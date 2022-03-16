Intel Avrupa’ya 80 milyar Avro yatırım yapacak

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Küresel çip kriziyle mücadele edebilmek için kesenin ağzını açan yonga devleri yatırım için en uygun yerleri aramaya başladı. Samsung ve TSMC yatırım için ABD’yi tercih ederken Intel ise Avrupa’ya ayak bastı.

Avrupa’ya dev yatırım

Intel kendi ülkesinde de tesislerini iyileştirmek için yatırımlar planlıyor ancak Avrupa’ya belki de tarihteki en büyük yatırım olacak bir yol haritası açıkladı. 10 yıl içerisinde kıtada 80 milyar Avroya varan yatırımlar planlıyor. Yatırımlar Ar-Ge başta olmak üzere üretim, paketleme ve test gibi alanları kapsıyor.

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Intel ilk etapta Almanya’ya 17 milyar Avroluk bir üretim tesisi kurmayı planlıyor. Bu aşama 2027 yılına kadar tamamlanacak. Fransa’da bir Ar-Ge merkezi, İrlanda’da üretim ve döküm tesisleri, İtalya, Polonya ve İspanya’da benzer tesisler yine yatırım kapsamında.

10 yıllık yol haritasında Intel’in en gelişmiş yonga teknolojileri Avrupa’ya kurulmuş olacak. Yeni nesil üretim teknolojileriyle Intel daha verimli bir tedarik zinciri kurmayı amaçlıyor. Bu yatırımlar toplamda 15-20 bin arasında dolaylı veya doğrudan iş imkânı oluşturacak. Firma zaten kıtada 30 yıla 10 bin iş imkânı oluşturmuştu. Son iki yılda ise 10 milyar Avrodan fazla yatırım yapmıştı.

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