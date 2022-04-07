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    Intel Core i9-12900KS benchmark rekorları kırıyor

    Intel Core i9-12900KS işlemcisi hız aşırtma listelerinde tepeye oynamaya başlarken benchmark skorlarında da pek çok yeni dünya rekoruna imza atmayı başardı.     
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    Intel Core i9-12900KS
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    Dünyanın en hızlı işlemcisi ve en iyi oyun işlemcisi olarak lanse edilen Intel Core i9-12900KS beklentileri boşa çıkarmıyor. İlk hız aşırtma rekorunu kıran işlemci benchmark testlerinde de rekor üstüne rekor kırıyor. 

    Intel Core i9-12900KS rekorlara doymuyor

    Intel Core i9-12900KS, 8 adet performans ve 8 adet verimlilik çekirdeği barındırıyor. Oyunlarda daha iyi performans için çekirdeklerin turbo frekanslarını optimize eden işlemci darboğaz yaşanmaması adına 30MB akıllı ön bellek barındırıyor. Isıl tasarım gücü ise 150W olarak gerçekleşiyor.

    Hız aşırtma rekorları ile ünlü TSAIK, Intel Core i9-12900KS işlemcisini LN2 soğutma kullanarak tek bir performans çekirdeği üzerinden 7.45GHz seviyesine hız aşırttı. Bu alanda rekor tüm çekirdekler ile 7.46GHz olarak Intel Core i9-12900K işlemcisine aitti. İlk günden bu rakamı yakalamış olması potansiyelini de ortaya koyuyor. 

    İki çekirdekte 5.5GHz, tüm çekirdeklerde 5.2GHz sınırına kadar çıkabilen Intel Core i9-12900KS işlemcisi Cinebench 2003 testinde 12777 puan alarak dünya rekoru kırdı. Cinebench-R23 tek çekirdekte 2820 puan ve Geekbench 4 çok çekirdekte 100675 puan alarak yine dünya rekoru kırdı. Kendinden bekleneni fazlasıyla veren Intel Core i9-12900KS işlemcisi önümüzdeki dönemde yeni optimizasyonlarla bu skorları daha da geliştirecektir. Firmann yeni nesil performans 
     

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    Yerli otomobil kendi pistine çıktı

    K
    koçari 2 saat önce

    Başlığı yanlış okudun bi daha oku

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