Intel Core Ultra 5 işlemcilerden ilk sonuçlar sızdı: Neler sunuyor?

Core Ultra 5 135U test edildi
Kaçıranlar için 1. Nesil Core Ultra "Meteor Lake" işlemciler, Intel'in son yıllardaki en büyük atılımlarından biri niteliğinde. Bu bağlamda 14 Aralık'ta piyasaya sürülecek CPU'lar, yeni EUV özellikli Intel 4 (7nm) fabrikasyon süreci, Foveros 3D paketleme teknolojisi, hibrit tasarım ve nöral işlem birimi (NPU) ile geliyor.
Sonuçlara gelirsek, işlemcinin tek çekirdekte 2.174 puan, çok çekirdek testlerinde ise 9.396 puan aldığını görüyoruz. Ufak bir kıyaslama yaptığımızda, skorların tek çekirdekte Ryzen 9 6900HX, çoklu çekirdekte ise Core i5-13500H ile eşleştiğini belirtelim. Tabii ki bu sonuçların erken mühendislik örneklerinden alındığını unutmamak gerek. Ancak 9-15W'lık bir yapılandırma için kayda değer bir performans elde edilmiş.
Intel Core Ultra 5 135U hakkında bildiklerimiz şu an için bunlarla sınırlı. Ancak önümüzdeki günlerde daha fazla ayrıntının paylaşılacağını düşünüyoruz. Bu nedenle bizlerle kalmayı unutmayın.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.