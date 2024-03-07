Tam Boyutta Gör Intel'in amiral gemisi işlemcisi Core i9-14900KS, uzun bir bekleyişin ardından vitrine çıkmaya hazırlanıyor. Bildiğiniz gibi daha önce yeni CPU'nun fiyatı ve özelliklerinden sizlere bahsetmiştik. Bu doğrultuda 13900KS'nin halefi olacak işlemcinin çıkış tarihi de netleşmeye başladı.

Core i9-14900KS 14 Mart'ta geliyor

Kaçıranlar için Intel Core i9-14900KS, 8-P ve 16-E olmak üzere toplam 24 çekirdeğe sahip olacak. Ayrıca amiral gemisi model, selefinde bulunan 150W TDP'yi korurken, ek 25W güç ile 6,2GHz saat hızlarına ulaşacak. Videodardz'dan gelen son bilgiler ise, Core i9-14900KS'nin 14 Mart tarihinde vitrine çıkacağını gösteriyor.

Hatırlayanlar olacaktır, amiral gemisi CPU'nun bir süredir 765 dolar fiyat etiketine sahip olacağı söyleniyor. Ufak bir kıyaslama yaparsak, daha önceki Core i9 13900KS'nin 699 dolar, 12900KS'nin ise 739 dolardan satışa çıktığını hatırlatalım.

Intel 400 milyon dolarlık devrimsel makinenin kurulumunu paylaştı 2 gün önce eklendi

Intel Core i9-14900KS'ye dönecek olursak, sırasıyla 32MB L2 ve 36MB L3 önbellek kapasitesine ve Intel UHD 770 GPU'ya sahip olacak. Ayrıca tüm Raptor Lake Refresh işlemcilerde olduğu gibi DDR5 destekli LGA 1700 platformu ile destekleniyor. CPU'nun TDP değeri ise 150W. Ancak güç sınırları kaldırıldığında, bunun 409W'a kadar ulaştığını görmüştük

Intel Core i9-14900KS'nin nasıl bir performans sunacağı ise halen netleşmedi. Ancak halihazırda mevcut olan 14900K'nın uzmanlar tarafından 9,1 GHz'e kadar hız aşırtıldığını hatırlatalım.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

İşlemci Haberleri

Intel Core i9-14900KS için tarih verildi: Tüm bildiklerimiz