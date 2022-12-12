Intel Core i5-13400, Core i5-12400 ile karşı karşıya: Peki neler sunuyor?

Bildirilenlere göre Intel'in yeni orta seviye işlemcisi Core i5-13400, selefine kıyasla 200 MHz daha yüksek 4,6 GHz saat hızı ve dört adet ekstra verimlilik çekirdeği ile gelecek. Böylece 6 performans ve 4 verimlilik çekirdeği ile donatılacak yeni işlemci, orta seviye rekabetinde iddialı bir seçenek olacak gibi gözüküyor.
Core i5-13400 serisi şu anda birçok Asya ülkesinde 200 dolardan başlayan fiyatlar ile listelenmeye başladı. ABD ve Avrupa pazarında ise ne zaman satışa sunulacağı henüz bilinmiyor.