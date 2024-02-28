Intel'in en güçlüsü: Intel Core i9-14900KS'nin özellikleri ve çıkış tarihi netleşti

Intel Core i9-14900KS neler sunacak?
Paylaşılan sızıntıya göre Intel Core i9-14900KS, 8 Performans ve 16 verimlilik olmak üzere 24 çekirdek ve 32 iş parçacığına sahip olacak. Bu aşamada P çekirdekleri için belirtilen saat hızı 3,2GHz ve 6,2GHz. Bu, halefi olduğu i9-13900KS'den yalnızca 200MHz daha yüksek. Kaçıranlar için 12900KS'den 13900KS'ye geçişte, yalnızca 8P çekirdeğinin yanı sıra saat hızlarıda 500MHz artırılmıştı.
Core i9-14900KS'nin resmi performans rakamları halen paylaşılmadı. Perakende kanallarından alınan bilgiler ise, önümüzdeki iki hafta içerisinde piyasaya çıkacağını gösteriyor. Bildiğiniz gibi amiral gemisi GPU, serinin en hızlısı hem de pahalı modeli olacak. Bu noktada Core i9-14900K'dan yaklaşık yüzde 13 ila 13 daha yüksek, 713 dolardan başlayan fiyatlara sahip olacağı belirtildi.
Kaçıranlar için Raptor Lake Refresh işlemciler, daha yüksek çekirdek sayısı (belirli modeller), daha yüksek saat hızları ve daha hızlı DDR5 bellek desteği ile tanıtıldı. Bu noktada Intel 7 işlem düğümünü temel alan CPU'lar mevcut LGA 1700/1800 anakartlara olan desteğini sürdürüyor. Kısaca en büyük yükseltme saat hızları özelinde yapıldı diyebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.