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Tam Boyutta Gör Intel'in merakla beklenen Panther Lake mimarisine sahip Core Ultra 300 serisi işlemcileri için yeni bilgiler ortaya çıktı. Daha önce Intel'in 18A sürecini kullanarak bu işlemcileri 2025'in ikinci yarısında piyasaya sürmeyi planladığı belirtilmişti. Ancak son raporlar, üretim sürecindeki verimlilik sorunları nedeniyle bu tarihlerin ileriye kaydırıldığını öne sürüyor.

Intel Panther Lake işlemciler gecikecek

Kaçıranlar için Intel'in 18A üretim süreci, firmanın kendisi için üreteceği ilk çipler arasında yer alıyor. Ancak gelen bilgilere göre Intel, üretimde beklenen verimlilik seviyesine halen ulaşabilmiş değil. Hatta iç raporlar, 18A sürecindeki verim oranlarının %20-30 seviyesinde kaldığını gösteriyor. Bu da seri üretime geçişin ertelenmesine neden olabilir. Analist Ming-Chi Kuo ise, en erken tarihin 2026 olacağını söylüyor.

Kısaca 2025'in üçüncü çeyreğinde herhangi bir iyileşme görülmemesi halinde, Panther Lake işlemciler için kitlesel üretime geçiş mümkün olmayacak. Bu da şirketin mevcut nesil Arrow Lake işlemcilerine daha uzun süre güvenmek zorunda kalacağı anlamına geliyor.

Nvidia ve Broadcom, Intel’in 18A sürecini test ediyor 2 gün önce eklendi

Intel'in henüz Panther Lake işlemcileriyle ilgili teknik detayları doğrulamadığını belirtmek gerekiyor. Ancak önceki sızıntılar, yeni serinin 5. nesil NPU, geliştirilmiş P-Core ve E-Core tasarımı, Xe3 mimarili entegre grafik birimi ve daha fazla PCIe 5.0 hattı gibi yeniliklerle geleceğini işaret ediyordu. Şirketin gelecek dönemde nasıl bir strateji izleyeceğini ise bekleyip görmemiz gerekecek.

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Intel Core Ultra 300 "Panther Lake" işlemciler gecikecek