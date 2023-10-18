Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz saatlerde 14.Nesil Raptor Lake Refresh işlemcilerini duyuran Intel, yeni rekorların kapısını açmaya devam ediyor. Son olarak Intel’in en güçlü işlemcisi Core i9-14900K, gerçekleştirilen hız aşırtma denemelerinde dünya frekans rekoru kırdı. İşlemci, 9,1 GHz saat hızlarına ulaşıyor.

Core i9-14900K'dan yeni hız aşırtma rekoru

Bilmeyenler için geçtiğimiz yıl tanıtılan Core i9-13900K ve 13900KS, 8 GHz ve üzeri hızlara ulaşmayı başarmıştı. Bu noktada Raptor Lake Refresh'in selefi ile benzer işlem teknolojisine sahip olduğunu belirtelim. Ancak mimaride yapılan ufak değişimler ile daha yüksek saat hızları sunuluyor.

Ailenin amiral gemisi Intel Core i9-14900K ise, 125W (253W PL2) temel TDP, 8+16 konfigürasyonunda 16 çekirdek ve 32 iş parçacığına sahip. Ayrıca 36 MB'a kadar Akıllı Önbellek ve Thermal Velocity Boost ile 6,0 GHz'e kadar saat hızı sunuluyor. Dolayısıyla selefine kıyasla 200MHz'lik bir artış söz konusu.

9.1 GHz ve üzeri hızlara ulaşıyor

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz saatlerde ise İsveçli hız aşırtma uzmanı Elmor, sıvı helyum ve ROG Maximus Z790 Apex Encor ile yeni bir dünya rekoruna imza attı. Paylaşılan ekran görüntülerine göre, sıvı helyum ile gerçekleştirilen denemelerde HyperThreading devre dışıyken 8 Performans çekirdeğinin kullanıldığını görüyoruz.

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Böylece Intel Core i9-14900K, tek bir performans çekirdeğinde 9.043 MHz hıza ulaşmayı başardı. Üstelik bu rekorun, HWBot'ta güvence altına alındığını belirtelim. Ayrıca AMD FX 8370'in 8.7GHz'lik dünya rekoru, Raptor Lake'in ardından tekrar geride bırakılmış oldu.

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Intel rekor tazeledi: Core i9-14900K 9.1 GHz'e hız aşırtıldı!