Intel Optane belleklere veda, tesisler kapanıyor

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Micron ortaklığında bir devrim yapmak amacıyla geliştirilen 3DXPoint bellek teknolojisi sonrasında Intel Optane adıyla ticari hayata başlamıştı. Ne var ki beklentiler karşılanamayınca bu devrimsel yenilik tarihe karıştı.

Intel Optane sona eriyor

Hem depolama hem de bellek olarak kullanılması planlanan Intel Optane dördüncü nesle kadar gelmeyi başardı. Ne var ki pazarda karşılık bulamadığı için sürekli zarar yazmaya başladı. İkinci çeyrekte 559 milyon dolar zarar eden Optane bölümü tamamen kapanıyor.

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Özellikle PCIe 5.0 ve sonrası teknolojilerin 10GB/s üzerine çıkacak şekilde gelişmesi Optane belleklere olan ilgiyi düşürdü. Kaynakları verimli kullanma adına Intel de bölümü kapatmaya karar verdi.

3DXPoint teknolojisinin geliştirildiği tesisler geçtiğimiz yıllarda Micron’a devredilmişti. Ne var ki Micron da geleneksel bağlantı teknolojilerine odaklandığı için ürünlerinde bunu görmek pek mümkün olmadı.

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Intel Optane tarihe karıştı