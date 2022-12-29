Intel 13. Nesil mobil işlemcilerinin performansı soru işareti yarattı

Tam Boyutta Gör Intel'in 13. Nesil Core 'Raptor Lake' işlemcilerinin mobil sürümlerini 2023’ün başlarında piyasaya sürmesi bekleniyor. Ancak yaklaşmakta olan 13. Nesil mobil işlemciler öncekilerden çok da hızlı olmayabilir. En azından Core i5-1350P’nin performans sonuçlarını bunu gösteriyor.

Intel 13. Nesil mobil işlemciler performansta üzebilir

Core i5-1350P, 1,90 GHz - 4,70 GHz'de çalışan dört yüksek performanslı Raptor Cove çekirdeğinin yanı sıra sekiz enerji tasarruflu Gracemont çekirdeğini bir araya getiren 12 çekirdekli bir işlemci olacak. Core i5-1350P’nin temel olarak 28W TDP’li bir işlemci olması ancak yoğun yük altında 64W’a kadar bir enerji tüketiminin olması bekleniyor.

Tam Boyutta Gör Dolayısıyla bu değerler itibariyle Core i5-1350P kağıt üzerinde de önceki Alder Lake tabanlı Core i5-1250P’den bir farkı bulunmuyor ve temel performans farkının daha yüksek saat hızlarından kaynaklanması bekleniyor. İçerisinde Core i5-1350P’nin bulunduğu ve henüz tanıtılmamış olan Acer TravelMate P614-53 ultrabook modelinin Geekbench test sonuçları da bunu doğruluyor.

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Core i5-1350P tek çekirdek ve çok çekirdek testlerinde sırasıyla 1686 ve 8980 puan almayı başardı. Aynı testte bir önceki nesil Core i5-1250P ise sırasıyla 1612 ve 9006 puan aldı. Değerler Apple M2 ile karşılaştırıldığında ise tek çekirdekte M2’nin 1919 puan çok çekirdekte ise 8923 puan aldığını da belirtelim. Intel, 13. Nesil Core P serisini önümüzdeki hafta CES 2023’te duyuracak ve benzer dönemlerde üreticilerin ürünleri piyasaya girecek.

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