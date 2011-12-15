Intel, bünyesinde mobil departmanı kurmanın planlarını yapıyor

PC ve sunucu platformlarında büyük bir hakimiyete sahip olan Intel, konu mobil platforma gelince aynı başarıdan oldukça uzak. Bunu değiştirmek için kolları sıvayan firma bünyesinde yeni bir işletme kolu oluşturmak için hazırlıklara başladı. İki Intel yöneticisi Mike Bell ve Hermann Eul'un muhtemelen başına geçeceği birim mobil ve iletişim grubu olarak adlandırılacak.





Çarşamba günü organizasyonel değişimler yapan firmaya yakın kaynaklar mobil grubun amacının çok hızlı büyüyen mobil pazarda gelişmiş bir yönetime sahip olmak olduğunu belirtiyor. Mobil grup dört ana kategoriye ayrılacak : Mobil İletişim, Netbook ve Tablet, Mobil Kablosuz Çözümler ve Ultra Taşınabilirlik. Intel'in bu katergorilerde daha önce yürüttüğü tüm faaliyetler mobil grup altında toplanacak.





Şirket yapısının değiştirilmesi daha iyi ve etkili bir çalışma adına olumlu bir hareket. Ancak yatırımcılar Intel'den ARM mimarisiyle rekabet edebilecek hamleler bekliyor.





Intel, Eylül ayında Google ile ortaklık yaparak, Android işletim sistemi altında çalışan Intel işlemcili akıllı telefonların müjdesini vermişti. Ancak şimdiye kadar hangi üreticinin ortaklığa katılacağı veya kaç tane modelin piyasaya çıkacağı netlik kazanmış değil. Beklentiler Intel'in 2012 ilk yarısında akıllı telefon modellerini piyasaya süreceği yönünde.





Intel özellikle Ultrabook konseptinin yaygınlaşması için buna uygun Ivy Bridge platformuna ait yeni işlemciler üzerinde çalışıyor. 2012 yılında Intel mobil platformlara yeterince odaklanmasa da Ultrabook pazarında önemli bir başarı elde edecek gibi duruyor.