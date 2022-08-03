Temmuz ayı Steam donanım anketi paylaşıldı: Intel düşerken AMD yükseliyor

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Dünya çapında milyonlarca kullanıcıya ev sahipliği yapan Steam, Temmuz ayı Donanım ve Yazılım Anketi sonuçlarını paylaştı. Listede ekran kartı, işlemci ve işletim sistemlerinin kullanım oranları yer alıyor.

AMD tekrar yükselişe geçti

Ankete bakıldığında uzun süredir Intel’in pazar payını ele geçirmeyi sürdüren ancak haziran ayında bir düşüş yaşayan AMD, temmuz ayı itibari kullanım payını %33,73’e yükseltmeyi başardı. Öte yandan Intel, rakibinin %2,21 yükselişine kıyasla %68,47’den %66,26’lık bir kullanım payına geriledi.

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GPU tarafına geçersek, %76,19’luk bir oranla Nvidia’nın liderliği devam ediyor. Nvidia’yı takip eden ikinci isim %14,64 payla AMD olurken, Intel kullanıcıları %8,96’lık bir bölümü oluşturuyor. Bununla birlikte listenin ilk 5 sırasında GTX 1060, GTX 1650, GTX 1050Ti, RTX2060 ve RTX 3060 (mobil) ekran kartları yer alıyor. Temmuz ayında en çok tercih edilen modeller ise sırasıyla RTX 3060 (mobil) ve GTX 1050 Ti.

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Anketin işletim sistemi tarafında ise Windows kullanıcıları %97,03'lük devasa bir bölümü oluşturuyor. Bunlar arasından Windows 11 %0,11'lik bir düşüşle toplam %21,12 paya sahip olurken, Windows 10'un kullanıcı sayısı %1,91 artarak %73,17'ye yükseldi. Görünüşe göre birçok kullanıcı, Windows 11'in yeni olması ve zorlu sistem gereksinimleri karşısında Windows 10'u uzun bir süre daha tercih etmeye devam edecek.

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Temmuz ayı Steam donanım anketi paylaşıldı: AMD tekrar yükselişte