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    Anlık Bildirim

    Temmuz ayı Steam donanım anketi paylaşıldı: Intel düşerken AMD yükseliyor

    Steam kullanıcılarından elde edilen veriler ile oluşturulan Temmuz ayı Steam donanım anketi paylaşıldı. Haziran ayında Intel karşısında geri düşen AMD, tekrar yükselişe geçti.
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    Temmuz ayı Steam donanım anketi paylaşıldı: AMD tekrar yükselişte
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    Dünya çapında milyonlarca kullanıcıya ev sahipliği yapan Steam, Temmuz ayı Donanım ve Yazılım Anketi sonuçlarını paylaştı. Listede ekran kartı, işlemci ve işletim sistemlerinin kullanım oranları yer alıyor.

    AMD tekrar yükselişe geçti

    Ankete bakıldığında uzun süredir Intel’in pazar payını ele geçirmeyi sürdüren ancak haziran ayında bir düşüş yaşayan AMD, temmuz ayı itibari kullanım payını %33,73’e yükseltmeyi başardı. Öte yandan Intel, rakibinin %2,21 yükselişine kıyasla %68,47’den %66,26’lık bir kullanım payına geriledi.

    Temmuz ayı Steam donanım anketi paylaşıldı: AMD tekrar yükselişte
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    GPU tarafına geçersek, %76,19’luk bir oranla Nvidia’nın liderliği devam ediyor. Nvidia’yı takip eden ikinci isim %14,64 payla AMD olurken, Intel kullanıcıları %8,96’lık bir bölümü oluşturuyor. Bununla birlikte listenin ilk 5 sırasında GTX 1060, GTX 1650, GTX 1050Ti, RTX2060 ve RTX 3060 (mobil) ekran kartları yer alıyor. Temmuz ayında en çok tercih edilen modeller ise sırasıyla RTX 3060 (mobil) ve GTX 1050 Ti.

    Temmuz ayı Steam donanım anketi paylaşıldı: AMD tekrar yükselişte
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    Anketin işletim sistemi tarafında ise Windows kullanıcıları %97,03'lük devasa bir bölümü oluşturuyor. Bunlar arasından Windows 11  %0,11'lik bir düşüşle toplam %21,12 paya sahip olurken, Windows 10'un kullanıcı sayısı %1,91 artarak %73,17'ye yükseldi. Görünüşe göre birçok kullanıcı, Windows 11'in yeni olması ve zorlu sistem gereksinimleri karşısında Windows 10'u uzun bir süre daha tercih etmeye devam edecek.

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    Manchester City'den akıllı atkı

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    Sonic.Storm 1 gün önce

    Nabız ölçen atkı. Büyük icat 😄

    B
    byomertaha 3 gün önce

    Çok güzel yaw

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