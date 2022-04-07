Intel Core i9-12900KS benchmark rekorları kırıyor

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Dünyanın en hızlı işlemcisi ve en iyi oyun işlemcisi olarak lanse edilen Intel Core i9-12900KS beklentileri boşa çıkarmıyor. İlk hız aşırtma rekorunu kıran işlemci benchmark testlerinde de rekor üstüne rekor kırıyor.

Intel Core i9-12900KS rekorlara doymuyor

Intel Core i9-12900KS, 8 adet performans ve 8 adet verimlilik çekirdeği barındırıyor. Oyunlarda daha iyi performans için çekirdeklerin turbo frekanslarını optimize eden işlemci darboğaz yaşanmaması adına 30MB akıllı ön bellek barındırıyor. Isıl tasarım gücü ise 150W olarak gerçekleşiyor.

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Hız aşırtma rekorları ile ünlü TSAIK, Intel Core i9-12900KS işlemcisini LN2 soğutma kullanarak tek bir performans çekirdeği üzerinden 7.45GHz seviyesine hız aşırttı. Bu alanda rekor tüm çekirdekler ile 7.46GHz olarak Intel Core i9-12900K işlemcisine aitti. İlk günden bu rakamı yakalamış olması potansiyelini de ortaya koyuyor.

İki çekirdekte 5.5GHz, tüm çekirdeklerde 5.2GHz sınırına kadar çıkabilen Intel Core i9-12900KS işlemcisi Cinebench 2003 testinde 12777 puan alarak dünya rekoru kırdı. Cinebench-R23 tek çekirdekte 2820 puan ve Geekbench 4 çok çekirdekte 100675 puan alarak yine dünya rekoru kırdı. Kendinden bekleneni fazlasıyla veren Intel Core i9-12900KS işlemcisi önümüzdeki dönemde yeni optimizasyonlarla bu skorları daha da geliştirecektir. Firmann yeni nesil performans



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Intel Core i9-12900KS yeni şampiyon