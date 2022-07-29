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    Intel Optane belleklere veda, tesisler kapanıyor

    Bellek sektöründe bir devrim yapma sloganı ile piyasaya sürülen Intel Optane bellekler ne yazık ki tutunamadı. Geleneksel teknolojilerin de sıçrama yapması Optane’ın sonunu getirdi.
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    Intel Optane
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    Micron ortaklığında bir devrim yapmak amacıyla geliştirilen 3DXPoint bellek teknolojisi sonrasında Intel Optane adıyla ticari hayata başlamıştı. Ne var ki beklentiler karşılanamayınca bu devrimsel yenilik tarihe karıştı.

    Intel Optane sona eriyor

    Hem depolama hem de bellek olarak kullanılması planlanan Intel Optane dördüncü nesle kadar gelmeyi başardı. Ne var ki pazarda karşılık bulamadığı için sürekli zarar yazmaya başladı. İkinci çeyrekte 559 milyon dolar zarar eden Optane bölümü tamamen kapanıyor.

    Özellikle PCIe 5.0 ve sonrası teknolojilerin 10GB/s üzerine çıkacak şekilde gelişmesi Optane belleklere olan ilgiyi düşürdü. Kaynakları verimli kullanma adına Intel de bölümü kapatmaya karar verdi.

    3DXPoint teknolojisinin geliştirildiği tesisler geçtiğimiz yıllarda Micron’a devredilmişti. Ne var ki Micron da geleneksel bağlantı teknolojilerine odaklandığı için ürünlerinde bunu görmek pek mümkün olmadı.

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