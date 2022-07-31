Intel fiyat arttırmaya hazırlanıyor

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Yılın ikinci çeyreğinde şaşırtıcı derecede kötü bir mali performans sergileyen Intel bilgisayar dünyasına kötü haberi verdi. Daha önceden de dile getirilen bileşenlerde fiyat artışı şirket tarafından doğrulandı.

Intel fiyatlara zam yapıyor

Bileşen dünyasında zaten bir süredir fiyat artışları yaşanıyordu ve döküm sektöründe de maliyetler arttı. Intel de haliyle kâr marjını optimize etme ihtiyacı duydu. Yılın üçüncü çeyreğinden itibaren son kullanıcı ve veri merkezi odaklı bileşenlerin fiyatlarında artışa gidilecek. Son kullanıcı tarafında fiyat düzenlemelerinin daha etkili olması bekleniyor.

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Fiyat artışları belirli ürünlerde yüzde 20 seviyesine kadar çıkacak. Firma üretici ortaklarına bilgilendirme yapmış durumda. İşlemcilerden Wi-Fi bağlantı kontrolcülerine kadar pek çok bileşen artış kapsamında.

Üçüncü çeyrekte uygulanacak fiyat artışları tüketiciye hemen yansıyacak ancak Intel’in mali tablolarına yansıması dördündü çeyreği bulacak. Ekran kartı ve DRAM gibi bileşenlerin ortalama fiyatlarının azaldığı bir dönemde TSMC ve Intel gibi kilit firmaların zam yapması bunu boşa çıkarıyor.

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