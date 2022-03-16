Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Intel Avrupa’ya 80 milyar Avro yatırım yapacak

    Avrupa’nın farklı şehirlerinde yeni yonga tesisleri kurmak veya mevcut olanları geliştirmek için Intel toplamda 80 milyar Avroluk bir yatırım paketi açıkladı.   
    1

    Intel
    Tam Boyutta Gör

    Küresel çip kriziyle mücadele edebilmek için kesenin ağzını açan yonga devleri yatırım için en uygun yerleri aramaya başladı. Samsung ve TSMC yatırım için ABD’yi tercih ederken Intel ise Avrupa’ya ayak bastı.

    Avrupa’ya dev yatırım

    Intel kendi ülkesinde de tesislerini iyileştirmek için yatırımlar planlıyor ancak Avrupa’ya belki de tarihteki en büyük yatırım olacak bir yol haritası açıkladı. 10 yıl içerisinde kıtada 80 milyar Avroya varan yatırımlar planlıyor. Yatırımlar Ar-Ge başta olmak üzere üretim, paketleme ve test gibi alanları kapsıyor.

    Intel ilk etapta Almanya’ya 17 milyar Avroluk bir üretim tesisi kurmayı planlıyor. Bu aşama 2027 yılına kadar tamamlanacak. Fransa’da bir Ar-Ge merkezi, İrlanda’da üretim ve döküm tesisleri, İtalya, Polonya ve İspanya’da benzer tesisler yine yatırım kapsamında.

    10 yıllık yol haritasında Intel’in en gelişmiş yonga teknolojileri Avrupa’ya kurulmuş olacak. Yeni nesil üretim teknolojileriyle Intel daha verimli bir tedarik zinciri kurmayı amaçlıyor. Bu yatırımlar toplamda 15-20 bin arasında dolaylı veya doğrudan iş imkânı oluşturacak. Firma zaten kıtada 30 yıla 10 bin iş imkânı oluşturmuştu. Son iki yılda ise 10 milyar Avrodan fazla yatırım yapmıştı.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Seri üretimi tamamlandı: Kaplan MT

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000 TL Altındaki Telefonlar
    Casper Via E4
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    Acer Chromebook CB314
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    DA-V4.5
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız