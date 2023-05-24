Intel duyurdu: Meteor Lake işlemciler özel bir AI motoru ile geliyor!

Tam Boyutta Gör Bugün Intel, yaklaşan Meteor Lake işlemcilerin yapay zeka hızlandırması için nöral VPU'ya sahip ilk PC platformu olacağını duyurdu. 2023 yılında tanıtılması beklenen bu CPU'ların, Windows 11’in yeni nesil versiyonunda karşımıza çıkacak makine öğrenimini ve yapay zekâ teknolojilerine güç sağlaması bekleniyor. Gelin detaylara hep birlikte göz atalım.

Meteor Lake Nöral VPU'ya sahip olacak

Bildirilenlere göre Meteor Lake CPU'larda kullanılacak Neural VPU, çipe entegre edilmiş özel bir AI motoru olacak. Bu gelişmeye GPU'da bulunan ek hızlandırıcılar da eklendiğinde, performans ve uygulama deneyiminde büyük bir artış sağlaması bekleniyor. Dolayısıyla Adobe Premiere Pro başta olmak üzere çeşitli multimedya yüklerinde önemli bir gelişim görebiliriz.

Tam Boyutta Gör Ayrıca Meteor Lake işlemcilerin, Intel’in chiplet tasarımına sahip ilk tüketici CPU’ları olacağını da belirtelim. Buna göre yeni CPU’lar üç farklı yongadan oluşacak. Bunlar hesaplama ünitesi, SOC-LP ünitesi ve GPU ünitesi. Ancak daha da önemlisi, bahsettiğimiz ünitelerin her birinde farklı üretim süreçleri kullanılabilecek. Bu yeni Meteor Gölü CPU'larının temel bileşenlerinden biri ise, makine öğrenimi ve yapay zeka yüklerini hızlandıracak VPU olacak.

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Konu hakkında yapılan açıklamada Microsoft'un silikon ve sistemlerden sorumlu kurumsal başkan yardımcısı Pavan Davuluri ise, ''Meteor Gölü'nün Windows PC ekosistemine getireceği ölçekle Intel ile AI üzerinde işbirliği yapmaktan heyecan duyuyoruz. Birlikte, geliştiricilerin AI modellerini Windows platformunda en iyi şekilde çalıştırmak için ONNX Runtime ve ilgili araç zincirlerini kullanmalarını sağlıyoruz'' sözlerini dile getirdi.

ONNX-RT'ye ek olarak, Meteor Lake ile geliştiricilere sunulacak diğer yenilikler:

OpenVino-EP ve DirectML-EP aracılığıyla etkinleştirilen ONNX Çalışma Zamanı desteği dahil geliştirici araçlarından yararlanma.

Sinirsel VPU ve GPU'nun hızlandırılması için WinML / DirectML'de daha etkili makine öğrenimi.

Arka plan bulanıklığı, göz otomatik çerçeveleme, ses odaklama dahil Microsoft Studio Efektleri.

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