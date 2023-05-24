Intel duyurdu: Meteor Lake işlemciler özel bir AI motoru ile geliyor!

Meteor Lake Nöral VPU'ya sahip olacak
Bildirilenlere göre Meteor Lake CPU'larda kullanılacak Neural VPU, çipe entegre edilmiş özel bir AI motoru olacak. Bu gelişmeye GPU'da bulunan ek hızlandırıcılar da eklendiğinde, performans ve uygulama deneyiminde büyük bir artış sağlaması bekleniyor. Dolayısıyla Adobe Premiere Pro başta olmak üzere çeşitli multimedya yüklerinde önemli bir gelişim görebiliriz.
Konu hakkında yapılan açıklamada Microsoft'un silikon ve sistemlerden sorumlu kurumsal başkan yardımcısı Pavan Davuluri ise, ''Meteor Gölü'nün Windows PC ekosistemine getireceği ölçekle Intel ile AI üzerinde işbirliği yapmaktan heyecan duyuyoruz. Birlikte, geliştiricilerin AI modellerini Windows platformunda en iyi şekilde çalıştırmak için ONNX Runtime ve ilgili araç zincirlerini kullanmalarını sağlıyoruz'' sözlerini dile getirdi.
ONNX-RT'ye ek olarak, Meteor Lake ile geliştiricilere sunulacak diğer yenilikler:
- OpenVino-EP ve DirectML-EP aracılığıyla etkinleştirilen ONNX Çalışma Zamanı desteği dahil geliştirici araçlarından yararlanma.
- Sinirsel VPU ve GPU'nun hızlandırılması için WinML / DirectML'de daha etkili makine öğrenimi.
- Arka plan bulanıklığı, göz otomatik çerçeveleme, ses odaklama dahil Microsoft Studio Efektleri.
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Çok eskilerden simülasyon olarak videolarda görüyordum. Şimdi bunu fiiliyata dökmüşler lakin bence inanılmaz maaliyet artıracak. Harika sistem ama oturmasının en az 30-40 yılı vardır. Bize gelmesi 60-70 yıl. Bu sistem oturursa yayılırsa bizim ehliyet sınavlarında kalma oranı %1-2 ye düşer [resim]
günaydın. knight rider(1982) - 3x19 - 06:58-07:13
vay be ordinaryus profesörün teki kullandıkça boşluk olur yüksek hızda kullanımı engeller demiş...
zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.