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    Intel Core i9-13900K, 8.2GHz'e hız aşırtıldı!

    Intel Raptor Lake mimarisinin amiral gemisi modeli i9-13900K sıvı nitrojen yardımı ile 8.2GHz'ye hız aşırtıldı. Yeni işlemci, Alder Lake rekorunu geride bırakmayı başardı.
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    Intel Core i9-13900K, 8.2GHz'e hız aşırtıldı! Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz haftalarda 13.Nesil Alder Lake işlemcilerini tanıtan Intel, yeni rekorları da beraberinde getirecek gibi gözüküyor. Yarı iletken devi tarafından düzenlenen Intel Creator Challenge Finali sırasında yeni işlemci ailesinintepe modeli Core i9-13900K, 8.2 GHz'e hız aşırtıldı.

    Alder Lake rekorunu geride bıraktı

    Bilindiği üzere 12.Nesil Alder Lake ve 13.Nesil Raptor Lake mimarileri birbirleri ile aynı aynı işlem teknolojisini kullanıyor. Ancak Intel, mimaride gerçekleştirilen yenilikler ile, yeni nesil işlemcilerin daha yüksek frekanslar ve ince ayarlar sunmasını sağladı. Etkinlik sırasında hız aşırtmacı Allen 'Splave' Golibersuch, 24 çekirdekli amiral gemisi Core i9-13900K'yı sıvı nitrojen altında 8,2 GHz'e overclock etmeyi başardı.

    Intel Core i9-13900K, 8.2GHz'e hız aşırtıldı! Tam Boyutta Gör

    Yeni amiral gemisinde gerçekleştirilen hız artışı ise tek çekirdekte elde edilirken, diğer çekirdekler 5,7GHz ila 6,3GHz arasında tutuldu. Bununla birlikte 8,2GHz'lik yeni frekans değeri ile i9-13900K, Lake i9-12900K'nin 7.6 GHz ve AMD Ryzen 9 7950X'in 7.2 GHz tek çekirdek rekorlarını geride bırakmayı başardı.

    Bu başarıya rağmen yeni nesil AMD ve Intel işlemcilerin, AMD FX 8370'in 8.7GHz'lik dünya rekoruna yetişemediğini söyleyebiliriz. Intel'in yeni amiral gemisi i9-13900K, 20 Ekim tarihinde 589 dolar fiyat etiketi ile kullanıcıların karşısına çıkacak. 

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    Luis Figo’dan yer çekimsiz futbol

    E
    Emirhan1978 5 gün önce

    Metaverse nedir anlamak için oyun projelerine bakın derim. Hepsi yüksek arttırılmış gerçeklik sağlıyor. Özellikle metaVmars projesini sevdim. inceleyin derim.

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