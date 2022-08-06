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    Intel Core i9-13900K, 5,79 GHz hızlarda görüntülendi: Ryzen 9 5950X'ten yüzde 54 daha hızlı

    Yeni nesil amiral gemisi Intel Core i9-13900K, Geekbench platformunda göründü. Testlerde 5,79 GHz'e kadar ulaşabilen yeni işlemci, Ryzen 9 5950X ile karşı karşıya geldi.
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    Intel Core i9-13900K, 5,79 GHz hızlarda görüntülendi
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    Intel 13.nesil Raptor Lake işlemcilerin çıkış tarihi yaklaşırken ailenin orta ve üst model çözümlerinden sızıntılar gelmeye devam ediyor. Serinin 24 çekirdek ve 32 iş parçacığı içeren amiral gemisi i9-13900K, geçtiğimiz hafta paylaşılan oyun testlerinin ardından şimdi de Geekbench’te göründü.

    Ryzen 9 5950X'ten yüzde 54'e kadar daha hızlı

    Paylaşılan görsellere baktığımızda, kıyaslama platformunda DDR5 bellek destekli ASRock Z690 anakart ile test edilen i9-13900K’nın, 5,52 GHz maksimum saat hızına sahip olduğu görülüyor. Ancak detaya inildiğinde 5,79 GHz kadar ulaşabilen yeni işlemci, testin büyük çoğunluğunda 5.7 GHz hızları korumayı başarıyor.

    Bununla birlikte tek çekirdekte 2212, çoklu çekirdekte ise 25497 puan elde eden i9-13900K, AMD'nin mevcut amiral gemisi Ryzen 9 5950X ile karşılaştırıldığında sırasıyla yüzde 32 ve yüzde 54 oranında daha yüksek bir performans sunuyor. Öte yandan yeni işlemcinin güç tüketim değerlerine yer verilmemesi sebebiyle, nihai sonuçları görmek için erken olduğunu söyleyebiliriz. 

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    Manchester City'den akıllı atkı

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    ccguven 2 gün önce

    Tktok dan aldıgımız haberlere göre bu işin arkasında bll geyts vaa.

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    Sonic.Storm 4 gün önce

    Nabız ölçen atkı. Büyük icat 😄

    B
    byomertaha 6 gün önce

    Çok güzel yaw

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