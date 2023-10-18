Intel rekor tazeledi: Core i9-14900K 9.1 GHz'e hız aşırtıldı

Core i9-14900K'dan yeni hız aşırtma rekoru
Bilmeyenler için geçtiğimiz yıl tanıtılan Core i9-13900K ve 13900KS, 8 GHz ve üzeri hızlara ulaşmayı başarmıştı. Bu noktada Raptor Lake Refresh'in selefi ile benzer işlem teknolojisine sahip olduğunu belirtelim. Ancak mimaride yapılan ufak değişimler ile daha yüksek saat hızları sunuluyor.
Ailenin amiral gemisi Intel Core i9-14900K ise, 125W (253W PL2) temel TDP, 8+16 konfigürasyonunda 16 çekirdek ve 32 iş parçacığına sahip. Ayrıca 36 MB'a kadar Akıllı Önbellek ve Thermal Velocity Boost ile 6,0 GHz'e kadar saat hızı sunuluyor. Dolayısıyla selefine kıyasla 200MHz'lik bir artış söz konusu.
9.1 GHz ve üzeri hızlara ulaşıyor
Böylece Intel Core i9-14900K, tek bir performans çekirdeğinde 9.043 MHz hıza ulaşmayı başardı. Üstelik bu rekorun, HWBot'ta güvence altına alındığını belirtelim. Ayrıca AMD FX 8370'in 8.7GHz'lik dünya rekoru, Raptor Lake'in ardından tekrar geride bırakılmış oldu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hurca parca veya komple araç alınır
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.