Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz haftalarda 13.Nesil Alder Lake işlemcilerini tanıtan Intel, yeni rekorları da beraberinde getirecek gibi gözüküyor. Yarı iletken devi tarafından düzenlenen Intel Creator Challenge Finali sırasında yeni işlemci ailesinintepe modeli Core i9-13900K, 8.2 GHz'e hız aşırtıldı.

Alder Lake rekorunu geride bıraktı

Bilindiği üzere 12.Nesil Alder Lake ve 13.Nesil Raptor Lake mimarileri birbirleri ile aynı aynı işlem teknolojisini kullanıyor. Ancak Intel, mimaride gerçekleştirilen yenilikler ile, yeni nesil işlemcilerin daha yüksek frekanslar ve ince ayarlar sunmasını sağladı. Etkinlik sırasında hız aşırtmacı Allen 'Splave' Golibersuch, 24 çekirdekli amiral gemisi Core i9-13900K'yı sıvı nitrojen altında 8,2 GHz'e overclock etmeyi başardı.

Tam Boyutta Gör

Yeni amiral gemisinde gerçekleştirilen hız artışı ise tek çekirdekte elde edilirken, diğer çekirdekler 5,7GHz ila 6,3GHz arasında tutuldu. Bununla birlikte 8,2GHz'lik yeni frekans değeri ile i9-13900K, Lake i9-12900K'nin 7.6 GHz ve AMD Ryzen 9 7950X'in 7.2 GHz tek çekirdek rekorlarını geride bırakmayı başardı.

Intel Arc ekran kartlarının sistem gereksinimleri belli oldu 3 gün önce eklendi

Bu başarıya rağmen yeni nesil AMD ve Intel işlemcilerin, AMD FX 8370'in 8.7GHz'lik dünya rekoruna yetişemediğini söyleyebiliriz. Intel'in yeni amiral gemisi i9-13900K, 20 Ekim tarihinde 589 dolar fiyat etiketi ile kullanıcıların karşısına çıkacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

İşlemci Haberleri

Intel Core i9-13900K, 8.2GHz'e hız aşırtıldı!