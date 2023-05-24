Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Intel duyurdu: Meteor Lake işlemciler özel bir AI motoru ile geliyor!

    Intel, yaklaşan Meteor Lake işlemcilerin yapay zeka hızlandırması için nöral VPU'ya sahip ilk PC platformu olacağını doğruladı. Peki bu ne anlama geliyor? İşte detaylar
    Oy Ver
    Intel duyurdu: Meteor Lake yapay zeka desteğine kavuşuyor! Tam Boyutta Gör
    Bugün Intel, yaklaşan Meteor Lake işlemcilerin yapay zeka hızlandırması için nöral VPU'ya sahip ilk PC platformu olacağını duyurdu. 2023 yılında tanıtılması beklenen bu CPU'ların, Windows 11’in yeni nesil versiyonunda karşımıza çıkacak makine öğrenimini ve yapay zekâ teknolojilerine güç sağlaması bekleniyor. Gelin detaylara hep birlikte göz atalım.

    Meteor Lake Nöral VPU'ya sahip olacak

    Bildirilenlere göre Meteor Lake CPU'larda kullanılacak Neural VPU, çipe entegre edilmiş özel bir AI motoru olacak. Bu gelişmeye GPU'da bulunan ek hızlandırıcılar da eklendiğinde, performans ve uygulama deneyiminde büyük bir artış sağlaması bekleniyor. Dolayısıyla Adobe Premiere Pro başta olmak üzere çeşitli multimedya yüklerinde önemli bir gelişim görebiliriz.

    Intel duyurdu: Meteor Lake yapay zeka desteğine kavuşuyor! Tam Boyutta Gör
    Ayrıca Meteor Lake işlemcilerin, Intel’in chiplet tasarımına sahip ilk tüketici CPU’ları olacağını da belirtelim. Buna göre yeni CPU’lar üç farklı yongadan oluşacak. Bunlar hesaplama ünitesi, SOC-LP ünitesi ve GPU ünitesi. Ancak daha da önemlisi, bahsettiğimiz ünitelerin her birinde farklı üretim süreçleri kullanılabilecek. Bu yeni Meteor Gölü CPU'larının temel bileşenlerinden biri ise, makine öğrenimi ve yapay zeka yüklerini hızlandıracak VPU olacak.

    Konu hakkında yapılan açıklamada Microsoft'un silikon ve sistemlerden sorumlu kurumsal başkan yardımcısı Pavan Davuluri ise, ''Meteor Gölü'nün Windows PC ekosistemine getireceği ölçekle Intel ile AI üzerinde işbirliği yapmaktan heyecan duyuyoruz. Birlikte, geliştiricilerin AI modellerini Windows platformunda en iyi şekilde çalıştırmak için ONNX Runtime ve ilgili araç zincirlerini kullanmalarını sağlıyoruz'' sözlerini dile getirdi.

    ONNX-RT'ye ek olarak, Meteor Lake ile geliştiricilere sunulacak diğer yenilikler:

    • OpenVino-EP ve DirectML-EP aracılığıyla etkinleştirilen ONNX Çalışma Zamanı desteği dahil geliştirici araçlarından yararlanma.
    • Sinirsel VPU ve GPU'nun hızlandırılması için WinML / DirectML'de daha etkili makine öğrenimi.
    • Arka plan bulanıklığı, göz otomatik çerçeveleme, ses odaklama dahil Microsoft Studio Efektleri.
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

    Profil resmi
    EvMüdüresiii 5 saat önce

    Çok eskilerden simülasyon olarak videolarda görüyordum. Şimdi bunu fiiliyata dökmüşler lakin bence inanılmaz maaliyet artıracak. Harika sistem ama oturmasının en az 30-40 yılı vardır. Bize gelmesi 60-70 yıl. Bu sistem oturursa yayılırsa bizim ehliyet sınavlarında kalma oranı %1-2 ye düşer [resim]

    Profil resmi
    srkn 5 saat önce

    günaydın. knight rider(1982) - 3x19 - 06:58-07:13

    Profil resmi
    avecatius 2 gün önce

    vay be ordinaryus profesörün teki kullandıkça boşluk olur yüksek hızda kullanımı engeller demiş...

    M
    madmax59 1 hafta önce

    zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler

    V
    versamaxx 1 hafta önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 2 hafta önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    cs 1.6 tam ekran yapma takside unutulan eşyalar nasıl bulunur lol skin ban sebebi mi bilek kalınlaştırma iktisat okumak mantıklı mı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8000 - 10.000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi POCO X5
    Xiaomi POCO X5
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    6.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    HP 15s
    HP 15s
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    OMEGA-DIAMOND
    OMEGA-DIAMOND
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız