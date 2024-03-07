Intel Core i9-14900KS için tarih verildi: Tüm bildiklerimiz

Core i9-14900KS 14 Mart'ta geliyor
Kaçıranlar için Intel Core i9-14900KS, 8-P ve 16-E olmak üzere toplam 24 çekirdeğe sahip olacak. Ayrıca amiral gemisi model, selefinde bulunan 150W TDP'yi korurken, ek 25W güç ile 6,2GHz saat hızlarına ulaşacak. Videodardz'dan gelen son bilgiler ise, Core i9-14900KS'nin 14 Mart tarihinde vitrine çıkacağını gösteriyor.
Hatırlayanlar olacaktır, amiral gemisi CPU'nun bir süredir 765 dolar fiyat etiketine sahip olacağı söyleniyor. Ufak bir kıyaslama yaparsak, daha önceki Core i9 13900KS'nin 699 dolar, 12900KS'nin ise 739 dolardan satışa çıktığını hatırlatalım.
Intel Core i9-14900KS'ye dönecek olursak, sırasıyla 32MB L2 ve 36MB L3 önbellek kapasitesine ve Intel UHD 770 GPU'ya sahip olacak. Ayrıca tüm Raptor Lake Refresh işlemcilerde olduğu gibi DDR5 destekli LGA 1700 platformu ile destekleniyor. CPU'nun TDP değeri ise 150W. Ancak güç sınırları kaldırıldığında, bunun 409W'a kadar ulaştığını görmüştük
Intel Core i9-14900KS'nin nasıl bir performans sunacağı ise halen netleşmedi. Ancak halihazırda mevcut olan 14900K'nın uzmanlar tarafından 9,1 GHz'e kadar hız aşırtıldığını hatırlatalım.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.