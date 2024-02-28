Intel'in en güçlüsü: Intel Core i9-14900KS'nin özellikleri ve çıkış tarihi netleşti

Tam Boyutta Gör Intel'in 14.Nesil serisine ait yeni bir amiral gemisi işlemci üzerinde çalıştığı halihazırda doğrulanmıştı. Tahmin ettiğiniz üzere Core i9-14900KS olarak lanse edilecek bu model, lansman sırasında pas geçildi. Geçtiğimiz saatlerde ise Intel Core i9-14900KS'nin tüm özellikleri ve çıkış tarihi, Kanalı bir perakendeci tarafından doğrulandı. Gelin hep birlikte göz atalım.

Intel Core i9-14900KS neler sunacak?

Paylaşılan sızıntıya göre Intel Core i9-14900KS, 8 Performans ve 16 verimlilik olmak üzere 24 çekirdek ve 32 iş parçacığına sahip olacak. Bu aşamada P çekirdekleri için belirtilen saat hızı 3,2GHz ve 6,2GHz. Bu, halefi olduğu i9-13900KS'den yalnızca 200MHz daha yüksek. Kaçıranlar için 12900KS'den 13900KS'ye geçişte, yalnızca 8P çekirdeğinin yanı sıra saat hızlarıda 500MHz artırılmıştı.

Tam Boyutta Gör Intel Core i9-14900KS, sırasıyla 32MB L2 ve 36MB L3 önbellek kapasitesine ve Intel UHD 770 GPU'ya sahip olacak. Ayrıca tüm Raptor Lake Refresh işlemcilerde olduğu gibi DDR5 destekli LGA 1700 platformu ile destekleniyor. CPU'nun TDP değeri ise 150W. Ancak güç sınırları kaldırıldığında, bunun 409W'a kadar ulaştığını görmüştük

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Core i9-14900KS'nin resmi performans rakamları halen paylaşılmadı. Perakende kanallarından alınan bilgiler ise, önümüzdeki iki hafta içerisinde piyasaya çıkacağını gösteriyor. Bildiğiniz gibi amiral gemisi GPU, serinin en hızlısı hem de pahalı modeli olacak. Bu noktada Core i9-14900K'dan yaklaşık yüzde 13 ila 13 daha yüksek, 713 dolardan başlayan fiyatlara sahip olacağı belirtildi.

Kaçıranlar için Raptor Lake Refresh işlemciler, daha yüksek çekirdek sayısı (belirli modeller), daha yüksek saat hızları ve daha hızlı DDR5 bellek desteği ile tanıtıldı. Bu noktada Intel 7 işlem düğümünü temel alan CPU'lar mevcut LGA 1700/1800 anakartlara olan desteğini sürdürüyor. Kısaca en büyük yükseltme saat hızları özelinde yapıldı diyebiliriz.

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Intel Core i9-14900KS'nin özellikleri ve çıkış tarihi netleşti!