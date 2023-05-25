Tam Boyutta Gör Hatırlayacağınız üzere Intel'in Core i3, Core i5, Core i7 ve Core i9 adlandırma şemasını terk edebileceğinden sizlere bahsetmiştik. Öyle ki CPU devi, Meteor Lake işlemciler ile birlikte marka değişikliği planlarını doğruladı. Şimdi PugetBench platformunda 'Ultra' markalı başka bir Meteor Lake modeli daha görüntülendi.

Yeni bir ''Core Ultra 7'' modeli ortaya çıktı

Geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkan raporda, Intel’in Core Ultra 5 1003H adlı yeni bir model üzerinde çalıştığını görmüştük. PugetBench platformunda görüntülenen bir diğer CPU ise Intel Core Ultra 7 1003H oldu. Geçmişte belirttiğimiz gibi, Core Ultra 5 gibi bir isimlendirme oldukça çelişkili görünüyor. Nitekim i5 sınıfı günümüzde orta seviye segmenti olarak lanse ediliyor ve kullanıcılarda kafa karışıklığı oluşturabilir.

Ürün adı değişikliğinin henüz hangi platformlar için geçerli olacağı netleşmedi. Öte yandan Intel'in Apple M serisine benzer bir isimlendirme şemasına da yöneldiğini görebiliriz. Örneğin, Core Ultra 5, Core Max 5, Core Plus 5 gibi. Ancak tüm bunları doğrulamak için bir süre daha beklememiz gerektiğini belirtelim.

Intel duyurdu: Meteor Lake yapay zeka desteğine kavuşuyor! 1 gün önce eklendi

Bildiğiniz üzere CPU devi, yaklaşan Meteor Lake işlemcilerin yapay zeka hızlandırması için özel bir VPU'ya sahip olacağını duyurdu. Dolayısıyla Ultra markası farklı bir amaca da hizmet edebilir.

Geçmiş sızıntılara göre Intel Core Mobile H-serisi marka değişikliği ise şu şekilde olacak:

Core i9 1XX00H → Core (Ultra) 9 1X0XH

Core i7 1XX00H → Core (Ultra) 7 1X0XH

Core i5 1XX00H → Core (Ultra) 5 1X0XH

Core i3 1XX00H → Core (Ultra) 3 1X0XH

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Intel ''Core ultra 7'' işlemciler ufukta göründü