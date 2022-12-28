Intel onayladı: Meteor Lake işlemciler AV1 Kodlama desteği ile geliyor

Meteor Lake işlemciler AV1 Kodlama ve Kod Çözme Desteği ile geliyor
Mevcut Raptor Lake'in halefi olacak Meteor Lake mimarisi, yerleşik Xe-LPG entegre grafikler ile 7nm işlem teknolojisi üzerine kurulacak. Bildirilenlere göre çip üzerinde yer alacak Xe² grafik mimarisi, düşük güçlü AV1 kodlaması, tümleşik HDMI 2.1, DP bağlantı noktaları, geliştirilmiş ikili düşük güçlü eDP 1.4b desteği ile kullanıcıların karşısına çıkacak. Ancak bu sızıntıların mobil tarafı kapsadığını belirtmemiz gerek.
Ayrıca Meteor Lake'in getireceği AV1 kod çözme ve kodlama desteği, yeni video formatının Netflix, Disney+ ve Amazon Prime gibi popüler akış hizmetleri tarafından benimsenmesini de hızlandırabilir. Zira yeni akıllı TV'ler ve telefonlar dahil olmak üzere AV1 formatı artık AMD RDNA3, NVIDIA Ada Lovelace ve Intel Alchemist mimarileri tarafından desteklenecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hekesi kendin gibi sanma... @vjdrsejv
Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d