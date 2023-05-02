Intel'de tarihi değişiklik: Core ''i'' markasına veda edebilir!

Tam Boyutta Gör İşlemci pazarının önde gelen isimlerinden Intel, uzun yıllardır kullanılan Core i3, Core i5, Core i7 ve Core i9 adlandırma şemasını rafa kaldırabilir. Kısa süre yapılan açıklamada Intel Corporation Küresel İletişim Direktörü Bernard Fernandes, ürün adı değişikliği konusunda söylentileri doğruladı.

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Bilmeyenler için geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkan raporda, Intel’in Core Ultra 5 1003H adlı yeni işlemci üzerinde çalıştığı keşfedildi. Dolayısıyla özellikle mobil platformda yapılacak bir isim değişikliğine işaret eden birçok söylenti duymaya başladık. Şimdi Intel, bu iddialara açıklık getirdi.

Konu hakkında yapılan açıklamada CPU devi, ''Evet, Meteor Lake işlemcilerimizin yakında piyasaya sürülmesine hazırlanırken, müşteri yol haritamızda bir dönüm noktasında olduğumuz için marka değişiklikleri yapıyoruz . Önümüzdeki haftalarda bu heyecan verici değişikliklerle ilgili daha fazla ayrıntı sağlayacağız!’’ sözlerini dile getirdi.

Ürün adı değişikliğinin henüz hangi platformlar için geçerli olacağı netleşmedi. Ancak yeni açıklama, yaklaşan Meteor Lake veya yeni nesil Intel Core işlemcilerin, “Core Ultra 3 / 5 / 7 / 9” isimleriyle karşımıza çıkabileceğini doğruluyor diyebiliriz.

Intel Core Mobile H-serisi marka değişikliği ise şu şekilde olacak:

Core i9 1XX00H → Core (Ultra) 9 1X0XH

Core i7 1XX00H → Core (Ultra) 7 1X0XH

Core i5 1XX00H → Core (Ultra) 5 1X0XH

Core i3 1XX00H → Core (Ultra) 3 1X0XH

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Ayrıca Intel, geçtiğimiz Ekim ayında tanıtılan Raptor Lake serisini bu yılın sonlarında yenilemeye hazırlanıyor. Dolayısıyla yeni isim şemasının Raptor Lake Refresh işlemcilerde de kullanıldığını görebiliriz. Ancak sızıntı kaynağı, "Ultra" isminin isteğe bağlı olabileceğini ve yenilenen parçalar için değil, yalnızca daha yeni CPU’lar için geçerli olabileceğini belirtiyor.

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Intel'de tarihi değişiklik: Core ''i'' markasına veda edebilir!