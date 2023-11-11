Intel Core Ultra 5 işlemcilerden ilk sonuçlar sızdı: Neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör Yarı iletken sektörünün önde gelen isimlerinden Intel, 1. Nesil Core Ultra "Meteor Lake" işlemciler için hazırlıklarını tamamlamak üzere. Bildiğiniz gibi mobil tarafı yani dizüstü bilgisayarları hedefleyecek modeller bir süredir gündemde. Son olarak düşük güçlü Intel Core Ultra 5 ''U'' serisinden ilk sonuçlar paylaşıldı. Core Ultra 5 135U, Geekbench'te test edildi.

Core Ultra 5 135U test edildi

Kaçıranlar için 1. Nesil Core Ultra "Meteor Lake" işlemciler, Intel'in son yıllardaki en büyük atılımlarından biri niteliğinde. Bu bağlamda 14 Aralık'ta piyasaya sürülecek CPU'lar, yeni EUV özellikli Intel 4 (7nm) fabrikasyon süreci, Foveros 3D paketleme teknolojisi, hibrit tasarım ve nöral işlem birimi (NPU) ile geliyor.

Tam Boyutta Gör Sızdırılan listeye göre Core Ultra 5 135U, 2 adet P-Çekirdek (Redwood Cove), 8 adet E-Çekirdek (Crestmonth) ve 2 adet düşük güçlü E-Çekirdek (Crestmont) olmak üzere 12 çekirdekli bir konfigürasyona sahip. Ayrıca 9-15W TDP, 2,10GHz temel, 4,4GHz maksimum saat hızı ve 12MB L3 ön bellek kapasitesi sunuyor.

Sonuçlara gelirsek, işlemcinin tek çekirdekte 2.174 puan, çok çekirdek testlerinde ise 9.396 puan aldığını görüyoruz. Ufak bir kıyaslama yaptığımızda, skorların tek çekirdekte Ryzen 9 6900HX, çoklu çekirdekte ise Core i5-13500H ile eşleştiğini belirtelim. Tabii ki bu sonuçların erken mühendislik örneklerinden alındığını unutmamak gerek. Ancak 9-15W'lık bir yapılandırma için kayda değer bir performans elde edilmiş.

Intel Core Ultra Meteor Lake işlemciler tanıtıldı: İşte detaylar 1 ay önce eklendi

Intel Core Ultra 5 135U hakkında bildiklerimiz şu an için bunlarla sınırlı. Ancak önümüzdeki günlerde daha fazla ayrıntının paylaşılacağını düşünüyoruz. Bu nedenle bizlerle kalmayı unutmayın.

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Intel Core Ultra 5 işlemcilerden ilk sonuçlar sızdı!