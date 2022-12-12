Intel Core i5-13400, Core i5-12400 ile karşı karşıya: Peki neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz haftalarda tepe model Raptor Lake işlemcilerini kullanıcılar ile buluşturan Intel, mimarinin alt ve orta seviye modellerini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Bugün, i5-12400'ün halefi olacak Intel Core i5-13400'ün ilk performans sonuçları paylaşıldı. Yeni orta seviye işlemci neler sunuyor? İşte detaylar

Core i5-13400, i5-12400 karşısında neler sunuyor?

Bildirilenlere göre Intel'in yeni orta seviye işlemcisi Core i5-13400, selefine kıyasla 200 MHz daha yüksek 4,6 GHz saat hızı ve dört adet ekstra verimlilik çekirdeği ile gelecek. Böylece 6 performans ve 4 verimlilik çekirdeği ile donatılacak yeni işlemci, orta seviye rekabetinde iddialı bir seçenek olacak gibi gözüküyor.

Tam Boyutta Gör Gerçekleştirilen testlerde DDR4-3600 bellek ve ASRock B660M PG Riptide anakart üzerinde test edilen Core i5-13400, selefine kıyasla tek iş parçacığı testinde yüzde 5 daha yüksek bir performans sergiliyor. Çoklu iş parçacığında ise aradaki farkın yüzde 29 seviyelerine ulaştığını söyleyebiliriz.

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Tam Boyutta Gör Ayrıca gözden geçiren kişi, yeni işlemcinin bazı güç ve termal değerlerini de paylaştı. Her iki işlemci de 65W ile aynı temel güce sahipken, boost güçleri 117W civarında. Ancak testlere göre i5-13400, selefinden 20W daha fazla güç gerektirecek gibi gözüküyor. Sıcaklık değerlerinde ise 1 derecelik fark söz konusu.

Core i5-13400 serisi şu anda birçok Asya ülkesinde 200 dolardan başlayan fiyatlar ile listelenmeye başladı. ABD ve Avrupa pazarında ise ne zaman satışa sunulacağı henüz bilinmiyor.

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Intel Core i5-13400 performansı ortaya çıktı: Peki neler sunuyor?