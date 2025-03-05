Intel Core Ultra 300 "Panther Lake" işlemciler gecikecek

Intel Panther Lake işlemciler gecikecek
Kaçıranlar için Intel'in 18A üretim süreci, firmanın kendisi için üreteceği ilk çipler arasında yer alıyor. Ancak gelen bilgilere göre Intel, üretimde beklenen verimlilik seviyesine halen ulaşabilmiş değil. Hatta iç raporlar, 18A sürecindeki verim oranlarının %20-30 seviyesinde kaldığını gösteriyor. Bu da seri üretime geçişin ertelenmesine neden olabilir. Analist Ming-Chi Kuo ise, en erken tarihin 2026 olacağını söylüyor.
Kısaca 2025'in üçüncü çeyreğinde herhangi bir iyileşme görülmemesi halinde, Panther Lake işlemciler için kitlesel üretime geçiş mümkün olmayacak. Bu da şirketin mevcut nesil Arrow Lake işlemcilerine daha uzun süre güvenmek zorunda kalacağı anlamına geliyor.
Intel'in henüz Panther Lake işlemcileriyle ilgili teknik detayları doğrulamadığını belirtmek gerekiyor. Ancak önceki sızıntılar, yeni serinin 5. nesil NPU, geliştirilmiş P-Core ve E-Core tasarımı, Xe3 mimarili entegre grafik birimi ve daha fazla PCIe 5.0 hattı gibi yeniliklerle geleceğini işaret ediyordu. Şirketin gelecek dönemde nasıl bir strateji izleyeceğini ise bekleyip görmemiz gerekecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İzlerken gu-rur-lan-dım...
en son alacağım marka guncelleme yok ve telefon arada donuyor tecno spark 9 pro almıştım