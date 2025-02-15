Intel Core Ultra 300 ''Panther Lake'' işlemcilerin detayları sızdırıldı

Seriye ait üç farklı yapılandırma ortaya çıktı
Paylaşılan sızıntıya göre Intel, Panther Lake-H serisinde üç farklı yapılandırma kullanmayı planlıyor. Buna göre en üst segment model 4P+8E+4Xe3 kombinasyonuna sahipken, daha yüksek grafik performansı sunan bir başka varyant 4P+8E+12Xe3 konfigürasyonuyla geliyor. Dizüstü bilgisayarlar için optimize edilen Ultra 300U modeli ise 4P+0E+4Xe3 çekirdek düzenini kullanıyor olacak.
Panther Lake-H (4P+8E+4Xe3) – Core Ultra 300H?
- Temel (PL1): 25W
- Performans (PL2): 64W
Panther Lake-H (4P+8E+12Xe3) – Core Ultra 300H?
- Temel (PL1): 25W
- Performans (PL2): 55W
Panther Lake-H (4P+0E+4Xe3) – Core Ultra 300U?
- Temel (PL1): 15W
- Performans (PL2): 44W
Güç tüketimi tarafında, işlemciler için iki farklı limit belirlenmiş durumda. PL1 (TDP olarak da biliniyor) değeri temel güç tüketimini, PL2 ise maksimum turbo gücünü ifade ediyor. Üst seviye Panther Lake-H modellerinde PL1 değeri 25W, PL2 değeri ise 64W seviyesinde. Ultra 300U modeli ise 15W PL1 ve 55W PL2 ile daha düşük güç tüketimi sunuyor.
Intel, Panther Lake serisinin teknik detaylarını henüz doğrulamadı. Daha önceki sızıntılar ise 5.nesil NPU, gelişmiş P-Core ve E-Core tasarımı, Xe3 mimarili entegre grafik birimi ve daha fazla PCIe 5.0 hattına işaret ediyor. Bu arada halihazırda mevcut olan Intel 200H serisi işlemcilerin yaklaşmakta olan RTX 50 serisi mobil GPU’larıyla birlikte piyasaya çıkacağını hatırlatalım. Dolayısıyla Panther Lake tabanlı Core Ultra 300H modelleri için bir süre daha bekleyiş sürecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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