Intel Core i5-14600 lansmandan önce test edildi: İşte sonuçlar

Intel Core i5-14600 lansmandan önce test edildi
Bilmeyenler için Intel Core i5-14600, selefi i5-13600 ile benzer bir yapılandırmaya sahip olacak. İşlemci 20/24MB (L2/L3) ön bellek ve 65W TDP, 6 performans ve 8 verimlilik olmak üzere toplam 14 çekirdek ve 20 iş parçacığı sunuyor. Temel saat hızı 2,7GHz olarak belirlenirken, velocity boost ile 5,3GHz. Bu noktada yalnızca +200MHz saat hızı artışı ve ufak mimari gelişmeler söz konusu demek doğru olur.
Ayrıca Geekbench'te listelenen tek model i5-14600 değil. Intel Core i5-14100 modeli de geçtiğimiz saatlerde Geekbench'te görünmeye başladı. i5 serisinin giriş modeli, platformda 2.509 ve 8.881 puan alıyor. Bu skorlar ise, selefinden sırasıyla yüzde 12 ve yüzde 23 oranında daha yüksek.
14.Nesil Raptor Lake Refresh kiltli (K) işlemcilerin CES 2024 (9-12 Ocak) civarında satışa çıkması bekleniyor. Bu nedenle önümüzdeki haftalarda daha fazla bilginin paylaşılacağını düşünüyoruz. 14.nesil -K serisi işlemcilerin ise, raflarda yerini almaya başladığını hatırlatalım.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hurca parca veya komple araç alınır
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.