırladığı ifade ediliyor. Tasarım haricinde bu işlemcilerin orijinallerinden bir farkı yok.

Diğer taraftan Vietnam’daki listelemede Core i9-10900KA işlemcisinin 605$ civarında bir fiyat etiketi olduğu göze çarpıyor. Bu bakımdan Avengers sürümleri bir miktar daha yüksek seviyede olabilir. 4 Eylül tarihinde Marvel’s Avengers oyunu ile birlikte bu özel işlemcilerin de piyasada olması bekleniyor.

https://www.techpowerup.com/270706/intel-preparing-avengers-branded-ka-processors

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