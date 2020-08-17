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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Intel Avengers işlemcileri duyuruldu

    Yakında piyasaya çıkacak Marvel’s Avengers oyunu öncesinde Intel de özel bir koleksiyon satışa sunuyor. Marvel’s Avengers Collectors Edition serisi 4 işlemci barındırıyor.
    4 gün
    4,7b
    1
    11
    İşlemci
    Abone ol
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Intel Avengers işlemcileri duyuruldu
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    Intel ve Marvel arasında geçtiğimiz yıl başlayan donanım ortaklığı bu yıl ilk meyvesini verdi. Intel belirli masa üstü işlemcileri Marvel’s Avengers teması altında KA serisi olarak satışa sunacağını duyurdu.

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    Intel Avengers işlemciler neler sunuyor?

    Intel KA serisi işlemciler sınırlı sayıda üretildi. Intel Core i5-10600KA, i7-10700KA, i9-10850KA ve i9-10900KA işlemciler bu seri içerisinde yer alacak. Bunların orijinalden herhangi bir farkı bulunmuyor.

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    Intel yeni serisini Marvel’s Avengers Collectors Edition adı altında pazarlayacak. Kutunun tasarımını Tristan Eaton gerçekleştirmiş. Afişte Square Enix ve Eidos logoları olduğu için muhtemelen işlemciler ile birlikte Marvel’s Avengers oyunu da hediye edilecek.

    Henüz Marvel’s Avengers Collectors Edition için bir fiyat bilgisi verilmedi ancak Vietnam’daki listelemede Core i9-10900KA işlemcisinin 605$ civarında bir fiyat etiketi olduğu görülmüştü. Seri 4 Eylül tarihinde piyasada olacak.



    https://www.techpowerup.com/271070/intel-officially-announces-marvel-avengers-collectors-edition-ka-series-processors Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    DPLALİ (Bomba Ölüm) 4 gün en beğenilen
    AMD’de DC Comics ile anlaşsın bari. Bakarsın Batman işlemciler çıkarırlar
    Yanıtla +20
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    barry berkman 4 gün
    Filmler gibi çöp olmasın da.
    1 Yanıt Yanıtla +9
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    Glorfindel1907 (Tayfn 1907) 4 gün
    Soketler yenimi
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    karayulun (ka yu) 2 gün
    dünya da lüks tüketim ürünlerinin üretimi durdurulmalı.
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    wolferto (mehmet öz) 3 gün
    bidahakine hotwheels araba versinler sevinsin çocuklar
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    R0llingMan 3 gün
    İntel işlemci değil nanometre duyurmalı
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    Glorfindel1907 (Tayfn 1907) 4 gün
    Soketler yenimi
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    barry berkman 4 gün
    Filmler gibi çöp olmasın da.
    1 Yanıt Yanıtla +9
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    Mithrandir. (Gandalf The White) 2 gün barry berkman
    filmlerin neyi çöp ki? gayet vakit geçirmelik, eğlenceli filmler. ne bekliyorsun mesela Marvel filminden?
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    SEO19 (EEEE 55555) 4 gün
    yanında mc donılt menüsü varsa alırdım, ( birde para olsa :)
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    DPLALİ (Bomba Ölüm) 4 gün en beğenilen
    AMD’de DC Comics ile anlaşsın bari. Bakarsın Batman işlemciler çıkarırlar
    Yanıtla +20
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    6s 4 gün
    Koleksiyonerler seve seve alacak, açmadan saklayacaklar.
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