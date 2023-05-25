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    Anlık Bildirim

    Intel ''Core Ultra 7'' işlemciler ufukta göründü

    Intel uzun bir süredir karşımıza çıkan Core ''i'' isim şemasını rafa kaldırmaya hazırlanıyor olabilir. Bugün yeni bir Core Ultra 7 modeli PugetBench platformunda görüntülendi.
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    Intel ''Core ultra 7'' işlemciler ufukta göründü Tam Boyutta Gör
    Hatırlayacağınız üzere Intel'in Core i3, Core i5, Core i7 ve Core i9 adlandırma şemasını terk edebileceğinden sizlere bahsetmiştik. Öyle ki CPU devi, Meteor Lake işlemciler ile birlikte marka değişikliği planlarını doğruladı. Şimdi PugetBench platformunda 'Ultra' markalı başka bir Meteor Lake modeli daha görüntülendi. 

    Yeni bir ''Core Ultra 7'' modeli ortaya çıktı

    Geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkan raporda, Intel’in Core Ultra 5 1003H adlı yeni bir model üzerinde çalıştığını görmüştük. PugetBench platformunda görüntülenen bir diğer CPU ise Intel Core Ultra 7 1003H oldu. Geçmişte belirttiğimiz gibi, Core Ultra 5 gibi bir isimlendirme oldukça çelişkili görünüyor. Nitekim i5 sınıfı günümüzde orta seviye segmenti olarak lanse ediliyor ve kullanıcılarda kafa karışıklığı oluşturabilir.

    Ürün adı değişikliğinin henüz hangi platformlar için geçerli olacağı netleşmedi. Öte yandan Intel'in Apple M serisine benzer bir isimlendirme şemasına da yöneldiğini görebiliriz. Örneğin, Core Ultra 5, Core Max 5, Core Plus 5 gibi. Ancak tüm bunları doğrulamak için bir süre daha beklememiz gerektiğini belirtelim.

    Bildiğiniz üzere CPU devi, yaklaşan Meteor Lake işlemcilerin yapay zeka hızlandırması için özel bir VPU'ya sahip olacağını duyurdu. Dolayısıyla Ultra markası farklı bir amaca da hizmet edebilir. 

    Geçmiş sızıntılara göre Intel Core Mobile H-serisi marka değişikliği ise şu şekilde olacak:

    • Core i9 1XX00H → Core (Ultra) 9 1X0XH
    • Core i7 1XX00H → Core (Ultra) 7 1X0XH
    • Core i5 1XX00H → Core (Ultra) 5 1X0XH
    • Core i3 1XX00H → Core (Ultra) 3 1X0XH
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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

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    EvMüdüresiii 1 gün önce

    Çok eskilerden simülasyon olarak videolarda görüyordum. Şimdi bunu fiiliyata dökmüşler lakin bence inanılmaz maaliyet artıracak. Harika sistem ama oturmasının en az 30-40 yılı vardır. Bize gelmesi 60-70 yıl. Bu sistem oturursa yayılırsa bizim ehliyet sınavlarında kalma oranı %1-2 ye düşer [resim]

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    srkn 1 gün önce

    günaydın. knight rider(1982) - 3x19 - 06:58-07:13

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    avecatius 3 gün önce

    vay be ordinaryus profesörün teki kullandıkça boşluk olur yüksek hızda kullanımı engeller demiş...

    M
    madmax59 1 hafta önce

    zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler

    V
    versamaxx 1 hafta önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

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    E_Y_B_H_P_T 2 hafta önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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