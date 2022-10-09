Intel Core i9-13900K, 8.2GHz'e hız aşırtıldı!

Alder Lake rekorunu geride bıraktı
Bilindiği üzere 12.Nesil Alder Lake ve 13.Nesil Raptor Lake mimarileri birbirleri ile aynı aynı işlem teknolojisini kullanıyor. Ancak Intel, mimaride gerçekleştirilen yenilikler ile, yeni nesil işlemcilerin daha yüksek frekanslar ve ince ayarlar sunmasını sağladı. Etkinlik sırasında hız aşırtmacı Allen 'Splave' Golibersuch, 24 çekirdekli amiral gemisi Core i9-13900K'yı sıvı nitrojen altında 8,2 GHz'e overclock etmeyi başardı.
Yeni amiral gemisinde gerçekleştirilen hız artışı ise tek çekirdekte elde edilirken, diğer çekirdekler 5,7GHz ila 6,3GHz arasında tutuldu. Bununla birlikte 8,2GHz'lik yeni frekans değeri ile i9-13900K, Lake i9-12900K'nin 7.6 GHz ve AMD Ryzen 9 7950X'in 7.2 GHz tek çekirdek rekorlarını geride bırakmayı başardı.
Bu başarıya rağmen yeni nesil AMD ve Intel işlemcilerin, AMD FX 8370'in 8.7GHz'lik dünya rekoruna yetişemediğini söyleyebiliriz. Intel'in yeni amiral gemisi i9-13900K, 20 Ekim tarihinde 589 dolar fiyat etiketi ile kullanıcıların karşısına çıkacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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