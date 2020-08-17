Intel Avengers işlemcileri duyuruldu

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Intel ve Marvel arasında geçtiğimiz yıl başlayan donanım ortaklığı bu yıl ilk meyvesini verdi. Intel belirli masa üstü işlemcileri Marvel’s Avengers teması altında KA serisi olarak satışa sunacağını duyurdu.

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Intel KA serisi işlemciler sınırlı sayıda üretildi. Intel Core i5-10600KA, i7-10700KA, i9-10850KA ve i9-10900KA işlemciler bu seri içerisinde yer alacak. Bunların orijinalden herhangi bir farkı bulunmuyor.

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Intel yeni serisini Marvel’s Avengers Collectors Edition adı altında pazarlayacak. Kutunun tasarımını Tristan Eaton gerçekleştirmiş. Afişte Square Enix ve Eidos logoları olduğu için muhtemelen işlemciler ile birlikte Marvel’s Avengers oyunu da hediye edilecek.

Henüz Marvel’s Avengers Collectors Edition için bir fiyat bilgisi verilmedi ancak Vietnam’daki listelemede Core i9-10900KA işlemcisinin 605$ civarında bir fiyat etiketi olduğu görülmüştü. Seri 4 Eylül tarihinde piyasada olacak.

https://www.techpowerup.com/271070/intel-officially-announces-marvel-avengers-collectors-edition-ka-series-processors

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