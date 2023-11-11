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    Intel Core Ultra 5 işlemcilerden ilk sonuçlar sızdı: Neler sunuyor?

    Önümüzdeki haftalarda satışa sunulacak Intel Core Ultra “Meteor Lake” işlemciler, kıyaslama platformlarında görünmeye başladı. ''U'' serisine dahil olacak Core Ultra 5 135U, Geekbench'te test edildi.
    Intel Core Ultra 5 işlemcilerden ilk sonuçlar sızdı! Tam Boyutta Gör
    Yarı iletken sektörünün önde gelen isimlerinden Intel, 1. Nesil Core Ultra "Meteor Lake" işlemciler için hazırlıklarını tamamlamak üzere. Bildiğiniz gibi mobil tarafı yani dizüstü bilgisayarları hedefleyecek modeller bir süredir gündemde. Son olarak düşük güçlü Intel Core Ultra 5 ''U'' serisinden ilk sonuçlar paylaşıldı. Core Ultra 5 135U, Geekbench'te test edildi.

    Core Ultra 5 135U test edildi

    Kaçıranlar için 1. Nesil Core Ultra "Meteor Lake" işlemciler, Intel'in son yıllardaki en büyük atılımlarından biri niteliğinde. Bu bağlamda 14 Aralık'ta piyasaya sürülecek CPU'lar, yeni EUV özellikli Intel 4 (7nm) fabrikasyon süreci, Foveros 3D paketleme teknolojisi, hibrit tasarım ve nöral işlem birimi (NPU) ile geliyor.

    Intel Core Ultra 5 işlemcilerden ilk sonuçlar sızdı! Tam Boyutta Gör
    Sızdırılan listeye göre Core Ultra 5 135U, 2 adet P-Çekirdek (Redwood Cove), 8 adet E-Çekirdek (Crestmonth) ve 2 adet düşük güçlü E-Çekirdek (Crestmont) olmak üzere 12 çekirdekli bir konfigürasyona sahip. Ayrıca 9-15W TDP, 2,10GHz temel, 4,4GHz maksimum saat hızı ve 12MB L3 ön bellek kapasitesi sunuyor.

    Sonuçlara gelirsek, işlemcinin tek çekirdekte 2.174 puan, çok çekirdek testlerinde ise 9.396 puan aldığını görüyoruz. Ufak bir kıyaslama yaptığımızda, skorların tek çekirdekte Ryzen 9 6900HX, çoklu çekirdekte ise Core i5-13500H ile eşleştiğini belirtelim. Tabii ki bu sonuçların erken mühendislik örneklerinden alındığını unutmamak gerek. Ancak 9-15W'lık bir yapılandırma için kayda değer bir performans elde edilmiş.

    Intel Core Ultra 5 135U hakkında bildiklerimiz şu an için bunlarla sınırlı. Ancak önümüzdeki günlerde daha fazla ayrıntının paylaşılacağını düşünüyoruz. Bu nedenle bizlerle kalmayı unutmayın. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 1 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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