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    Anlık Bildirim

    Intel onayladı: Meteor Lake işlemciler AV1 Kodlama desteği ile geliyor

    Intel, yaklaşan 14.Nesil Meteor Lake işlemcilerin AV1 kodlama ve kod çözme yeteneğine sahip olacağını onayladı. İşte yeni nesil işlemcilerin getireceği yenilikler
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    Intel Meteor Lake işlemciler AV1 Kodlama desteği ile geliyor! Tam Boyutta Gör
    Günümüzde akıllı telefonlar dahil olmak üzere birçok teknolojik cihaz, mevcut H.264 video formatından yüzde 50’ye kadar daha yüksek performans ve verimlilik sağlayan AV1 formatına destek sunmaya başladı. Şimdi de Intel geliştiricileri tarafından paylaşılan yakın tarihli bir güncellemede, yaklaşan Meteor Lake işlemcilerin AV1 desteği sunacağı onaylandı.

    Meteor Lake işlemciler AV1 Kodlama ve Kod Çözme Desteği ile geliyor

    Mevcut Raptor Lake'in halefi olacak Meteor Lake mimarisi, yerleşik Xe-LPG entegre grafikler ile 7nm işlem teknolojisi üzerine kurulacak. Bildirilenlere göre çip üzerinde yer alacak Xe² grafik mimarisi, düşük güçlü AV1 kodlaması, tümleşik HDMI 2.1, DP bağlantı noktaları, geliştirilmiş ikili düşük güçlü eDP 1.4b desteği ile kullanıcıların karşısına çıkacak. Ancak bu sızıntıların mobil tarafı kapsadığını belirtmemiz gerek.

    Intel Meteor Lake işlemciler AV1 Kodlama desteği ile geliyor! Tam Boyutta Gör
    Yakın tarihli sızıntılar Intel'in gelecek planlarında Raptor Lake masaüstü işlemciler yerine Raptor Lake yenilemesine yönelebileceğini söylüyor. Bu sebeple masaüstü sürümlerin yeni özelliklere sahip olup olmayacağı henüz onaylanmadı. 

    Ayrıca Meteor Lake'in getireceği AV1 kod çözme ve kodlama desteği, yeni video formatının Netflix, Disney+ ve Amazon Prime gibi popüler akış hizmetleri tarafından benimsenmesini de hızlandırabilir. Zira yeni akıllı TV'ler ve telefonlar dahil olmak üzere AV1 formatı artık AMD RDNA3, NVIDIA Ada Lovelace ve Intel Alchemist mimarileri tarafından desteklenecek.

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    Baba kızı için yaptı: Ahşap Audi

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    ugah6aiw 1 gün önce

    hekesi kendin gibi sanma... @vjdrsejv

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    vjdrsjejv 6 gün önce

    Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d

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