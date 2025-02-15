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    Intel Core Ultra 300 ''Panther Lake'' işlemcilerin detayları sızdırıldı

    Intel Core Ultra 200 “Arrow Lake” mobil işlemcilerinin doğrudan halefi olan Panther Lake ailesi için hazırlıklar sürüyor. Son olarak seriye ait bazı yeni bilgiler ortaya çıktı.
    Intel Core Ultra 300 'Panther Lake' işlemcilerin detayları sızdı Tam Boyutta Gör
    Intel Panther Lake mimarisine sahip Core Ultra 300 işlemciler için geri sayım resmen başladı. Hatırlayanlar olacaktır, yeni mimarinin Intel 18A süreci için ilk niteliğinde olacağından sizlere bahsetmiştik. Yani Intel, 18A sürecinde ilk olarak kendisi için üretim yapacak ve ürünlerin yıl içinde raflarda olması bekleniyor. Geçtiğimiz saatlerde ise Panther Lake işlemcilerin güç tüketimi ve varyantları hakkında önemli bilgiler paylaşıldı.

    Seriye ait üç farklı yapılandırma ortaya çıktı

    Paylaşılan sızıntıya göre Intel, Panther Lake-H serisinde üç farklı yapılandırma kullanmayı planlıyor. Buna göre en üst segment model 4P+8E+4Xe3 kombinasyonuna sahipken, daha yüksek grafik performansı sunan bir başka varyant 4P+8E+12Xe3 konfigürasyonuyla geliyor. Dizüstü bilgisayarlar için optimize edilen Ultra 300U modeli ise 4P+0E+4Xe3 çekirdek düzenini kullanıyor olacak.

    Panther Lake-H (4P+8E+4Xe3) – Core Ultra 300H?

    • Temel (PL1): 25W
    • Performans (PL2): 64W

    Panther Lake-H (4P+8E+12Xe3) – Core Ultra 300H?

    • Temel (PL1): 25W
    • Performans (PL2): 55W

    Panther Lake-H (4P+0E+4Xe3) – Core Ultra 300U?

    • Temel (PL1): 15W
    • Performans (PL2): 44W

    Güç tüketimi tarafında, işlemciler için iki farklı limit belirlenmiş durumda. PL1 (TDP olarak da biliniyor) değeri temel güç tüketimini, PL2 ise maksimum turbo gücünü ifade ediyor. Üst seviye Panther Lake-H modellerinde PL1 değeri 25W, PL2 değeri ise 64W seviyesinde. Ultra 300U modeli ise 15W PL1 ve 55W PL2 ile daha düşük güç tüketimi sunuyor.

    Intel, Panther Lake serisinin teknik detaylarını henüz doğrulamadı. Daha önceki sızıntılar ise 5.nesil NPU, gelişmiş P-Core ve E-Core tasarımı, Xe3 mimarili entegre grafik birimi ve daha fazla PCIe 5.0 hattına işaret ediyor. Bu arada halihazırda mevcut olan Intel 200H serisi işlemcilerin yaklaşmakta olan RTX 50 serisi mobil GPU’larıyla birlikte piyasaya çıkacağını hatırlatalım. Dolayısıyla Panther Lake tabanlı Core Ultra 300H modelleri için bir süre daha bekleyiş sürecek.

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    GÖKBEY, kutup soğuklarına meydan okudu

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    Rindaman 1 gün önce

    sağ köşede download tıkladım oynuyor şimdi.

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    selamivural 1 gün önce

    Bu dosya oynatılamıyor diyor, videoya tıklayınca!

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