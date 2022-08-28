Görsel işlem bulutları için Intel Data Center GPU Flex serisi duyuruldu

Intel’in ay başında Arctic Sound-M olarak görsel işlem bulut altyapılarına yönelik sevkiyatına başladığı grafik hızlandırıcılar yeni bir kararla Intel Data Center GPU Flex adını alıyor. 5X medya kod dönüştürme verimi performansı ve 68 adede kadar eşzamanlı bulut oyun akışı sunan Flex serisi, akıllı görsel bulut iş yüklerinin gereksinimlerini karşılamak üzere tasarlandı.

Intel Data Center GPU Flex serisi yenilikleri

Bir veri merkezi grafik hızlandırıcısında sektörün ilk donanım tabanlı AV1 kodlayıcısına sahip olan GPU Flex serisi, rakip çözümlerin yarısı kadar güçle beş kat yüksek medya kod dönüştürme verimi performansı ve iki kat yüksek kod çözme verimi performansı sağlıyor.

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Popüler medya araçları, API'lar, çerçeveler ve en yeni codec bileşenleri için geniş desteğe ilave olarak, önemli toplam sahip olma maliyeti (TCO) tasarrufları için yüzde 30'dan yüksek bant genişliği iyileştirmesi3 sunar.

Aynı zamanda medya dağıtımı, bulut oyunları, yapay zekâ, metaverse ve yeni çıkan diğer görsel bulut kullanım durumları gibi çeşitli bulut iş yükleri için toplam sahip olma maliyetini düşürmeye ve optimize etmeye yardımcı oluyor.

Intel'in Xe-HPG mimarisinden güç alan ve donanım satıcıları ile yazılım geliştiricilerinden oluşan geniş bir ekosistem tarafından desteklenen bu GPU'lar, medya analitiğinden akıllı şehirlere ve tıbbi görüntülemeye kadar yapay zekâ çıkarım iş yüklerinin, geliştiricileri tescilli yazılımlara mahkûm etmeden CPU'lar ile GPU'lar arasında esnek bir şekilde ölçeklendirilmesini sağlıyor.

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Intel Data Center GPU Flex serisi neden önemli?

Veri merkezlerinde medya işleme, medya dağıtımı, yapay zekâ görsel çıkarımı, bulut oyunları ve masaüstü sanallaştırma hızla çoğalıyor. Bunun sonucu olarak, görsel bulut için veri merkezi GPU silikon pazarı segmentinin 2026 yılına kadar 15 milyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyor. Bu hızlı artış, GPU programlama için CUDA gibi tescilli ve lisanslı kodlama modellerine bağımlılığın dört bir yandan kuşattığı bir sektörde yaşanacak.

Flex serisi çözüm yığını, bu sınırlamaların üstesinden gelirken alternatif çözümlere göre önemli avantajlar sunarak esnekliği, ölçeklenebilirliği ve güç tüketimini artırıyor. Daha az sunucuyla daha fazla aboneyi destekleyerek, çözüm sağlayıcıları için daha düşük bir toplam sahip olma maliyeti sağlamaya yardımcı oluyor.

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Intel Data Center GPU Flex nedir?