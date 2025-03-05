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    Intel Core Ultra 300 "Panther Lake" işlemciler gecikecek

    Intel Core Ultra 200 “Arrow Lake” mobil işlemcilerinin doğrudan halefi olan Panther Lake ailesi için hazırlıklar sürüyor. Ancak yeni işlemciler 2026 yılına sarkabilir. İşte nedeni
    Intel Core Ultra 300 'Panther Lake' işlemciler gecikecek Tam Boyutta Gör
    Intel'in merakla beklenen Panther Lake mimarisine sahip Core Ultra 300 serisi işlemcileri için yeni bilgiler ortaya çıktı. Daha önce Intel'in 18A sürecini kullanarak bu işlemcileri 2025'in ikinci yarısında piyasaya sürmeyi planladığı belirtilmişti. Ancak son raporlar, üretim sürecindeki verimlilik sorunları nedeniyle bu tarihlerin ileriye kaydırıldığını öne sürüyor. 

    Intel Panther Lake işlemciler gecikecek

    Kaçıranlar için Intel'in 18A üretim süreci, firmanın kendisi için üreteceği ilk çipler arasında yer alıyor. Ancak gelen bilgilere göre Intel, üretimde beklenen verimlilik seviyesine halen ulaşabilmiş değil. Hatta iç raporlar, 18A sürecindeki verim oranlarının %20-30 seviyesinde kaldığını gösteriyor. Bu da seri üretime geçişin ertelenmesine neden olabilir. Analist Ming-Chi Kuo ise, en erken tarihin 2026 olacağını söylüyor. 

    Kısaca 2025'in üçüncü çeyreğinde herhangi bir iyileşme görülmemesi halinde, Panther Lake işlemciler için kitlesel üretime geçiş mümkün olmayacak. Bu da şirketin mevcut nesil Arrow Lake işlemcilerine daha uzun süre güvenmek zorunda kalacağı anlamına geliyor. 

    Intel'in henüz Panther Lake işlemcileriyle ilgili teknik detayları doğrulamadığını belirtmek gerekiyor. Ancak önceki sızıntılar, yeni serinin 5. nesil NPU, geliştirilmiş P-Core ve E-Core tasarımı, Xe3 mimarili entegre grafik birimi ve daha fazla PCIe 5.0 hattı gibi yeniliklerle geleceğini işaret ediyordu. Şirketin gelecek dönemde nasıl bir strateji izleyeceğini ise bekleyip görmemiz gerekecek.

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    Bayraktar KIZILELMA, 53 dakika havada kaldı

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    turkelvis 2 saat önce

    İzlerken gu-rur-lan-dım...

    X
    XingO 5 saat önce

    en son alacağım marka guncelleme yok ve telefon arada donuyor tecno spark 9 pro almıştım

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