Intel Avengers işlemciler yakında piyasada

Intel’in geçtiğimiz yıl Marvel ile resmi PC bileşen tedarikçisi olmak için yaptığı anlaşma sonrasında bu yıl ilk ürünleri görmeye başlıyoruz. Intel Core KA serisi altında toplanacak 4 işlemci Avengers teması ile satışa çıkacak.İlginizi Çekebilir Intel Avengers işlemcileri duyuruldu
Kahramanlar serisi
Vietnam’daki bir perakende mağazasında ortaya çıkan bilgilere göre Intel Core KA işlemcileri özel bir Avengers kutu tasarımı ve muhtemelen Marvel’s Avengers oyunu için de hediye kodları ile gelecek.
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Intel’in yeni kampanya için sınırlı sayıda Core i5-10600KA, i7-10700KA, i9-10850KA ve i9-10900KA işlemcilerini hazırladığı ifade ediliyor. Tasarım haricinde bu işlemcilerin orijinallerinden bir farkı yok.
Diğer taraftan Vietnam’daki listelemede Core i9-10900KA işlemcisinin 605$ civarında bir fiyat etiketi olduğu göze çarpıyor. Bu bakımdan Avengers sürümleri bir miktar daha yüksek seviyede olabilir. 4 Eylül tarihinde Marvel’s Avengers oyunu ile birlikte bu özel işlemcilerin de piyasada olması bekleniyor.
https://www.techpowerup.com/270706/intel-preparing-avengers-branded-ka-processors Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Intel: Justin Hammer.
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