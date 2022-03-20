Intel Core i9-12900KS'nin performansı ortaya çıktı: Ryzen 9 5950X'i geride bırakıyor

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Intel'in Alder Lake-S mimarisine sahip amiral gemisi i9-12900KS modelinden yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. AMD'nin yaklaşmakta olan Ryzen 7 5800X3D işlemcisi ile rekabet edecek yeni işlemcinin test örneğine ulaşan Seby9123 isimli bir Reddit kullanıcısı, ilk performans sonuçlarını paylaştı.

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Paylaşılan bilgilere göre Cinebench R23 üzerinde test edilen ve toplam 16 çekirdek, 24 izleğe sahip yeni işlemcinin iki performans çekirdeği maksimum 5.5 GHz turbo hıza, sekiz çekirdeğin tümü ise 5.2 GHz hıza ulaşabiliyor. Verimli çekirdek tarafında ise 4.0 GHz maksimum hıza ulaşan yeni işlemci, ana model 12900K'ya kıyasla 25W daha yüksek güç gereksinimine ihtiyaç duyuyor.

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Gerçekleştirilen testlerde 2162 tek çekirdek, 29164 çoklu çekirdek skoruna ulaşan i9-12900KS, tek çekirdek testinde ana modele 135, AMD Ryzen 9 5950X'e ise 494 puan, çoklu çekirdek performansında ise sırasıyla 1.580 ve 2.582 puan fark atmayı başardı.

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Intel Core i9-12900KS'den ilk performans sonuçları geldi