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    Intel'in en güçlüsü: Intel Core i9-14900KS'nin özellikleri ve çıkış tarihi netleşti

    Intel'in yeni amiral gemisi işlemcisi Intel Core i9-14900KS'nin özellikleri ve çıkış tarihi ortaya çıktı. Raptor Lake Refresh'in üst seviye modeli, çok yakında geliyor.
    Intel Core i9-14900KS'nin özellikleri ve çıkış tarihi netleşti! Tam Boyutta Gör
    Intel'in 14.Nesil serisine ait yeni bir amiral gemisi işlemci üzerinde çalıştığı halihazırda doğrulanmıştı. Tahmin ettiğiniz üzere Core i9-14900KS olarak lanse edilecek bu model, lansman sırasında pas geçildi. Geçtiğimiz saatlerde ise Intel Core i9-14900KS'nin tüm özellikleri ve çıkış tarihi, Kanalı bir perakendeci tarafından doğrulandı. Gelin hep birlikte göz atalım.

    Intel Core i9-14900KS neler sunacak?

    Paylaşılan sızıntıya göre Intel Core i9-14900KS, 8 Performans ve 16 verimlilik olmak üzere 24 çekirdek ve 32 iş parçacığına sahip olacak. Bu aşamada P çekirdekleri için belirtilen saat hızı 3,2GHz ve 6,2GHz. Bu, halefi olduğu i9-13900KS'den yalnızca 200MHz daha yüksek. Kaçıranlar için 12900KS'den 13900KS'ye geçişte, yalnızca 8P çekirdeğinin yanı sıra saat hızlarıda 500MHz artırılmıştı. 

    Intel Core i9-14900KS'nin özellikleri ve çıkış tarihi netleşti! Tam Boyutta Gör
    Intel Core i9-14900KS, sırasıyla 32MB L2 ve 36MB L3 önbellek kapasitesine ve Intel UHD 770 GPU'ya sahip olacak. Ayrıca tüm Raptor Lake Refresh işlemcilerde olduğu gibi DDR5 destekli LGA 1700 platformu ile destekleniyor. CPU'nun TDP değeri ise 150W. Ancak güç sınırları kaldırıldığında, bunun 409W'a kadar ulaştığını görmüştük

    Core i9-14900KS'nin resmi performans rakamları halen paylaşılmadı. Perakende kanallarından alınan bilgiler ise, önümüzdeki iki hafta içerisinde piyasaya çıkacağını gösteriyor. Bildiğiniz gibi amiral gemisi GPU, serinin en hızlısı hem de pahalı modeli olacak. Bu noktada Core i9-14900K'dan yaklaşık yüzde 13 ila 13 daha yüksek, 713 dolardan başlayan fiyatlara sahip olacağı belirtildi.

    Kaçıranlar için Raptor Lake Refresh işlemciler, daha yüksek çekirdek sayısı (belirli modeller), daha yüksek saat hızları ve daha hızlı DDR5 bellek desteği ile tanıtıldı. Bu noktada Intel 7 işlem düğümünü temel alan CPU'lar mevcut LGA 1700/1800 anakartlara olan desteğini sürdürüyor. Kısaca en büyük yükseltme saat hızları özelinde yapıldı diyebiliriz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Dr. X 1 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 3 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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