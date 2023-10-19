Tam Boyutta Gör Intel, geçtiğimiz günlerde 14. Nesil masaüstü işlemci ailesini duyurdu. Bu bağlamda kilitsiz K serisi CPU'lar halihazırda satışa sunulurken, kilitli modellerin önümüzdeki aylarda vitrine çıkması bekleniyor. Son olarak bu modeller arasından Intel Core i5-14600, lansmandan önce Geekbench platformunda görüntülendi. Peki Intel, orta seviyede neler sunuyor? Gelin göz atalım...

Intel Core i5-14600 lansmandan önce test edildi

Bilmeyenler için Intel Core i5-14600, selefi i5-13600 ile benzer bir yapılandırmaya sahip olacak. İşlemci 20/24MB (L2/L3) ön bellek ve 65W TDP, 6 performans ve 8 verimlilik olmak üzere toplam 14 çekirdek ve 20 iş parçacığı sunuyor. Temel saat hızı 2,7GHz olarak belirlenirken, velocity boost ile 5,3GHz. Bu noktada yalnızca +200MHz saat hızı artışı ve ufak mimari gelişmeler söz konusu demek doğru olur.

Tam Boyutta Gör Geekbench testlerine göre Core i5-14600, tek çekirdekte 2.785, çok çekirdekli testlerde ise 16.110 puan alıyor. Ufak bir karşılaştırma yaptığımızda, bu skorların selefinden yüzde 15 ve yüzde 29 oranında daha yüksek olduğu belirtelim. Bunlar kayda değer kazanımlar ancak yalnızca +200 MHz'lik saat hızı artışını düşünürsek, fark gerçekten şaşırtıcı. Dolayısıyla nihai testleri beklememiz gerekebilir.

Ayrıca Geekbench'te listelenen tek model i5-14600 değil. Intel Core i5-14100 modeli de geçtiğimiz saatlerde Geekbench'te görünmeye başladı. i5 serisinin giriş modeli, platformda 2.509 ve 8.881 puan alıyor. Bu skorlar ise, selefinden sırasıyla yüzde 12 ve yüzde 23 oranında daha yüksek.

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14.Nesil Raptor Lake Refresh kiltli (K) işlemcilerin CES 2024 (9-12 Ocak) civarında satışa çıkması bekleniyor. Bu nedenle önümüzdeki haftalarda daha fazla bilginin paylaşılacağını düşünüyoruz. 14.nesil -K serisi işlemcilerin ise, raflarda yerini almaya başladığını hatırlatalım.

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Intel Core i5-14600 lansmandan önce test edildi! İşte sonuçlar